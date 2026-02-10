Fennel Water vs Ajwain Water: बडीशेप की ओव्याचे पाणी? पचनासाठी कोणते अधिक चांगले? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Fennel Water vs Ajwain Water Digestion Home Remedies Tips: पचनाची समस्या आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत सामान्य झाली आहे. जेवणानंतर गॅस, आम्लपित्त किंवा बद्धकोष्ठता ही तक्रारी अनेक लोकांना होतात. अशावेळी घरगुती उपाय म्हणून बडीशोप आणि ओव्याचे पाणी हे दोन लोकप्रिय पर्याय आहेत. हे दोन्ही पोटाला आराम देतात, पण त्यांचा परिणाम वेगवेगळ्या प्रकारे होतो. .बडीशेप पाणीबडीशेप पाण्यात टाकून किंवा हलके उकळून तयार करता येते. त्याच्या थंड स्वभावामुळे, ते शरीराला शांतता देते आणि पचनसंस्थेला आराम देते. बडीशेपमधील नैसर्गिक घटक पोटातील स्नायूंना आराम देण्यास मदत करतात, ज्यामुळे गॅस, पोटफुगी आणि आम्लता कमी होण्यास मदत होते. हे पाणी रोजच्या वापरासाठी सुरक्षित आणि सौम्य मानले जाते.बडीशेप पाणी कधी फायदेशीर असते?खाल्ल्यानंतर जड वाटणेछातीत जळजळसौम्य गॅस किंवा पोटफुगीउन्हाळ्यात अपचन.ओवा पाणीओवा पाण्यात उकळून तयार केले जाते. याची चव तिखट असून याचे गुणधर्म उष्ण असतात. ओव्यातील थायमॉल नावाचा घटक पचन प्रक्रिया सक्रिय करतो. त्यामुळे पचन मंदावणाऱ्या लोकांना त्याचा त्वरित फायदा होतो. हे पाणी आतड्यांमधील वायू कमी करते आणि आतड्यांची स्थिती सुधारते.ओव्याचे पाणी कधी फायदेशीर आहे?वारंवार गॅसबद्धकोष्ठताअपचन किंवा पोटशूळअपचन किंवा अन्न व्यवस्थित न पचणे.बडीशेप आणि ओव्याचे पाणीबडीशेप पाणी शरीराला थंड आणि हलके असते, तर ओव्याचे पाणी गरम असते आणि त्याचे परिणाम तुलनेने अधिक तीव्र असतात.बडीशेप पाणी हे सौम्य पचन समस्यांसाठी योग्य आहे, तर गंभीर किंवा वारंवार होणाऱ्या पचन समस्यांसाठी बडीशेप पाणी जलद आराम देते.कोणते पाणी निवडावे?जर तुमची समस्या अॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा जेवणानंतर जडपणाची असेल तर बडीशेप पाणी अधिक योग्य आहे.जर पचन खूप मंद असेल किंवा सतत गॅस आणि पोट खराब होत असेल तर ओव्याचे पाणी फायदेशीर आहे.काही लोक दिवसा किंवा ऋतूनुसार पाण्याचा वापर बदलतात..योग्य पद्धत आणि काळजीबडीशेप पाणीरात्रभर पाण्यात १ चमचा बडीशेप भिजवून सकाळी प्या.ओव्याचे पाणी१ चमचा ओव्या पाण्यात उकळवा, जेव्हा ते मऊ होते तेव्हा ते प्या.दोन्ही उपाय मर्यादित प्रमाणात घ्यावेत. जर तुम्हाला गंभीर आजार असेल, गर्भधारणा असेल किंवा तुम्ही औषध घेत असाल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.