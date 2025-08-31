आरोग्य

Diabetes Control Tips: मधुमेहाला कायमच बाय- बाय म्हणायचं? मग लगेच या 6 गोष्टी सोडा; अन्यथा 5 अवयव होऊ शकतात खराब!

Diabetes Control Tips: सध्याच्या धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे मधुमेहाचा त्रास झपाट्याने वाढत आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये किमान एक तरी व्यक्ती या आजाराने ग्रस्त आहे. तुम्हालाही हा धोका टाळायचा असेल किंवा मधुमेहावर नियंत्रण मिळवायचं असेल, तर काही सवयी आणि अन्नपदार्थ तात्काळ सोडणे गरजेचे आहे
Diabetes Control Tips
Diabetes Control TipsEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैलीमुळे मधुमेह झपाट्याने वाढतो आहे.

  2. पापड, भजी, गोड पदार्थ, साखरयुक्त पेये यामुळे ब्लड शुगर नियंत्रणाबाहेर जाते.

  3. या अन्नपदार्थांमुळे हृदय, यकृत, किडनी, डोळे आणि मज्जासंस्थेवर गंभीर परिणाम होतो.

Loading content, please wait...
Diabetes News
Diabetes
food donation
Diabetic patients
Food Quality
Food article
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com