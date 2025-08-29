आरोग्य

Durva Benefits: गणरायाला वाहणाऱ्या दुर्वा आरोग्यासाठी ठरतो वरदान; जाणून घ्या फायदे

Durva's Health Benefits: गणरायाला वाहणाऱ्या दुर्वेला केवळ पूजा सामग्री म्हणून नव्हे, तर आरोग्यासाठीही वरदान मानले जाते. आयुर्वेदानुसार दुर्वेचे अनेक औषधी फायदे आहेत, जे शरीराला तंदुरुस्त ठेवण्यात मदत करतात. चला, या हरितकणेच्या उपयोगांबद्दल जाणून घेऊया
सकाळ वृत्तसेवा
थोडक्यात:

  1. दूर्वा ही केवळ धार्मिक वापरापुरती नव्हे तर औषधी गुणांनी समृद्ध वनस्पती आहे जी आरोग्यासाठी अनेक फायदे देते.

  2. दूर्वा रस नाकातून रक्त वाहण्यावर, त्वचेच्या समस्या आणि जखम भरून काढण्यास प्रभावी आहे.

  3. दूर्वापासून डिटॉक्स ड्रिंक तयार करता येतो, जो शरीर शुद्धीसाठी आणि उर्ध्वगरक्तपित्त नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरतो.

