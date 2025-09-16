आरोग्य

Monsoon Diseases: अतिवृष्टीमुळे साथीच्या आजारांचा धोका वाढतोय; तज्ज्ञांनी केले आवाहन

Health Risks After Heavy Rainfall: सोलापुरात अतिवृष्टीनंतर घरांमध्ये साचलेलं घाण पाणी आणि वाढलेली आर्द्रता यामुळे साथीच्या आजारांचा धोका वाढला आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी, असं तज्ज्ञांचं आवाहन आहे
सकाळ वृत्तसेवा
  1. अतिवृष्टीमुळे साचलेल्या घाण पाण्यामुळे साथीच्या आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

  2. तज्ज्ञांनी नागरिकांना स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आणि स्वयंपाकाच्या सवयींबाबत विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे.

  3. ताप, सर्दी, खोकला, जुलाब, काविळ यासारखे संसर्गजन्य आजार वाढू लागल्याने डॉक्टरांकडे वेळीच जावं, असा सल्ला दिला जात आहे.

