व्यायाम - कोणता करावा?

डॉ. मालविका तांबे आधुनिक जीवनशैलीत आजारांचे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढताना दिसत आहे. पण त्याच बरोबरीने एक महत्त्वाचा चांगला बदल झालेला आहे तो म्हणजे लोकांची स्वास्थ्याप्रतीची जागरूकता. अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे स्वस्थ राहायचा प्रयत्न करत आहेत. आहाराबरोबरच व्यायामसुद्धा लोक स्वतःच्या दिनचर्येमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. व्यायामाचे बरेचसे प्रकार असतात. उदाहरणार्थ, चालायला जाणे किंवा पळायला जाणे, घरी किंवा क्लास लावून योगासने करणे, जिम ट्रेनिंग घेणे, मैदानी खेळ खेळणे, पोहणे, सायकल चालविणे, नृत्य करणे, ट्रेकिंग करणे किंवा डोंगरांवर चढणे इत्यादी. अर्थातच प्रत्येक व्यायाम प्रकार प्रत्येकाला जमतोच असा नाही. स्वतःसाठी काय इष्ट ठरू शकेल? याच्याकरिता सर्वप्रथम आपण व्यायाम काय असतो आणि त्याचे काय फायदे व नियम असतात हे जाणून घेऊया..शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी ।देह व्यायाम संख्याता मात्रया तां समाचरेत ॥आचार्य चरक व्यायामाची व्याख्या करत असताना म्हणतात की शरीराची अशी चेष्टा जी स्थिरता आणते, बल वाढवते, मना करता सुद्धा चांगली असते व जिला मात्रावत अर्थात गरजे इतपतच करता येतं. आचार्य वाग्भट यांच्या प्रमाणे व्यायाम शरीराला लघुता देतात. कर्म अर्थात कार्य करण्याचं सामर्थ्य देतात, अग्नीला दीप्त करतात, अर्थात पचन सुधरवतात, मेद अर्थात वजन कमी करतात आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हे व्यायाम करताना नेहमी आपल्या शारीरिक क्षमतेच्या अर्ध्या प्रमाणात करावे, असेही ते सांगतात..व्यायाम कधी करावा ?आयुर्वेदात सांगितल्यानुसार, वसंत ऋतू व हेमंत ऋतू हे व्यायामाकरिता अत्यंत उत्तम असतात. शक्यतो सकाळच्या वेळेतच व्यायाम केलेला जास्त उत्तम. शक्यतो फार गर्मीत, वर्षाऋतूमध्ये दुपारच्या वेळेला किंवा काही खाल्ल्यानंतर व्यायाम टाळावा.व्यायामाची मात्रास्वेदागमः श्वास वृद्धिर्गात्राणां लाघवं तथा ।हृदया द्युपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम् ॥.व्यायाम शरीराच्या अर्ध्या शक्तीच्या मात्रेत झाला आहे हे कसे ओळखावे? तर व्यायाम करताना जेव्हा डोक्यावर, बगलेत, नाका वरती जेव्हा घाम यायला लागेल, घसा कोरडा जाणवायला लागेल, श्वास लागायला लागेल अर्थात जेव्हा तोंडाने वायू बाहेर सोडावा लागेल आणि शरीरात सगळीकडे लघुता जाणवायला लागेल तेव्हा थांबावे. व्यायाम अतिप्रमाणात केल्याने त्याचे शरीरावर उलट चुकीचे परिणाम होतात. उदाहरणार्थ, फार प्रमाणात थकवा जाणवणे. शरीरात सगळ्या धातूंचा क्षय होणे. खूप जास्त प्रमाणात तहान लागणे किंवा रक्त पित्ताचा त्रास होणे.लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं दुःखसहिष्णुता ।दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥.व्यायाम जर का सगळे नियम पाळून केला गेला तर त्याचे फायदे होताना दिसतात. लाघवम अर्थात शरीरामध्ये हलकेपणा जाणवतो. कर्म सामर्थ्य अर्थात काम करण्याची शारीरिक शक्ती वाढते. स्थैर्य मन व चित्त दोन्ही मधली स्थिरता वाढते. कुठल्याही प्रकारच्या संकटाला तोंड देण्याची ताकद वाढते. दोष संतुलित होतात. शरीरातली पचनअग्नी व्यवस्थित काम करते. त्वचेची तेजस्विता वाढते..जिम मधील व्यायाम. आयुर्वेदोक्त व्यायामामध्ये खरं तर जिम चा समावेश करणं थोडसं अवघड असतं. पण आजच्या काळामध्ये जिम ट्रेनिंग हे प्रत्येकालाच अगदी मनापासून भावते. काही जण तर जिमच्या मेंबरशिप चे पैसे भरले आहेत, ते वाया जाऊ नये या करता तरी व्यायाम करायला तयार असतात. जिम मधल्या वर्कआऊटस् ने मुख्यत शरीरातल्या मांस धातूला वृद्धी व्हायला मदत केली जाते आणि वजन कमी करायचं असलं तर जिमचा जास्त प्रमाणात उपयोग होताना दिसतो. पण कधीही व्यायाम जो आहे तो नुसतं चांगल्या दिसण्याकरिता किंवा नुसतं वजन कमी करण्याकरिता करू नये तर सर्वांगीण स्वास्थ्याचा विचार व्यायामामध्ये केलेला जास्त बरा असतो. एखाद्या जिम ट्रेनरच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतःला सोसवेल इतक्या प्रमाणातच जिममध्ये जाऊन व्यायाम केलेला जास्त बरा. प्रत्येकाला जिम मधलं वजन उचलणं हे सोसवेल असं नव्हे. त्यामुळे युवा लोकांनी जिम मध्ये जाणं जास्त उत्तम असतं. चाळिशीच्या वरच्या स्त्रिया आणि पुरुषांनी एकदम जिम करायला सुरुवात करू नये. बऱ्याचदा असं बघण्यात येतं की जिम सुरु केल्यानंतर स्त्री आणि पुरुषांमध्ये लिगामेंट, स्नायू किंवा टेंडन्स मध्ये इजा झालेली आढळते आणि मग ते सुधरवण कठीण जातं. त्याच्यापेक्षा जिम मध्ये जाऊन नियमाने चालणे,काही विशिष्ट मशीन्स वापरणे हे जास्त उत्तम राहील..योगासनेयोगासने ही कुठल्याही वयाच्या स्त्री-पुरुषाला चालण्यासारखी असतात. यामध्ये श्वासाची लयबद्धता शरीरातल्या सगळ्या चयापचय क्रियांना सुधारावयाला मदत करते. यात केलेल्या प्राणायामामुळे मानसिक स्थिरता वाढते. अभ्यासात किंवा कामात लक्ष केंद्रित करणं सोपं जातं. प्रत्येक केल्या जाणाऱ्या आसनामध्ये शरीरातल्या कुठल्या ना कुठल्या मसल लिगामेंट इत्यादी वरती काम करणं सोपं जातं. योगासनांची सुरुवात जितक्या कमी वयामध्ये केली जाते तेवढं उत्तम असतं. उंची वाढण्याच्या वयामध्ये योगासने केल्यास, हाडांची व इतर धातूंची व्यवस्थित वाढ व्हायला सुद्धा मदत मिळते. योगासनं ही कोणाच्या तरी मार्गदर्शनाखाली केलेली उत्तम असतात. शक्य असल्यास श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे यांचे संतुलन क्रियायोग हे पुस्तक घेऊन घरच्या घरी नियमित पालन केल्यास खूप उत्तम फायदा होताना दिसतो. आणि तसेच योगासनं करताना कुठल्याही प्रकारची इजा शरीराला सहसा होत नाही..नृत्य..सध्याच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या नृत्यांचे उदाहरणार्थ, झुम्बा, हिप हॉपचे वर्ग सगळीकडे आपल्याला दिसतात. ज्या लोकांना व्यायाम करायचा कंटाळा येतो त्यांना समूहामध्ये एकत्रित जाऊन, चांगलं संगीत ऐकत व्यायाम केला तर सोपा वाटतो. अर्थातच नृत्य करण्याकरता आपल्या कमरेत गुडघ्यात आणि टाचेमध्ये ताकद असणं खूप महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे नृत्य सुरू करण्यापूर्वी स्वतःच्या ताकदीचा अंदाज घेणं अत्यंत आवश्यक असतं. स्त्रिया, पुरुष, लहान मुलं सगळ्यांना अशा प्रकारचा व्यायाम चालू शकतो. फक्त सवडीप्रमाणे कधीही करण्यापेक्षा उपरोक्त व्यायामाचे सांगितलेले वेळेचे नियम पाळलेले जास्त उत्तम राहतील. बर्याचदा नृत्य सुरू केल्यानंतर गुडघे दुखायला लागले, कंबर दुखायला लागली म्हणून नंतर बंद करण्याची पाळी येते. तसे नको असल्यास नृत्याचे वर्ग सुरू करण्यापूर्वीच अंगाला संतुलन अभ्यंग सेसमी तेल, सांध्यांना संतुलन शांती तेल व पाठीला व कमरेला संतुलन कुंडलिनी तेल लावायला सुरुवात केलेली उत्तम राहील..चालणे अथवा धावणे...चालणे हे कुठल्याही वयाच्या स्त्री-पुरुषांना करता येण्यासारखे असते. सुरुवातीला स्वतःला सोसवेल इतक्याच प्रमाणात हे केलेले उत्तम. हळूहळू क्षमता वाढत जाते. याकरता चांगल्या प्रतीचे जोडे घेतल्याने सांध्यांवरती येणारा भार टाळता येणं शक्य असतं..मैदानी खेळ व ट्रेकिंगहे शक्यतो कमी वयातच केलेले जास्त उत्तम असते. ज्या लोकांना लहानपणापासून सरावाची सवय असते असे लोक तिशी-चाळिशीनंतरसुद्धा कुठल्याही प्रकारचे मैदानी खेळ, पोहणे किंवा ट्रेकिंग हे करू शकतात. कुठलाही व्यायाम प्रकार करत असताना सूती कपडे घातलेले जास्त बरे. फार घट्ट किंवा फार ढगळ कपडे शक्यतो टाळावे. मधेमधे गरजेप्रमाणे पाणी पिणे सुद्धा आवश्यक असते. आहाराची सुध्दा विशेष काळजी घेणे जास्त उत्तम राहील. व्यायाम हे राग आलेला असताना कुठल्या प्रकारचा ताणतणाव असताना किंवा काही दुखत असताना शक्यतो करू नये. इतर काही त्रास होत असला तरी व्यायाम करण्याच्या अट्टाहासामुळे सुद्धा अकस्मात मृत्यू किंवा अपघात झालेले आढळतात. एकूणच फक्त चांगले दिसण्या करिता किंवा नुसतं शारीरिक सौंदर्य वाढवण्यापेक्षा आरोग्याचा विचार करून व्यायाम केले तर ते कधीही श्रेयस्कर ठरेल.. 