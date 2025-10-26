Burn Belly Fat: जिमला न जाता घरच्या घरी पोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी दिपिका पदुकोणच्या ट्रेनरने दिल्या खास टिप्स, पाहा Video

Easy at-home abs routine like Deepika Padukone for flat belly: सणासुदीच्या काळात स्वतःला स्लीम आणि फिट दिसणे सर्वांनाच आवडते. पण कामाच्या व्यस्त वेळामुळे जीमाला जाणे शक्य होत नाही. तुम्ही जास्त वेळ काम करत असलात, घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत असलात किंवा जिमला जात नसलात तरी, तंदुरुस्त राहणे कठीण नाही. दीपिका पदुकोण, कतरिना कैफ आणि आलिया भट्ट सारख्या स्टार्सना प्रशिक्षण देणाऱ्या सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला यांनी सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत घरच्या घरी पोटावरची चरबी करण्यासाठी खास टिप्स दिल्या आहेत. .पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी उपाययास्मिनची दिनचर्या दोन पातळ्यांमध्ये विभागली गेली आहे, नवशिक्या आणि प्रगत, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या फिटनेस लेव्हलला अनुकूल असलेली निवड करू शकता. प्रत्येक हालचाल तुमच्या पोटाच्या स्नायूंच्या एका वेगळ्या भागाला लक्ष्य करते, ज्यामुळे तुम्हाला मजबूत कोर तयार करण्यास मदत होते. प्रत्येक हालचालीसाठी 15 पुनरावृत्तींचे तीन संच करण्याचे लक्ष्य ठेवा.. स्टेप १ पाठीवर झोपा, गुडघे वाकवा आणि पाय जमिनीवर ठेवा.तुमचे हात तुमच्या डोक्यामागे ठेवा आणि तुमचा वरचा भाग जमिनीवरून हळूवारपणे वर करा.स्टेप २तुमच्या पाठीवर झोपा, तुमचे गुडघे तुमच्या छातीकडे आणा.तुमच्या कंबरेचा वापर करून तुमचे कंबर जमिनीपासून थोडेसे वर करा..स्टेप ३तुमच्या पाठीवर झोपा आणि दोन्ही पाय हवेत उचला.तुमच्या गाभ्याला जोडताना तुमचे पाय कात्रीसारख्या हालचालीत हलवा.स्टेप ४ झोपा आणि तुमचे पाय ९० अंशाच्या कोनात (टेबलटॉप पोझिशन) वर उचला..तुमच्या शरीराच्या वरच्या भागाला वरच्या दिशेने वळवा, तुमच्या गाभ्याला सक्रिय करा.स्टेप ५ तुमच्या पाठीवर झोपा आणि तुमचे पाय सरळ बाहेर पसरवा.दोन्ही पाय हळूहळू वर उचला आणि नंतर जमिनीला स्पर्श न करता ते खाली करा.स्टेप ६गुडघे वाकवून आणि पाय सपाट ठेवून पाठीवर झोपा.डावीकडे आणि उजवीकडे आलटून पालटून तुमच्या टाचांना स्पर्श करण्यासाठी एका बाजूला हाताने हात लावा.वरील स्टेप व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे नियमितपणे केल्यास पोटावरची चरबी कमी होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.