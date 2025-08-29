Durva Benefits: गणरायाला वाहणाऱ्या दुर्वा आरोग्यासाठी ठरतो वरदान; जाणून घ्या फायदे

थोडक्यात:दूर्वा ही केवळ धार्मिक वापरापुरती नव्हे तर औषधी गुणांनी समृद्ध वनस्पती आहे जी आरोग्यासाठी अनेक फायदे देते.दूर्वा रस नाकातून रक्त वाहण्यावर, त्वचेच्या समस्या आणि जखम भरून काढण्यास प्रभावी आहे.दूर्वापासून डिटॉक्स ड्रिंक तयार करता येतो, जो शरीर शुद्धीसाठी आणि उर्ध्वगरक्तपित्त नियंत्रणासाठी उपयुक्त ठरतो..Durva's Health Benefits:दूर्वा उत्तम औषधी गुणांनी उपयुक्त आहेत. त्याचा उपयोग धार्मिक कार्य अन् औषध निर्मितीत होऊ लागला आहे. घरगुती औषध म्हणून दुर्वांचा अधिक उपयोग केला जातो. गणेश स्थापनेलाही दूर्वा वाहण्याची मोठी परंपरा आहे..प्रत्यक्षात ती धार्मिक उपयोगापुरती ही वनस्पती नाही. तर ती एक औषधी वनस्पती आहे. धार्मिक विधीत वापरल्या जाणाऱ्या बहुतांश वनस्पती या उत्तम औषधी गुणांनी युक्त आहेत.मात्र काळाच्या ओघात त्याचा औषधी उपयोग मागे पडून केवळ धार्मिक विधीपुरते त्याचे महत्त्व मानले जाते. पण प्रत्यक्षात औषधी उपयोगाचा वापर वनस्पतीचा उपयोग व्हावा हाच संदेश धार्मिक उपयोगातून मिळतो..MBMC Recruitment 2025: मिरा भाईंदर महापालिकेत विविध पदांसाठी मेगाभरती सुरु; अर्जाची अंतिम तारीख व पात्रतेची सविस्तर माहिती येथे वाचा.घोळाणा फुटणे म्हणजे अचानक नाकातून रक्त वाहण्याच्या प्रकारात दुर्वांचा रस उपयुक्त ठरतो. याशिवाय दुर्वांचा रसापासून आता फेसपॅकदेखील वापरला जातो. त्वचा व रक्तविकारासाठी ही दूर्वा उपयुक्त ठरते..ठळक बाबीदुर्वेतील औषधी घटक अ्न उपयुक्तता- क्लोरोफील- शरीर शुद्धीसाठी-फ्लाव्होनॉईडस-ॲंटी ऑक्सिडंट, त्वचेसाठी फायदेशीर- टॅनिन्स-जखमा भरून काढणारे- ग्लायकोसाईडस- ह्दयक्रियेसाठी हितकारक- अमिनो ॲसिड-पेशींच्या दुरुस्तीसाठीकशासाठी वापर-रक्त गळत असल्यास तत्काळ दुर्वेचा रस पिल्यास रक्तस्त्राव थांबतो.- पुरळ, खाज अन् घामतोडसाठी त्वचेवर दुर्वेचा रस लावता येतो.- ताप आल्यास दुर्वांचा रस साखरेसोबत घ्यावा.- मुत्रदाहासाठी दुर्वाचा रस साखरेसोबत घेतल्यास उपयुक्त ठरते.- दूर्वा वाटून जखमेवर लावल्यास रक्त थांबून जखम भरण्यास मदत होते..Mars Transit September 2025: या सप्टेंबरमध्ये कुणावर होणार मंगळाची विशेष कृपा? जाणून घ्या मूलांक १ आणि ७ साठी भविष्य.डिटॉक्स ड्रिंकदुर्वेपासून डिटॉक्स ड्रिंक तयार करता येते. त्यामध्ये दूर्वा, पुदिना, लिंबाची पाने, मध व पाणी एकत्र करून मिश्रण करावे. हा रस डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेता येईल.दूर्वा या उर्ध्वगरक्तपित्त गुणासाठी ओळखल्या जातात. त्या गुणाने शीतल असतात. त्यामुळे काही आयुर्वेदिक औषधींची निर्मिती दुर्गांच्या आधारे केली जात आहे.- डॉ. अभिजित पुजारी, आयुर्वेद तज्ज्ञ, सोलापूर.FAQs1. दुर्वा कोणत्या आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी वापरला जातो? (What health issues can Durva help with?)दूर्वा रस नाकातून रक्तस्त्राव थांबवण्यास, त्वचेशी संबंधित समस्या, ताप, मुत्रदाह आणि जखम भरून काढण्यासाठी उपयुक्त आहे.2. दुर्वाचा रस कसा वापरावा? (How should Durva juice be used?)रक्तस्त्रावासाठी त्वरित दुर्वाचा रस पिणे, त्वचेसाठी थेट लावणे, आणि ताप किंवा मुत्रदाह असल्यास साखरेसह घेणे फायदेशीर आहे.3. दुर्वापासून डिटॉक्स ड्रिंक कशी तयार करावी? (How to prepare a detox drink from Durva?)दूर्वा, पुदिना, लिंबाची पाने, मध आणि पाणी एकत्र करून मिश्रण तयार करावे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेता येते.4. दुर्वा कोणत्या प्रकारच्या पित्तासाठी उपयुक्त आहे? (For which dosha is Durva beneficial in Ayurveda?)दूर्वा उर्ध्वगरक्तपित्त गुणासाठी ओळखली जाते आणि त्यामुळे ती शरीराला शीतल करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.