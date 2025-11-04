वेट ट्रेनिंगकडे दुर्लक्ष नकोच

- महेंद्र गोखले, फिटनेसविषयक प्रशिक्षकदररोज मला अनेक लोक भेटतात जे जिम आणि व्यायाम योजनांबद्दल चौकशी करतात. विशेषत: स्त्रिया जिममध्ये येऊन व्यायाम करण्यास फारशा उत्सुक नसतात. परंतु एरोबिक्स, झुंबा, योग यासारख्या समूह व्यायामाला प्राधान्य देतात. या लेखात आपण अशा विचारमागची कारणे आणि त्यावर मात कशी करावी याबद्दल जाणून घेऊ या..दुखापतीची भीतीजे लोक जिममध्ये व्यायाम सुरू करण्याबद्दल चौकशी करण्यासाठी येतात, त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आणि चिंता असू शकतात. त्यासाठी त्यांची काही कारणेही असतात. त्यांना भूतकाळात जिममध्ये झालेल्या दुखापतींचा अनुभव असेल किंवा अशी दुखापत झाली असेल जी बरी होण्यासाठी बराच वेळ लागला असेल..तथापि, स्नायूंची ताकद, सांध्यांची स्थिरता आणि जास्तीत जास्त वर्षे सहज हालचाली यासाठी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करणे खूप महत्त्वाचे आहे. आपण फिटनेस तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेत असू, तर आपल्याला हालचाली सुरक्षितपणे कशा करायच्या हे ते दाखवू शकतात. किती वजनापासून सुरुवात करावी आणि योग्य गती कशी वाढवायची याचे मार्गदर्शन ते करू शकतात..व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी सर्वांनी तज्ज्ञांकडून स्वतःच्या व्यायामाचे, आहाराचे आणि आपल्या आरोग्याचे योग्य मूल्यमापन करून त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. या सुरुवातीच्या चर्चेमध्ये आपल्या प्रकृतीचा इतिहास, त्याची सद्यःस्थिती याचा समावेश असेल. तज्ज्ञ आपल्याला अनुकूल अशी हळूहळू प्रगतीसह व्यायाम योजना तयार करतील. योग्य मुद्रा आणि फॉर्म, सुधारित ताकदीसाठी वजनाचा भार कधी आणि कसा वाढवायचा ते देखील सांगतील..आपल्या सुरुवातीच्या मूल्यांकनात आपला फिटनेस, स्ट्रेंथ, आणि समतोल याची नोंद केली जाते. ही माहिती पाया आहे असे मानून पुढचे नियोजन केले जाते. एक महत्त्वाचा सल्ला हा आहे, की ‘वेग ठेवा; पण स्पर्धा करू नका’.हा आपला स्वतःचा फिटनेस प्रवास आहे, त्यामुळे आपल्या प्रगतीची इतरांशी तुलना करू नका, आपण आपल्या बेसलाइनपासून सुरुवात करणार आहोत आणि तिथून योग्य प्रगती करत जाणार आहोत. जास्त तीव्रतेने काम करण्याची गरज नाही; परंतु सुरक्षित आणि प्रभावीपणे प्रगती करणे गरजेचे आहे. कारण यानंतर होणारा बदल हा दीर्घकालीन आणि जीवनशैली बदलणारा असेल. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हे कोणत्याही वयासाठी आणि कोणत्याही फिटनेस पातळीसाठी फायदेशीर ठरते..वेळ नसल्याचे कारणआपल्या रोजच्या वेगवान जीवनशैलीमध्ये आपले करिअर, कुटुंब यानंतर व्यायामासाठी खूपच कमी वेळ राहतो; पण तरीही व्यायाम करणे गरजेचे आहे. यामुळे आपल्याला आवडणाऱ्या अनेक गोष्टी जसे की खेळ किंवा छंद जोपासणे किंवा आपल्या कुटुंबातल्या लहान मुलांशी खेळणे या गोष्टी आपण अतिशय उत्साहाने, प्रेमाने आणि तब्येतीच्या तक्रारींशिवाय करू शकतो.भविष्यात या गोष्टी आपण सक्षमपणे करत राहिलं पाहिजे, यासाठी आपल्या वेळापत्रकातून आज व्यायामासाठी वेळ काढणं गरजेचं आहे. व्यायामामुळे आपली एकूण ऊर्जा वाढते हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे!.व्यायामामध्ये मन आणि शरीर गुंतवणे ही आज आणि भविष्यासाठी स्वतःमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे, तुम्हाला ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या दीर्घकाळ सक्षम रीतीने करत राहण्यासाठी, हे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी तुमच्या दैनंदिन वेळापत्रकात व्यायामासाठी जागा असणे आवश्यक आहे..जुनी जखमआपल्यापैकी बऱ्याच जणांना खूप वर्षापासून झालेली दुखापत आणि त्याची अजूनही असलेली वेदना जाणवत असेल. आपण त्या वेदनेसह आयुष्य जगतो आहोत. परंतु या स्थितीत बदल घडू शकतो आणि आपली ही वेदना कमी होऊ शकते किंवा पूर्णपणे जाऊ शकते आणि त्यासाठी एकमेव उपाय आहे तो म्हणजे व्यायाम. अतिशय सुरक्षित आणि प्रभावी हालचाली करून आपली गतिशीलता वाढवण्यास आणि कार्यक्षमता सुधारण्यात फक्त व्यायामच मदत करेल..कारण आणि वस्तुस्थितीमला घराबाहेर मोकळ्या जागेत व्यायाम करायला आवडते, - होय. तुम्ही बॉडीवेट आणि प्रॉप्स वापरून स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाहेर मोकळ्या जागेत देखील करू शकतामाझे मसल्स पुरुषांसारखे होतील याची मला भीती वाटते. - हार्मोनल फरकामुळे महिला पुरुषांसारखे मसल्स तयार करू शकत नाहीत.वेट ट्रेनिंगनंतर माझ्या शरीरात खूप वेदना होतील. - जास्त वेदना टाळण्यासाठी आणि रिकव्हरी साठी आपण व्यायामानंतर योग्य कुल डाऊन केलं पाहिजे. त्यानंतर योग्य प्रोटिन्स घेतली पाहिजेत.वेट ट्रेनिंग कंटाळवाणे वाटते - व्यायामामध्ये उत्साह आणण्यासाठी आपल्याला योग्य रचना आणि फॉर्म शिकण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून जिम मध्ये व्यायामात बरीच विविधता आणता येईल..वेट ट्रेनिंग आणि वेट लिफ्टिंगमधील गैरसमजवेट ट्रेनिंग : हा एक सामान्य शब्द आहे जो कोणत्याही व्यायामाच्या संदर्भात वापरला जातो. ज्यामध्ये एकूण फिटनेस, ताकद आणि स्नायूंचा टोन सुधारण्यासाठी वजन उचलणे यांचा समावेश असतो. यात फ्री वेट, मशीन वेट्स आणि बॉडी वेट असे व्यायाम असतात. कोणतेही स्पर्धेचे ध्येय न ठेवता केवळ आरोग्य आणि फिटनेस सुधारण्यासाठी वेट ट्रेनिंग करता येऊ शकते.वेट लिफ्टिंग : हा शब्द विशेषत: ऑलिम्पिक वेटलिफ्टिंगसारख्या स्पर्धात्मक खेळांच्या संदर्भात वापरला जातो. यात स्नॅच आणि क्लीन अँड जर्क सारख्या विशिष्ट लिफ्ट्सचा समावेश होतो आणि वजन उचलण्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.