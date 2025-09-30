व्यायाम आणि कॉर्पोरेटमधली कामागिरी

- महेंद्र गोखले, फिटनेसविषयक प्रशिक्षकआधुनिक काळात कॉर्पोरेट कंपनीमधल्या कामाच्या स्वरूपामुळे तिथे काम करणाऱ्या लोकांचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहावे यासाठी बहुतेक कॉर्पोरेट कंपन्या वेगवेगळे उपक्रम राबवताना दिसतात. त्यामध्ये काही खेळ, फिटनेस आणि काही धाडसी खेळ यांचा समावेश असतो..आपल्या कामगारांनी या उपक्रमांमध्ये जास्तीत जास्त भाग घ्यावा अशी कंपनीची इच्छा असते. अशा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध चाचण्या घेऊन त्यांच्या कार्यक्षमतेचे एक प्रगतिपुस्तक तयार केले जाते. यामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांचा फिटनेस हाही महत्त्वाचा घटक असतो.अशा कंपन्यांना मदत करण्यासाठी फिटनेस मूल्यांक काढण्याची पद्धत विकसित करता येते. असे कॉर्पोरेट फिटनेट कार्यक्रम योजनाबद्ध असतात आणि कर्मचाऱ्यानी विविध शारीरिक व्यायाम करून आपला फिटनेस कमवावा हा त्यामागचा उद्देश असतो..फिटनेस कार्यक्रमांची प्राथमिक उद्दिष्टेकर्मचाऱ्यांचे शारीरिक आरोग्य उत्तम राखणे आणि काही गंभीर आजारांचा धोका कमी करणे.कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य उत्तम ठेवणे आणि ताणतणावाची पातळी कमी करणे.कर्मचाऱ्यांना उत्साही वाटेल आणि कामाचे समाधान मिळवून देईल.कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचे प्रमाण कमी होईल आणि त्यांच्या अनारोग्यावरचा अनावश्यक खर्च वाचेल.अशा कार्यक्रमांमुळे कर्मचाऱ्यांना खूप मोठे फायदे होत असले, तरी आपली काम करण्याची जागाही कामाला अनुकूल असावी याची काळजी कंपन्या घेतात..कर्मचाऱ्यांना काम योग्य पद्धतीने करता यावे यासाठी त्यांच्या रास्त मागण्यांचा देखील कंपन्या विचार करतात. कामामध्ये आणि वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा सहभाग उत्तम असावा आणि त्यांनी योग्य आऊटपुट द्यावे यासाठी कंपन्या प्रयत्नशील असतात.उदाहरणार्थ, काही शारीरिक हालचालीसाठी किंवा व्यायामासाठी छोटा ब्रेक ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ॲक्टिव्हिटीजचा योग्य आराखडा बनवला जाईल आणि त्यावर देखरेख केली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्यही सुधारेल आणि कार्यक्षमताही!.मुख्य फायदेसर्वसमावेशक कॉर्पोरेट फिटनेस प्रोग्राम अमलात आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न आणि आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे अशा कार्यक्रमातून मिळणारे फायदे हे सर्वांसाठी आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात असावे अशी अपेक्षा असते.कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढतेनियमित शारीरिक व्यायामाचा थेट संबंध व्यक्तीच्या एकाग्रतेशी आणि संज्ञानात्मक कार्याशी असतो. त्यामुळे जे कर्मचारी फिटनेस कार्यक्रमांमध्ये मनापासून सहभागी होतात ते अधिक सतर्क आणि कार्यक्षम असतात..आरोग्याचे फायदेनियमित व्यायामाची सवय लागल्यामुळे व्यक्ती हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी, मधुमेह आणि लठ्ठपणा यासारख्या तीव्र आजारांपासून दूर राहते. एका अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की कामाच्या ठिकाणी व्यायामासाठी छोटे ब्रेक घेतल्यामुळे शारीरिक आरोग्य, मनावरचं ताण आणि कामातली कार्यक्षमता यावर सकारात्मक परिणाम होतो.पैशाची बचतस्वस्थ आणि निरोगी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर कंपनीला खर्च करावा लागत नाही. संशोधन असे सूचित करते की यामुळे आरोग्याच्या जाहिरातीवरचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने कमी होते. यामुळे कंपनीला अर्थातच आर्थिक फायदा होतो. पैसे वाचवणे म्हणजे पैसे कमावणे!.कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उत्तमफिटनेस कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल चांगले राहते, त्यांचा मूड चांगला राहतो आणि कामाचे समाधान मिळते. ‘मेकओव्हर फिटनेस चॅलेंज’सारख्या कार्यक्रमांनी हे सिद्ध केले आहे, की अगदी छोट्या ब्रेकमध्ये व्यायाम देखील संपूर्ण आरोग्य आणि स्वास्थ्य उत्तम ठेवतो. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी अधिक सकारात्मक वातावरण निर्माण होते..उत्तम प्रतिभाकॉर्पोरेट जिम मेंबरशिप किंवा कॉर्पोरेट वैयक्तिक ट्रेनिंग अशा कार्यक्रमांमुळे कर्मचाऱ्याचे आरोग्य उत्तम आणि सकारात्मक राहते. अशा वातावरणामुळे व्यक्तीची प्रतिभा उत्तम काम करते. एक उत्तम कॉर्पोरेट फिटनेस कार्यक्रम त्याच्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम आरोग्य देतो आणि कर्मचारी सोडून देण्याचे प्रमाण कमी करतो.कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून फिटनेस कार्यक्रम राबवणे ही केवळ आरोग्यदायी योजना नसून निरोगी राहण्याचे आणि व्यायाम करण्याची संस्कृती जतन करण्याचा हा एक मार्ग आहे ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढते आणि अधिक कार्यक्षम कर्मचारी कंपनीला मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.