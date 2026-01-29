Headache Triggers: डोकेदुखी मागचं खरं कारण काय? ‘या’ 4 गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास त्रास वाढतो

Headache triggers: डोकेदुखी ही एक सामान्य समस्या आहे जी सर्वांनाच त्रास देते. काही लोकांना गर्दीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर डोकेदुखी होते, तर काहींना मोठा आवाज ऐकू आल्यानंतर डोकेदुखी होते. पण हे अगदी सामान्य आहे, जे थोडी विश्रांती घेतल्यानंतर बरे होते. परंतु बर्याच प्रकरणांमध्ये, औषधाशिवाय डोकेदुखी बरी होत नाही. त्याच वेळी, काही लोक असे आहेत ज्यांची डोकेदुखी औषध घेतल्यानंतरही बरी होत नाही. डॉक्टरांच्या मते, जर तुमची डोकेदुखी औषधानेही बरी होत नसेल आणि ती पुन्हा पुन्हा येत असेल, तर तुमच्या काही दैनंदिन सवयींमुळे डोकेदुखी होऊ शकते..कारणे कोणती?डॉक्टरांच्या मते, तुम्ही कितीही न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला घेतला तरी तुमची डोकेदुखी कमी होणार नाही. कारण ती कोणत्याही आजारामुळे नाही तर तुमच्या दैनंदिन सवयींमुळे होते. आरोग्य तज्ञ म्हणतात की 80%, जर 90% नाही तर, डोकेदुखीग्रस्तांच्या दैनंदिन दिनचर्येत काही ना काही ट्रिगर असतात. जर तुम्ही त्या ट्रिगर टाळल्या नाहीत तर वेदना कधीच कमी होणार नाहीत. म्हणून, तुम्हाला हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की तुमच्या वेदना कशामुळे वाढतात. एकदा तुम्हाला हे कळले की, ती क्रिया करणे टाळा, आणि तुमची डोकेदुखी नक्कीच कमी होईल..कोणत्या दैनंदिन सवयींमुळे डोकेदुखी होऊ शकते?वारंवार उपवास करणेजे लोक खूप वेळा उपवास करतात किंवा वेळेवर जेवायला विसरतात त्यांना डोकेदुखीचा त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून, डोकेदुखी टाळण्यासाठी वेळेवर जेवणे महत्वाचे आहे. तसेच आहारत ताज्या आणि पोषक पदार्थांचा समावेश करावा. डिहायड्रेशनजे लोक पुरेसे पाणी पित नाहीत त्यांनाही डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. म्हणून, भरपूर पाणी पिण्याचा प्रयत्न करा..Thyroid Control Foods: थायरॉईड आहे? घाबरू नका! ‘हे’ 5 पदार्थ खाल्ल्यास थायरॉईड लेव्हल कंट्रोलमध्ये राहते .ताणजास्त ताणामुळे केवळ डोकेदुखीच होत नाही तर तुमच्या एकूण आरोग्यावरही परिणाम होतो. ताण कमी करण्यासाठी ध्यानधारणा करून पहा.पुरेशी झोप न घेणेज्या लोकांना पुरेशी झोप मिळत नाही किंवा झोपेचा त्रास होतो अशा लोकांमध्ये डोकेदुखी सामान्य आहे. म्हणून, रात्री पुरेशी झोप घेण्याचा प्रयत्न करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.