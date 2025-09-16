Monsoon Diseases: अतिवृष्टीमुळे साथीच्या आजारांचा धोका वाढतोय; तज्ज्ञांनी केले आवाहन

थोडक्यात:अतिवृष्टीमुळे साचलेल्या घाण पाण्यामुळे साथीच्या आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.तज्ज्ञांनी नागरिकांना स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आणि स्वयंपाकाच्या सवयींबाबत विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे.ताप, सर्दी, खोकला, जुलाब, काविळ यासारखे संसर्गजन्य आजार वाढू लागल्याने डॉक्टरांकडे वेळीच जावं, असा सल्ला दिला जात आहे..Monsoon Health Risks: अतिवृष्टी आणि त्यानंतर शहरातील घराघरांमध्ये शिरलेले पावसाचे पाणी यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेक घरांमध्ये नाल्याचे पाणी शिरले आहे. या पाण्यापासून साथीच्या आजाराचा फैलाव होऊ शकतो..घाण पाण्यामुळे दुर्गंधी, जिवाणू व बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण झाला असून नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी. घाण पाण्याचा संपर्क येऊ न देता घराचे निर्जंतुकीकरण करणे गरजेचे असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सोलापूरातील विडी घरकुल, जुना विडी घरकुल, शेळगी, नीलमनगर यासह अनेक वसाहती अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत. मागील चार ते पाच दिवसांपासून या वसाहतीमध्ये अनेक भागात पाणी साचले आहे. तसेच बहुतांश घरात पाणी घुसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. घाण पाण्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. .Udupi Weekend Trip: उडपीला फिरायला जायचं प्लॅन आहे का? मग हे ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!.या अतिवृष्टीनंतर अजूनही पुरेसे सूर्यदर्शन नाही. तसेच रस्ते, नाल्यात पावसाचे पाणी साचले आहे. घराने ओल धरल्याने जिवाणू व बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढलेला असतो. त्यामुळे घरात शिळे अन्न न खाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हवेतील आर्द्रता बुरशीच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे..काय करावे...- घर आधी साबण पाण्याने स्वच्छ धुवावे.- निर्जंतुकीकरण द्रावणाने घर धुवावे.- घराच्या परिसरातील घाण पाणी काढून टाकावे.- मच्छरांचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.- धुपासारखे हवा शुध्द करणारे पदार्थ जाळावेत.- ओले कपडे वापरू नयेत, कोरडे कपडे वापरावेत.- अंथरूण व पांघरूण ओले झाले असेल तर वाळवावे.- सकाळ, संध्याकाळी गरम स्वयंपाक करूनच खावा.रात्रीचे अन्न दुसऱ्या दिवशी खाऊ नये.- पिण्याचे पाणी गाळून, उकळून व थंड करून प्यावे.IOB Recruitment 2025: IOB मध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया कशी होईल?.लेप्टोस्पायरा जिवाणूचा संसर्गमुंबईच्या अतिवृष्टीच्या घटनेत उंदराच्या शरीरातील लेप्टोस्पायरा जिवाणू पावसाच्या घाण पाण्यात पसरला होता. त्यातून काविळ, यूटीआय असे आजार झाले होते. त्यामुळे योग्य काळजी घेण्याचे आवाहन डॉक्टरांनी केले आहे..या काळात घाण पाण्यातून अमिबिक डिसेन्ट्री, जंताचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. या शिवाय स्ट्रेप्टोकोकल, ई कोलाय, शिगेला जिवाणूचे आजार होऊ शकतात. अतिवृष्टीग्रस्त भागात पाहणी करून गरजेनुसार रुग्णांवर तत्काळ उपचाराची सुविधा द्यायला हवी.- डॉ. ज्योती चिडगुपकर, सुक्ष्मजीवशास्त्र तज्ज्ञ, सोलापूरसध्या विडी घरकुल भागात ताप, सर्दी, खोकल्यासह जुलाबाचे रुग्ण येत आहेत. विषाणूजन्य संसर्गाचे रुग्ण वाढत आहेत. वातावरणातील बदल व अतिवृष्टीच्या पाण्याचा त्रास दिसून येऊ लागला आहे. नागरिकांना कोणतीही आजाराची लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांकडे जावे.- डॉ. नागनाथ जिड्डीमनी, अध्यक्ष, निमा शाखासध्या जुना विडी घरकूल भागात विषाणूजन्य ताप, सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. लहान मुलांपासून सर्व वयोगटातील रुग्ण येत आहेत. पावसाने या भागात झालेले नुकसान पाहता नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी. काही अडचण झाल्यास डॉक्टरांकडे तपासणी करावी.- डॉ. सुधीर कुंभार, योगेश्वरनगर, जुना विडी घरकुल.FAQs1. अतिवृष्टीनंतर कोणते आजार होऊ शकतात? (What diseases can spread after heavy rainfall?)लेप्टोस्पायरोसिस, काविळ, विषाणूजन्य ताप, सर्दी-खोकला, जुलाब, अमिबिक डिसेन्ट्री, स्ट्रेप्टोकोकल आणि ई. कोलाई संसर्ग होऊ शकतो.2. घाण पाण्यापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा? (How to protect yourself from contaminated water?)घर स्वच्छ करून निर्जंतुकीकरण करावे, साचलेलं पाणी काढावं, उकळून पाणी प्यावं, व ओले कपडे टाळावेत.3. सर्दी, ताप किंवा जुलाब झाल्यास काय करावं? (What to do in case of fever, cold, or diarrhea?)कोणतीही लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी व उपचार घ्यावेत.4. घरी कोणती काळजी घ्यावी? (What precautions should be taken at home?)शिळं अन्न टाळावं, स्वच्छ आणि गरम अन्न खावं, घराच्या परिसरात मच्छर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.