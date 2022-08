पावसाळ्यात वजन वाढतंय? या सोप्या टिप्स फॉलो करा आणि वाढत्या वजनाला ब्रेक लावा

पावसाळ्यात अनेक समस्या वाढतात मग ती केस गळती असो की त्वचेचे आजार असो. अनेकदा वजन वाढण्याच्या समस्या सुद्धा पावसाळ्यात आढळून येतात. यामागील कारण म्हणजे पावसाळ्यात आपल्याला अनेकदा तेलकट पदार्थ भजी, समोसे खायला आवडतात. त्यामुळे याचा विपरीत परिणाम आपल्या शरीरावर होतो आणि आपलं वजन वाढतं.

आज आम्ही तुम्हाला पावसाळ्यात वजन वाढू नये म्हणून काही टिप्स फॉलो करायला सांगणार आहोत. (follow these tips and and stop weight gaining in rainy monsoon season)

पावसाळ्यात अँटीऑक्सिडंट्सनी परीपुर्ण असलेली फळे खा. यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे पावसाळ्यात चिकू, लीची, जांभळ अशी फळं खा. ही फळं खाल्ल्याने तेलकट पदार्थ खाण्याची इच्छा होत नाही.

पावसाळ्यात भुख खूप लागते. त्यामुळे थोडं थोडं खाल्याने आपल्याने वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

पावसाळ्यात गोड कमी खा कारण यामुळे सर्वात जास्त वजन वाढण्याची शक्यता असते. एवढचं काय तर कमी साखरेचा चहा पिण्यास तुमचे वजन नियंत्रणात राहू शकते.याशिवाय तुम्ही ग्रीन टी सुद्धा पिऊ शकता.

