Egg Benefits : रिकाम्या पोटी अंडी खाणे चांगले की वाईट? हे वाचाच

अनेकांना तुम्ही सकाळी नाश्त्यात अंडी खाताना पाहिले असेल पण कधी विचार केला की रिकाम्या पोटी अंडी खाणे कितपत चांगले आहे? नाही, अनेकांनी या विषयी विचारही केला नसेल.

खरं तर, अंडी ही हाय प्रोटीन आणि लो कॅलरी असणारे फूड आहे ज्याला नाश्त्यात खाल्ल्याने दिवसभर एनर्जी मिळते. याशिवाय वेट लॉस करणाऱ्यांसाठी हे अधिक फायदेशीर आहे पण तरीही रिकाम्या पोटी अंडी खाणे चांगले की वाईट, हा प्रश्न पडतोच. आज आपण या विषयीच जाणून घेणार आहोत. (eating Egg at empty stomach is good or bad read story)

सकाळी रिकाम्या पोटी अंडी खाल्ल्याने काय होतं?

एक अंड्यात 80-100 कॅलरी असतात सोबतच यात अमीनो अॅसिडही असते जे शरीराला खास प्रोटीन देते. जेव्हा आपण रिकाम्या पोटी अंड्याचं सेवन करतो त्यावेळी आपलं मेटाबॉलिजम वाढते आणि पचनक्रिया अधिक तेजीने काम करते.

याशिवाय अंड्यामध्ये पॉलीअनसॅचुरेटेड फॅट पण असतं जे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते तर यामुळे गुड कोलेस्ट्रॉलही वाढतं.

सकाळी रिकाम्या पोटी अंडी खाण्याचे फायदे