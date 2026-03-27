Covid-19: अमेरिकेत अचानक कोरोनाचा उद्रेक, नव्या व्हेरिएंटने चिंता वाढवली; भारताला किती धोका?

Corona Virus: अमेरिकेत कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली असून BA.3.2 हा विषाणूचा वेगाने पसरत आहे. सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (CDC) च्या अहवालानुसार, ११ फेब्रुवारीपर्यंत हा नवीन हा व्हेरिएंट जगातील २३ देशांमध्ये पसरला आहे. .नव्याने आढळून आलेला हा BA.3.2 व्हेरिएंट मानवी शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीला चकमा देण्यास सक्षम असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे ज्यांना आधी कोरोना झाला होता, त्यांना पुन्हा संसर्ग होण्याची शक्यता वाढली आहे..अमेरिकेत कोरोना वाढतोय, पण भारतावर काय परिणाम होणार, याबाबत तज्ज्ञ सांगत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते कोरोना आता स्थानिक पातळीवरचा आजार झाला आहे. हवामानानुसार कोरोनाचे रुग्ण कमी-जास्त होतील..डॉ. एस. एम. फयाज म्हणाले की, कोरोनाच्या नवीन व्हेरिएंटमुळे रुग्णसंख्या वाढली तरी भारतासाठी परिस्थिती पूर्वीसारखी गंभीर नसेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील बहुतांश जनतेने लस घेतली आहे किंवा अनेकांना आधीच संसर्ग होऊन गेल्याने त्यांच्या शरीरात 'हायब्रिड इम्युनिटी' तयार झाली आहे..नव्या व्हेरिएंटची लक्षणं कोणती?कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटला ताप, खोकला आणि थकवा अशी सामान्य लक्षणं आहेत. मात्र, वृद्ध नागरिक, गरोदर महिला, गंभीर आजार असलेले रुग्ण आणि कमी रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या व्यक्तींनी अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. गर्दीच्या ठिकाणी काळजी घेणे, लक्षणे दिसल्यास चाचणी करणे आणि लसीकरण पूर्ण करणे या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.