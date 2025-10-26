आरोग्य

Burn Belly Fat: जिमला न जाता घरच्या घरी पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी दिपिका पदुकोणच्या ट्रेनरने दिल्या खास टिप्स, पाहा Video

घरच्या घरी पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी दीपिकाच्या ट्रेनरच्या खास टिप्स
Burn Belly Fat:

Burn Belly Fat:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Easy at-home abs routine like Deepika Padukone for flat belly: सणासुदीच्या काळात स्वतःला स्लीम आणि फिट दिसणे सर्वांनाच आवडते. पण कामाच्या व्यस्त वेळामुळे जीमाला जाणे शक्य होत नाही. तुम्ही जास्त वेळ काम करत असलात, घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत असलात किंवा जिमला जात नसलात तरी, तंदुरुस्त राहणे कठीण नाही. दीपिका पदुकोण, कतरिना कैफ आणि आलिया भट्ट सारख्या स्टार्सना प्रशिक्षण देणाऱ्या सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला यांनी सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत घरच्या घरी पोटावरची चरबी करण्यासाठी खास टिप्स दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
bollywood
Weight Loss
deepika padukone
stomach
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com