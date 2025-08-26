Early Signs of Dementia: छोट्या-छोट्या गोष्टी विसरत आहात? डिमेन्शियाच्या सुरुवातीच्या या ५ चिन्हांकडे दुर्लक्ष करू नका

थोडक्यात:आपण दैनंदिन आयुष्यात छोट्या मोठ्या गोष्टी विसरणं ही साधारण बाब आहे असं मानतो, पण ते नेहमीच सामान्य नसतं. अनेकदा असं विसरणं हे वयामुळे नसून डिमेन्शियासारख्या विकाराचं सुरुवातीचं चिन्ह असू शकतं. तज्ज्ञांच्या मते डिमेन्शियाची ५ महत्त्वाची लक्षणं वेळेत ओळखणं अत्यंत गरजेचं आहे..Dementia Warning Signs: बहुतेकवेळी आपण छोट्या मोठ्या गोष्टी विसरत असतो. एखादी वस्तू एक ठिकाणी ठेवून विसरून जाणे, थोड्यावेळी कोणाशी काय बोललो होतो, काम करत असताना लक्ष विचलित होणे या गोष्टी सामान्य आहेत असा आपला समज असतो. पण तसं नाहीये. बऱ्याचदा आपण वयोमानानुसार होणाऱ्या विसरभोळेपणाचा विचार करतो पण हीच विस्मरणाच्या आजाराची लक्षणं असू शकतात. डॉक्टरांनी या विस्मरणाच्या आजाराची म्हणजेच डिमेन्शियाची सुरुवातीची ५ लक्षणं सांगितली आहेत, जी दुर्लक्षित न करण्याचा इशारा दिला आहे. .डिमेन्शियाडिमेन्शिया हा एखादा एकच आजार नसून, तो वेगवेगळ्या विकारांचा समूह आहे. यात माणसाच्या स्मरणशक्तीवर, विचार करण्याच्या पद्धतीवर, बोलण्यावर, गोष्टी समजून घेण्यावर आणि योग्य निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे अल्झायमर रोग. साधारणपणे वय वाढत गेलं की डिमेन्शियाचा धोका अधिक असतो, पण तो प्रत्येकालाच होतो असं नाही. त्यामुळे वेळेवर लक्षणं ओळखणं आणि काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे..Brain Disease Risk: काय सांगता? तुमचा पत्ता ठरवतो तुमचं भविष्य? राहत्या जागेशी जोडला गेलाय 'हा' मेंदूचा रोग.डिमेन्शियाची सुरुवातीची हि ५ लक्षणं दुर्लक्षित करू नयेस्मरणशक्ती कमी होणेकधीकधी एखादी गोष्ट डोक्यातून जाणं किंवा विसरणं हे आपण प्रत्येकजणच अनुभवतो, जे नैसर्गिकही आहे. मात्र, हे जर वारंवार होत असेल आणि दैनंदिन गोष्टी विसरायला होत असतील, तर हे सामान्य समजू नये. अशा प्रकारचे विस्मरण फक्त वाढत वय दाखवत नाही तर, डिमेन्शियाच्या सुरुवातीचं चिन्ह असू शकतं..दैनंदिन कामांत गोंधळहळूहळू दररोजची साधी कामं कारणंही कठीण होऊ लागतं. उदाहरणार्थ नेहमीचा माहितीचा रस्ता विसरणे, घराचा पत्ता विसरणे, एखादी वस्तू हाताळताना गोंधळ उडणे, अशा अडचणी नेहमी दिसू लागल्या की, सामान्य विस्मरण किंवा वयोमानानुसार होणारे विस्मरण म्हणून दुर्लक्षित करू नका.मूड स्विंग्स आणि स्वभावत बदलडिमेन्शियाचा प्रभाव फक्त व्यक्तीच्या स्मरणशक्तीवर नाही, तर त्याच्या स्वभाव आणि वागण्यावरही प्रभाव करतो. सतत अस्वस्थ किंवा गोंधळलेले भासणे, विनाकारण भीती वाटणे, कुटुंबीयांपासून आणि मित्रमैत्रिणींपासून दुरावणे, लवकर राग येणे, संशयी वृत्ती निर्माण होणे किंवा हट्टी होणे; असे स्वभावातील बदल डिमेन्शियाची शक्यता दर्शवू शकतात..Everything To Know About Hernia: हर्निया म्हणजे काय? लक्षणे, कारणे आणि उपचार याबद्दल संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर!.समस्या सोडवताना अडचणडिमेन्शियाचा परिणाम फक्त स्मरणशक्तीवर होत नाही, तर तो विचार करण्याची पद्धत, योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता यांनाही बाधित करतो. आधी सहज करता येणाऱ्या गोष्टी करताना जास्त कष्ट घ्यावे लागणे, हिशोब करताना गोंधळ होणे, स्वयंपाक करताना कृती विसरणे, काम करताना लक्ष विचलित होणे. हे सगळे संकेत डिमेन्शियाकडे निर्देश करू शकतात.वेळ आणि ठिकाणाचा अंदाज न राहणेकाही जणांना वेळेचा किंवा जागेचा अंदाज राहत नाही. आपण कोणत्या ठिकाणी आहोत, तिथे कसे आलो, तसेच भूतकाळ आणि वर्तमानकाळात गोंधळ होणे. ही देखील डिमेन्शियाची लक्षणं असू शकतात..FAQsवारंवार वस्तू विसरणं हे डिमेन्शियाचं लक्षण आहे का? (Is frequent forgetfulness a sign of dementia?)हो, कधीतरी एखादी गोष्ट विसरणं हे सामान्य असू शकतं. पण जर महत्त्वाच्या गोष्टी वारंवार विसरायला लागल्या, जसं की नावे, तारखा किंवा वस्तू कुठे ठेवल्या आहेत हे आठवेना, तर ते डिमेन्शियाचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.डिमेन्शिया हा एक आजार आहे का? (Is dementia a single disease?)डिमेन्शिया हा एकच आजार नसून, तो विविध विकारांचा समूह आहे. यामुळे स्मरणशक्ती, विचार करण्याची क्षमता, बोलणं, समजून घेणं आणि निर्णयक्षमता यावर परिणाम होतो. याचं प्रमुख कारण अल्झायमर रोग आहे.डिमेन्शिया कोणत्या वयोगटात जास्त आढळतो? (At what age is dementia more common?)डिमेन्शिया बहुतेक वेळा वयोमान वाढल्यानंतर दिसतो. मात्र तो प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला होतोच असं नाही. काहीवेळा कमी वयातही ही समस्या उद्भवू शकते.डिमेन्शियाची लक्षणं कधी दुर्लक्षित करू नयेत? (When should dementia symptoms not be ignored?)जर विस्मरण दैनंदिन जीवनात अडथळा आणू लागलं, वेळ आणि ठिकाणाचा अंदाज राहिला नाही, स्वभावात अचानक बदल दिसले किंवा साधी कामं करायलाही अडचण येऊ लागली – तर ही लक्षणं सामान्य समजू नका आणि तात्काळ वैद्यकीय सल्ला घ्या. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.