Explained: डार्क चॉकलेट खाल्ल्यावर झोपेवर काय परिणाम होतो? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

does dark chocolate disturb sleep: डार्क चॉकलेट आरोग्यदायी मानले जाऊ शकते, परंतु त्यात असलेले कॅफिन आणि थियोब्रोमाइन सारखे घटक तुमच्या झोपेवर परिणाम करु शकतात.
Puja Bonkile
Updated on

does dark chocolate disturb sleep: डार्क चॉकलेटचे नाव ऐकताच अनेक लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि तोंडात पाणी येते. त्याची चव, पोत आणि आरोग्यदायी फायद्यांमुळे ते एक आरोग्यदायी पदार्थ मानले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की डार्क चॉकलेट तुमची झोप देखील हिरावून घेऊ शकते? निरोगी असूनही, डार्क चॉकलेटमध्ये काही घटक असतात जे तुमच्या झोपेच्या समस्या वाढवू शकते.

