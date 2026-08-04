जीवनमान-जीवनभान : मधुमेह : औषधांसोबत व्यायामाची साथ

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी पूर्वीच्या काळी कोणालातरी असणारा मधुमेहाचा आजार हा आता चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. बहुतेक घरांमध्ये कोणाला ना कोणाला तरी मधुमेहाचे निदान झालेले आढळतेच. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बदलेली जीवनशैली. बैठे काम, निकृष्ट आहार आणि दैनंदिन जीवनातील वाढलेला तणाव. .मधुमेह म्हणजे नक्की काय?स्वादुपिंड (पॅनक्रियाज) इन्शुलिन नावाचे संप्रेरक रक्तात स्रवते. ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे (ग्लुकोज) प्रमाण नियंत्रित होते. इन्शुलिनअभावी रक्तातील साखर अनियंत्रितपणे वाढते आणि शरीराचे संतुलन बिघडते. याची काही लक्षणे दिसतीलच असे नाही; पण दीर्घकालीन हीच परिस्थिती राहिल्यास हृदय, रक्तवाहिन्या, नसा, किडनी या अवयवांवर कायमचा दुष्परिणाम होऊन जिवाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.मधुमेह दोन प्रकारचे असतात ‘टाइप १’ आणि ‘टाइप २’. ‘टाइप १’मध्ये स्वादुपिंडाला झालेल्या इजेमुळे त्याची इन्शुलिन स्रवण्याची क्षमता कमी होते आणि ‘टाइप २’मध्ये शरीरातील पेशी उपलब्ध इन्शुलिन वापरू शकत नाहीत. विशेषतः बैठी जीवनशैली असलेल्या लठ्ठ व्यक्तींमध्ये ‘टाइप २’ मधुमेह दिसून येतो. अशा रुग्णामध्ये जीवनशैली बदलल्यास आणि नियमित व्यायामाने परिस्थिती आटोक्यात येऊ शकते. व्यायाम हा इन्शुलिनप्रमाणे रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी करतो आणि दुष्परिणाम काही अंशी टाळू शकतो..कोणते व्यायाम करावेत?आपण याआधी चर्चिलेल्या व्यायामपद्धतींपैकी कोणतेही एन्ड्युरन्स वाढवणारे किंवा एरोबिक पद्धतीचे व्यायाम उपयुक्त ठरतात. व्यायामाची गती मध्यम असावी आणि कमीत कमी तीस-चाळीस मिनिटे व्यायाम रोज करावा. एरोबिक व्यायामाला आठवड्यातून दोन-तीन वेळा ताकदीच्या व्यायामाची जोड दिल्यास उत्तम. यामुळे चयापचय क्रिया (मेटाबोलिझम) सुधारते, स्नायूपेशी बळकट होतात आणि वजनही कमी होते. या सगळ्याचा साखरेच्या नियंत्रणावर अधिक चांगला परिणाम होतो. मधुमेहाच्या रुग्णामध्ये फ्रोझन शोल्डरसारखे सांध्यांशी निगडित त्रासही दिसून येतात. त्यामुळे सांध्यांची लवचीकता टिकून ठेवण्यावरही व्यायामाचा भर असला पाहिजे. अगदी सुरुवातीच्या काळात रक्तातील प्रमाण हलके वाढलेले असेल, तर डॉक्टर फक्त व्यायाम आणि आहार नियंत्रणाचा सल्ला देऊ शकतात; पण त्यामुळे मधुमेह आटोक्यात आला नाही, तर तोंडावाटे साखर नियंत्रित करणारे औषध अथवा इंजेक्शन वाटे इन्शुलिन दिले जाऊ शकते आणि त्याची नियमितताही तेवढीच महत्त्वाची असते..व्यायाम करताना घेण्याची काळजीमधुमेहाची काही लक्षणे दिसून आली नाहीत, तरीही त्याचा हृदयासारख्या अवयवांवर वाईट परिणाम झालेला असू शकतो आणि अशा वेळेस पूर्ण तपासण्या करूनच व्यायामाची तीव्रता आणि प्रकार ठरवणे श्रेयस्कर असते. म्हणून व्यायाम नव्याने सुरू करण्यापूर्वी काही रक्ताच्या तपासण्या, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्टसारख्या चाचण्या डॉक्टर आणि फिजिओथेरपिस्टच्या सल्ल्याने करून घ्याव्यात.व्यायामाची वेळ अतिशय महत्त्वाची असते. इन्शुलिन किंवा दिलेल्या गोळ्या रक्तातील साखर कमी करते. त्यातच व्यायाम केला, तर रक्तातील साखर धोकादायकरीत्या कमी होऊ शकते. म्हणून औषधांच्या वेळा आणि व्यायामाची वेळ याचे गणित बसवणे गरजेचे असते. ज्या ठिकाणी इन्शुलिनचे इंजेक्शन दिलेले असते, त्या स्नायूंचा व्यायाम शक्यतो टाळावा. साखर खूप जास्त (२५० mg/dL) पेक्षा जास्त असल्यास किंवा खूप कमी असल्यास व्यायामाचे खूप धोकादायक परिणाम होऊ शकतात.व्यायाम करताना शरीरातील पाण्याची पातळी राखणे गरजेचे असते. व्यायाम करताना अचानक चक्कर आल्यास ग्लुकोमीटरनी साखर मोजून खूप कमी असल्यास काहीतरी गोड (शक्यतो लिम्लेट च्या गोळ्या, साखर किंवा ग्लुकाँडी ची पावडर खावी). घराबाहेर जाऊन व्यायाम करत असाल तर यापैकी काहीतरी बरोबर ठेवावे.मधुमेहात पायांची काळजीहा मधुमेहाविषयीच्या शिक्षणामधील खूपच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मधुमेहात पायाची जाणीव कमी होते. अशा परिस्थितीत जखम झाल्यास ती चिघळून गँगरीनपर्यंत जाऊ शकते. म्हणून पायाचे नियमित निरीक्षण करावे. जखम किंवा डाग असल्यास डॉक्टरांना त्वरित कळवावे. रोज पाय स्वच्छ धुवावेत (सौम्य साबण वापरावा). कोमट पाणी वापरून सौम्यपणे पाय घासल्यास निर्जीव त्वचा निघून जाते. मात्र, हे खूपच हळुवारपणे करावे. टॉवेलने पाय कोरडे करून मॉइश्चरायझर लावावे. याबरोबरच चालताना किंवा व्यायाम करताना वापरली जाणारी पादत्राणे (शक्यतो शूज) योग्य मापाची असावेत, त्यामुळे चालताना ताण पायावर किंवा पायाच्या त्वचेवर येऊ नये. शूजला कोणतेही अणकुचीदार टोक किंवा खिळे नकोत.मधुमेह हा आयुष्यभराचा साथीदार असू शकतो; पण तो आपल्या आयुष्याचा चालक असण्याची गरज नाही. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, औषधांचे पालन आणि वेळोवेळी तपासणी या गोष्टींची साथ असेल, तर मधुमेहावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येते. मधुमेहामध्ये व्यायाम औषधासारखेच प्रभावी आहे. मधुमेह हा उच्च-जोखमीचा (High-risk) आजार आहे; कोणत्याही औषधाप्रमाणेच त्याचाही योग्य डोस, योग्य वेळ आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आवश्यक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.