मुंबई : आजकालची जीवनशैली पाहाता जवळपास सर्वांनाच वाढत्या वजनाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येकजण वजन कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करत आहे.

वजन कमी करण्याचे ध्येय चांगले असले तरीही हे करत असताना आपण काही चुका करतो. या चुका आपल्याला चांगल्याच महागात पडू शकतात.

बर्‍याचदा आपण वजन कमी करण्याचा निर्धार करण्यासाठी नवीन वर्षाची वाट पाहतो. परंतु हीच आपली मोठी चूक आहे. कोणतेही चांगले काम सुरू करण्यासाठी 'उद्या' नाही, योग्य वेळ 'आज' असते.

वजन कमी करण्याची गरज जाणवल्या दिवसापासूनच तुम्ही सकस आहार घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे. (don't do these mistakes while weight loss) हेही वाचा - हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

वजन कमी करणे हा नंबर गेम बनवू नका

आपण अनेकदा आपल्या वजनाबद्दल खूप काळजीत असतो. दर दोन दिवसांनी किंवा दर आठवड्याला वजन तपासणे आणि ते किती वाढले किंवा कमी झाले ते पाहाणे याचा आपल्या मनावरही परिणाम होतो कारण आपण खूप विचार करतो.

आरोग्य हा काही आकड्यांचा खेळ नाही. जर तुमचे वजन कमी होत असेल पण तुम्हाला पुरेशी झोप मिळत नसेल आणि तुम्ही आनंदी नसाल तर ते तुमचे नुकसान आहे. त्यामुळे योग्य खा आणि योग्य पद्धतीने वजन कमी करा. प्रत्येक कामाचा आनंद घ्या.

जीवनशैलीची काळजी घ्या

जेव्हा आपण वजन कमी करत असतो, तेव्हा आपण काही आहार घेतो ज्याचा आपल्या जीवनशैलीत समावेश होतो परंतु त्यासोबत आपण काही आहार अॅप्स देखील डाउनलोड करतो आणि काही बाजारातील उत्पादने आणि गोळ्या देखील घेतो. पण हे सर्व आवश्यक नाही.

तुम्हाला या सर्व गोष्टी सोडून चांगली झोप, बाहेरचे अन्न कमी खाणे आणि घरी शिजवलेले अन्न खाणे, अन्न चांगले चघळणे आणि व्यायाम करणे इत्यादींचा तुमच्या जीवनशैलीत समावेश करणे आवश्यक आहे.