Alcohol Risk : दारू पिऊन झाल्यानंतर चुकूनही खावू नका 'हे' 3 पदार्थ; नाहीतर हँगओव्हर होईल डबल अन् लवकरच गमवाल जीव

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात पार्टी, लग्न किंवा मित्रांच्या गॅदरिंगमध्ये वाईन, बिअर किंवा व्हिस्की सारखी दारू पिणं अगदी सामान्य झालंय. मजा तर येते पण दुसऱ्या दिवशी डोकेदुखी, थकवा आणि हँगओव्हरची त्रासदायक अवस्था येते. अनेकदा लोक दारू प्यायल्यानंतर किंवा दुसऱ्या दिवशी काही खास पदार्थ खातात, पण तुम्हाला माहितीय का की काही पदार्थ तर शरीराला आतून भयंकर नुकसान देतात?.पहिली गोष्ट म्हणजे तेलकट आणि तळलेले पदार्थ. फ्रेंच फ्राईज, बर्गर किंवा समोसे सारखे तेलकट पदार्थ जंक फूड खाल्ल की लिव्हरवर प्रचंड ताण येतो. दारूमुळे आधीच लिव्हर कमकुवत झालेलं असतं, त्यात हे तेलकट पदार्थ मिसळले की पचन बिघडतं, अॅसिडिटी वाढते आणि हँगओव्हर आणखी तीव्र होतो. तज्ज्ञ सांगतात की हे पदार्थ पोटात जड वाटतात आणि डिहायड्रेशन वाढवतात..DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.दुसरं म्हणजे गोड पदार्थ.. केक, चॉकलेट किंवा मिठाया खाल्ल्यात की रक्तातील साखर अचानक वाढते. दारू आणि साखर एकत्र आले की हँगओव्हरची तीव्रता दुप्पट होते. ब्लड शुगरचा खेळ बिघडतो, थकवा जास्त वाटतो आणि नशा उतरणं कठीण होतं.आणि सर्वांत मोठी चूक म्हणजे कॉफी. नशा उतरवण्यासाठी ब्लॅक कॉफी पिताय? हे तर पूर्णपणे चुकीचं आहे. कॉफीमध्ये असलेलं कॅफीन डिहायड्रेशन वाढवतं, पोटात जळजळ होते आणि डोकेदुखी आणखी वाढते. दारूमुळे आधीच शरीरात पाण्याची कमतरता असते, त्यात कॉफीने आणखी नुकसान होते..Chenpi : संत्र्याची साल विकून लोक बनतायत लखपती; 1 किलोची किंमत वाचून व्हाल शॉक, तुम्ही कसा करू हा शकता बिझनेस? पाहा.मग सुरक्षित पर्याय काय आहे हा प्रश्न तुम्हाला नक्की पडला असेल..हँगओव्हर कमी करण्यासाठी नारळाचं पाणी किंवा ताजी फळं खा. नारळ पाणी इलेक्ट्रोलाइट्स भरून काढतं, डिहायड्रेशन दूर करतं. केळी, संत्री, कलिंगड किंवा सफरचंद सारखी फळं खा यात पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन्स मुबलक असतात, जे शरीराला झटपट रिकव्हर करतात. पुढच्या पार्टीत मजा करा, पण आरोग्याची काळजी घ्या. ही माहिती तुमच्या पार्टी पार्टनरला नक्की शेअर करा, कारण आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे. नोट : मद्यपान शरीरासाठी घातक आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारे याचे समर्थन करत नाही. ही केवळ आरोग्यविषयक सामान्य माहिती असून सकाळ माध्यम समूह याची पुष्टी करत नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.