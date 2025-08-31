Diabetes Control Tips: मधुमेहाला कायमच बाय- बाय म्हणायचं? मग लगेच या 6 गोष्टी सोडा; अन्यथा 5 अवयव होऊ शकतात खराब!

थोडक्यात:चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैलीमुळे मधुमेह झपाट्याने वाढतो आहे.पापड, भजी, गोड पदार्थ, साखरयुक्त पेये यामुळे ब्लड शुगर नियंत्रणाबाहेर जाते.या अन्नपदार्थांमुळे हृदय, यकृत, किडनी, डोळे आणि मज्जासंस्थेवर गंभीर परिणाम होतो..Diabetes Control Tips: सध्याच्या धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे मधुमेहाचा त्रास झपाट्याने वाढतो आहे. चुकीचा आहार, व्यायामाचा अभाव, सततचा तणाव आणि झोपेच्या सवयींमधील बिघाड हे सगळे घटक एकत्र येऊन ब्लड शुगर लेव्हल अनियंत्रित करतात. आज अनेक कुटुंबांमध्ये किमान एक तरी व्यक्ती मधुमेहाने ग्रस्त आहे..जर तुम्हालाही हा धोका टाळायचा असेल, किंवा मधुमेहावर नियंत्रण ठेवायचं असेल, तर काही गोष्टींचा तात्काळ त्याग करणे गरजेचे आहे. या गोष्टी शरीरात ग्लुकोजची पातळी वाढवतात आणि तुमच्या किडनी, हृदय, डोळे, यकृत आणि मज्जासंस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकतात..Solapur Ashtavinayak Temples: सोलापुरातील अष्टविनायकांचे दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेली ही मंदिरे कुठे आहेत.या 6 गोष्टींमुळे वाढतो मधुमेहाचा धोका1. पापड आणि भजीतेलकट, मीठयुक्त आणि तळलेले या गोष्टी ब्लड प्रेशर वाढवतात, वजन वाढवतात, आणि शरीरात साखरेचं प्रमाण असंतुलित करतात.2. जलेबी व गोड पदार्थतळलेली व चाशनीत भिजवलेली मिठाई म्हणजे शुगर आणि ट्रान्स फॅटचा स्फोट! यामुळे इन्सुलिन रेसिस्टन्स वाढते, आणि टाइप-२ डायबेटीसचा धोका निर्माण होतो.3. समोसामैदा, तेल आणि चरबीयुक्त हे पदार्थ पचन बिघडवतात, आणि शरीरात चरबी साठवतात. यामुळे हृदय आणि यकृतावर ताण वाढतो..4. सुपारी आणि पान मसालाखाण्यात उपयोगी वाटणारी ही सवय कॅन्सर, तोंडाच्या विकारांसह मेटाबॉलिक समस्यांनाही निमंत्रण देते. डायबेटीसशी याचा दाट संबंध आहे.5. फ्रेंच फ्राईज, पराठे, बेकरी प्रॉडक्ट्सफ्रेंच फ्राईज, कटलेट्स, पराठे आणि अशा तेलकट पदार्थांमध्ये AGEs (Advanced Glycation End Products) जास्त असतात जे शरीराची झपाट्याने झीज करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करतात.6. साखरयुक्त पेये (कोल्ड ड्रिंक्स, पॅकेज्ड ज्यूस)यामध्ये हिडन शुगर असते. ती रक्तातील साखर झपाट्याने वाढवते, आणि यकृतावर परिणाम करते. रोजच्या सेवनाने डायबेटीस होण्याचा धोका अनेक पटींनी वाढतो..Menstrual Delay Pills: मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेताय? आताच थांबा...आरोग्यावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर दुष्परिणाम.FAQsप्रश्न 1: मधुमेह वाढण्यामागचं मुख्य कारण काय आहे? (Q1: What is the main reason for increasing diabetes cases?)उत्तर: चुकीचा आहार, ताणतणाव, व्यायामाचा अभाव आणि झोपेतील बिघाड हे मधुमेह वाढण्याची प्रमुख कारणं आहेत.प्रश्न 2: कोणते अन्नपदार्थ मधुमेहासाठी अतिशय घातक आहेत? (Q2: Which foods are most harmful for diabetes?)उत्तर: पापड, भजी, समोसे, गोड पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रॉडक्ट्स हे मधुमेहासाठी अतिशय घातक आहेत.प्रश्न 3: या अन्नपदार्थांचा शरीरावर नेमका काय परिणाम होतो? (Q3: What is the impact of these foods on the body?)उत्तर: हे पदार्थ ग्लुकोजची पातळी वाढवतात, वजन वाढवतात आणि किडनी, यकृत, डोळे यांसारख्या अवयवांचे नुकसान करतात.प्रश्न 4: मधुमेह टाळण्यासाठी कोणते पर्याय निवडावेत? (Q4: What alternatives can be chosen to avoid diabetes?)उत्तर: साखरमुक्त आहार, ताजे फळे, भरपूर पाणी, संपूर्ण धान्ये आणि नियमित व्यायाम यांचा अवलंब करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.