Explained: डार्क चॉकलेट खाल्ल्यावर झोपेवर काय परिणाम होतो? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

does dark chocolate disturb sleep: डार्क चॉकलेटचे नाव ऐकताच अनेक लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि तोंडात पाणी येते. त्याची चव, पोत आणि आरोग्यदायी फायद्यांमुळे ते एक आरोग्यदायी पदार्थ मानले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की डार्क चॉकलेट तुमची झोप देखील हिरावून घेऊ शकते? निरोगी असूनही, डार्क चॉकलेटमध्ये काही घटक असतात जे तुमच्या झोपेच्या समस्या वाढवू शकते. .डार्क चॉकलेट आरोग्यदायी मानले जाऊ शकते, परंतु त्यात असलेले कॅफिन आणि थियोब्रोमाइन सारखे घटक तुमची झोप खराब करू शकतात. हे दोन्ही संयुगे तुमच्या मेंदूतील झोप आणणारे हार्मोन मेलाटोनिनच्या पातळीवर परिणाम करतात. ज्यामुळे झोपेचा त्रास सुरु होतो. जर ते रात्री खाल्ले तर त्याचा परिणाम अधिक जाणवतो. म्हणून, जर तुम्हाला निद्रानाश किंवा झोपेच्या त्रासाचा त्रास होत असेल, तर योग्य वेळी आणि योग्य वेळी डार्क चॉकलेटचे सेवन करा..डार्क चॉकलेटमध्ये काय असते?डॉ. दीपक सुमन सांगतात की डार्क चॉकलेटमध्ये कोको जास्त आणि साखर किंवा दूध कमी असते. त्यात अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर, लोह, मॅग्नेशियम आणि फ्लेव्होनॉइड्स सारख्या अनेक आवश्यक पोषक तत्वांचा समावेश असतो. परंतु यासोबतच, त्यात कॅफिन आणि थियोब्रोमाइन देखील असते, या दोन गोष्टी चव वाढवतात पण तुमची झोप बिघडू शकतात..कॅफिनचा झोपेवर थेट परिणाम डार्क चॉकलेटमध्ये असलेले कॅफिन कॉफीमध्ये देखील आढळते. जे दोन्ही मेंदूला सतर्क ठेवते. जेव्हा तुम्ही कॅफिनचे सेवन करता तेव्हा ते तुमच्या मेंदूमध्ये तयार होणाऱ्या मेलाटोनिन नावाच्या झोपेला चालना देणाऱ्या हार्मोनचे प्रमाण कमी करते. मेलाटोनिन हा हार्मोन आपल्या शरीराला झोपेची वेळ झाली आहे हे सांगणारा हार्मोन आहे. जेव्हा कॅफिन ते दाबते तेव्हा झोप येण्यास वेळ लागू शकतो किंवा झोप वारंवार खंडित होऊ शकते.झोप कशी बिघडते? थियोब्रोमाइन हे एक उत्तेजक आहे जे हृदयाचे ठोके जलद करते आणि शरीराला सतर्क स्थितीत आणते. डार्क चॉकलेटमध्ये थियोब्रोमाइनचे प्रमाण जास्त असते आणि त्याचा प्रभाव कॅफिनपेक्षा थोडा जास्त काळ टिकतो. यामुळेच डार्क चॉकलेट खाल्ल्यानंतर काही तासांनीही, जरी शरीर थकले असले तरीही तुम्हाला झोप येत नाही..किती आणि कधी खावे?जर तुम्हाला डार्क चॉकलेटचे फायदे घ्यायचे असतील पण तुमची झोप बिघडू नये असे वाटत असेल, तर ते दिवसाच्या पहिल्या भागात खावे. जसे की सकाळी किंवा दुपारी चॉकलेट खाऊ शकता. जेवणानंतर किंवा झोपण्यापूर्वी डार्क चॉकलेट खाणे ही एक मोठी चूक असू शकते. जर तुम्हाला झोपेशी संबंधित कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागत असेल किंवा झोपेत वारंवार येत असेल तर खाणे टाळावे. .प्रत्येकावर होतो वेगवेगळा परिणामलक्षात ठेवण्याची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येकाचे शरीर वेगळे असते. काही लोकांसाठी, थोडेसे चॉकलेट देखील त्यांना रात्रभर जागे ठेवते. दुसरीकडे, काही लोक डार्क चॉकलेट खाल्ल्यानंतरही गाढ झोपेत जातात. जर तुम्हाला स्वतःला असे लक्षात आले की चॉकलेट खाल्ल्यानंतर तुमची झोप बिघडत आहे वेळीच सावध व्हावे.