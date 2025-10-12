Diabetes & Brain Health: मधुमेहामुळे वाढतोय मेंदूच्या कवटीच्या भागात हाडाचा संसर्ग; 'मेंटकॉन' परिषदेत ENT तज्ज्ञांचा इशारा

मधुमेहामुळे कवटीच्या भागातील संसर्ग (स्कल बेस हाडाचा ऑस्टिओमायलिटिस) हा संसर्ग आजार अलिकडे वाढत आहे. या आजारामुळे बाधित भागाचे हाड वितळू शकते किंवा कमकुवत होऊ शकते. लवकर निदान झाल्यास प्रतिजैविके प्रभावी ठरू शकतात. अन्यथा शस्त्रक्रिया हाच पर्याय उपलब्ध आहे, असे मत कोची येथील टी. एन. जानकीराम यांनी आज येथे व्यक्त केले..असोसिएशन ऑफ ऑटोलरिगोलॉजिस्टिक ऑफ इंडिया आणि हेड अॅण्ड नेक सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मेडिकल परिसरात आयोजित ५५ व्या महाराष्ट्र राज्य ईएनटी तज्ज्ञांच्या मॅटकॉन परिषदेत डॉ. जानकीराम बोलत होते, ज्येष्ठ ईएनटी तज्ज्ञ डॉ. एम.एन. माहोरे, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, डॉ. देवेंद्र माहोरे, डॉ. कौशल सेठ, डॉ, अतुल आव्हाड, डॉ. प्रसाद केळकर, डॉ. बाळासाहेब पाटील, डॉ. समीर चौधरी, डॉ. नंदू कोलवाडकर, डॉ. सोनाली खडककर उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित होते. .Facial Surgery Success Story: "सुसाईड डिसीज"वर यशस्वी शस्त्रक्रिया - ठाण्यात दोन रुग्णांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य.डॉ. जानकीराम म्हणाले, स्कल बेस ऑस्टिओमायलिटिस गंभीर संसर्ग आजार असून यामुळे मधुमेह आणि रोगप्रतिकारशक्ती कमी होण्याची परिस्थिती वाढली. संसर्गाचे स्वरूप बदलले. ते पूर्वी दुर्मिळ होते. डॉक्टरांनी दीर्घकालीन कान किंवा सायनस संक्रमित रुग्णांकडे संशयाने बघितल्यास लवकर निदान होईल. जेणेकरून कायमचे नुकसान होण्याची शक्यता कमी असेल ईएनटी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदानाबद्दल डॉ. प्रबोध कर्णिक (मुंबई) डॉ. शब्बी इंदोरवाला (नाशिक) डॉ. संजीव गोल्ह (नागपूर) या तिघांचा गौरव करण्या आला..आवाज परत आणणे, सन्मान परत मिळवून देण्यासारखे : डॉ. मेननआवाज हा केवळ ध्वनी नाही, तर ती व्यक्तीची ओळख असते. आजार, अपघातामुळे आवाज हरवला तर ओळख हरवते. अशावेळी शल्यविशारद म्हणून उपचार करताना केवळ आवाज परत देणे नाही, तर आत्मविश्वास आणि सन्मान परत मिळवून देणे आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे अशक्य वाटणारे आवाज परतण्याचे परिणाम साध्य होत असून रुग्णांचा आवाज परत आणणे म्हणजे केवळ शस्त्रक्रिया नव्हे, तर सन्मान परत मिळवून देण्यासारखे आहे, असे मत कान- नाक- घसा रोग तज्ज्ञ डॉ. जयकुमार मेनन यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.