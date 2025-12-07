Fatty Liver Yoga: फॅटी लिव्हरमुळे त्रस्त आहात का? मग 'हे' सोपे योगासन करा आणि मिळवा आराम!

Benefits of Yoga for Liver Health: आजकाल फॅटी लिव्हर ही समस्या युवकांमध्येही झपाट्याने वाढत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात योग्य काळजी घेतली नाही तर ही समस्या पुढे जाऊन गंभीर आजारात रूपांतरित होऊ शकते, जसे की लिव्हर इंफ्लेमेशन, फिब्रोसिस आणि सिरोसिस..त्यामुळे फॅटी लिव्हरवर वेळेत उपाय करणे अत्यंत गरजेचे आहे. रामदेव बाबा यांनी फॅटी लिव्हर नियंत्रित करण्यासाठी काही सोपे योगासने सांगितले आहेत, ज्याचा नियमित सराव केल्यास लिव्हरची कार्यक्षमता सुधारते आणि पोटातील चरबी कमी होते..Maharashtra Christmas Travel: ख्रिसमसला फिरायला जायचा प्लॅन? मग कुटुंबासोबत अनुभवून महाराष्ट्रातील 'या' गुलाबी थंडीतली खास ठिकाणं!.फॅटी लिव्हर म्हणजे काय?फॅटी लिव्हर ही स्थिती तेव्हा निर्माण होते जेव्हा लिव्हरच्या पेशींमध्ये अतिरिक्त फॅट जमा होतो. यामुळे शरीरात हालचाल कमी होते आणि थकवा जाणवतो..मुख्य कारण- शारीरिक हालचाल कमी होणे- जास्त कॉलरी आणि तेलकट अन्नाचे सेवन- दिवसभर बसून राहण्याची सवय- जडत्व, टाईप- २ डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल, इन्सुलिन रेसिस्टन्सआणि आजकाल युवकांमध्ये तणावाचा प्रमाण जास्त दिसून येत आहे. तसेच जंक फूड, नाईट लाइफ आणि असंतुलित जीवनशैली यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या अधिक वेगाने वाढत आहे..Exam Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा 2026’ नोंदणी सुरू; PM मोदी देतील बोर्ड परीक्षेसाठी टिप्स, अर्ज करण्यासाठी जाणून घ्या शेवटची तारीख!.फॅटी लिव्हर सुधारण्यासाठी सोपे योगासने1. भुजंगासनभुजंगासन पोटाचा भाग उघडते आणि लिव्हरभोवती रक्तप्रवाह वाढवते. यामुळे चरबीचं फॅट कमी होतो आणि लिव्हरच्या पेशींना ऑक्सिजन मिळते.नियमित सरावामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि मेटाबोलिझम वाढतो, ज्यामुळे लिव्हर नीट कार्य करू शकतो.2. उष्ट्रासनउष्ट्रासन छाती आणि पोट विस्तारते, ज्यामुळे लिव्हर भागात ताण आणि रक्तप्रवाह सुधारतो. हे आसन पोटाची चरबी कमी करण्यास, पचन सुधारण्यास आणि लिव्हरचे डिटॉक्स करण्यास मदत करते. तसेच, तणाव कमी करण्यासही फायदेशीर आहे.3. कपालभाति प्राणायामकपालभाति ही वेगवान श्वासक्रिया आहे, जी शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यास मदत करते. हे मेटाबोलिझम वाढवते आणि पोटाची चरबी कमी करते, ज्यामुळे फॅटी लिव्हरचे लक्षण सुधारते. यासोबत लिव्हरला ऊर्जा मिळते आणि कार्यक्षमता वाढते..लिव्हरच्या आरोग्यासाठी इतर टिप्स- अन्न हलके, संतुलित आणि कमी तेलकट खा.- दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे किंवा व्यायाम करा.- साखर आणि जंक फूड कमी करा.- वजन नियंत्रित ठेवा.- अल्कोहॉलपासून दूर रहा, कारण हे लिव्हरला नुकसान पोहचवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.