अस्थिबोध : स्लिप डिस्क म्हणजे काय?

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, माझी डिस्क सरकली आहे... आता मी आयुष्यभर बरा होणार नाही का?’’हे वाक्य ऐकलं, की आधी रुग्णाच्या चेहऱ्याकडे पाहावं लागतं. वेदना जितकी नसते, त्यापेक्षा जास्त भीती असते. कारण ‘स्लिप डिस्क’ हा शब्द ऐकताच लोकांच्या डोक्यात एक चित्र तयार होतं - कणा खराब झाला, हाड हललं, आणि आता फक्त ऑपरेशनच उरलं.मात्र, प्रत्यक्षात स्लिप डिस्क हा शब्द जितका भयानक वाटतो, तितका तो भयानक आजार बहुतेक वेळा नसतो..आधी कणा समजून घ्याआपला पाठीचा कणा हे एकच हाड नसते. कणा हा लहान-लहान मणक्यांनी बनलेला असतो. प्रत्येक दोन मणक्यांच्या मध्ये एक मऊ, लवचीक रचना असते - डिस्क. ही डिस्क म्हणजे शरीराची नैसर्गिक कुशन.आपण चालतो, धावतो, उडी मारतो, बसतो, तेव्हा बसणारे धक्के हीच डिस्क शोषून घेते. डिस्क नसती तर प्रत्येक पावलागणिक मणके एकमेकांवर आपटले असते..डिस्कची रचना कशी असते?डिस्क समजून घेण्यासाठी एक साधं उदाहरण पाहूया. क्रीम बिस्किट कसं असतं? बाहेर कडक थर आणि मध्ये मऊ क्रीम. अगदी तसंच, डिस्कचा बाहेरचा भाग थोडा मजबूत असतो, आणि आतला भाग मऊ, जेलीसारखा असतो. हीच रचना कण्याला लवचीकता आणि धक्का शोषण्याची क्षमता देते.स्लिप डिस्क होते कशी?आता कल्पना करा, तुम्ही वारंवार पुढे वाकता, चुकीच्या पद्धतीने वजन उचलता, तासन्तास बसून राहता किंवा अचानक जड वस्तू उचलता. यामुळे डिस्कवर सतत दबाव येतो. जसं क्रीम बिस्किट एका बाजूने दाबलं, की क्रीम बाहेर येतं, तसंच डिस्कच्या आतला मऊ भाग एका बाजूला ढकलला जातो.यालाच म्हणतात - स्लिप डिस्क (Prolapsed Intervertebral Disc). म्हणजे हाड सरकत नाही;डिस्कचा मऊ भाग बाहेर येऊन जवळच्या नसांवर दाब देतो..वेदना पायात का जाते?पाठीच्या कण्यातून आपल्या पायांकडे जाणाऱ्या नसा जातात. डिस्क बाहेर आली की ती या नसांवर दाब देते.म्हणून वेदना फक्त कंबरेत राहत नाही, ती नितंबातून मांडी, पोटरी, कधी पायाच्या बोटांपर्यंत जाते. यालाच सायटिका म्हणतात. सोबत खालील लक्षणं दिसू शकतात :झिणझिण्या मुंग्याबधिरपणा पायात कमजोरी.स्लिप डिस्क म्हणजे कायमचं नुकसान का?नाही. ही सर्वांत मोठी चुकीची समजूत आहे. बहुतेक वेळा डिस्क बाहेर आलेला भाग शरीर हळूहळू कमी करतो. सूज उतरते, नसांवरील दाब कमी होतो आणि वेदना कमी होतात. योग्य विश्रांती, औषधं, फिजिओथेरपी आणि व्यायामाने अनेक रुग्ण चार-आठ आठवड्यांत सुधारतात.ऑपरेशन कधी करावं लागतं?सर्व स्लिप डिस्कमध्ये ऑपरेशन लागत नाही. खालील परिस्थितीतच विचार करावा लागतो: पायात वाढती कमजोरी चालताना पाय ओढला जाणे लघवी किंवा शौचावर नियंत्रण कमी होणे तीव्र वेदना औषधांनीही न कमी होणेहे लक्षणं नसतील, तर बहुतेक वेळा शस्त्रक्रिया टाळता येते..काय करू नये?पूर्ण बेडरेस्ट अनेक दिवसस्वतःहून ट्रॅक्शन किंवा जोरदार मालिशभीतीमुळे हालचाल बंद करणे.जास्त काळ न हलल्यास स्नायू कमकुवत होतात आणि वेदना वाढतात.काय करावं?डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधं योग्य फिजिओथेरपीहलकी हालचाल कोर स्ट्रेंथनिंग व्यायामहालचाल हीच डिस्कची नैसर्गिक औषध असते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.