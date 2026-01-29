आरोग्य

Headache Triggers: डोकेदुखी मागचं खरं कारण काय? ‘या’ 4 गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास त्रास वाढतो

Common habits that trigger headaches: डोकेदुखी ही एक सामान्य समस्या आहे. परंतु जेव्हा ती वारंवार येत राहते तेव्हा ती घातक समस्या ठरू शकते. तुमच्या काही दैनंदिन सवयी यासाठी जबाबदार असू शकतात.
Headache triggers: डोकेदुखी ही एक सामान्य समस्या आहे जी सर्वांनाच त्रास देते. काही लोकांना गर्दीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर डोकेदुखी होते, तर काहींना मोठा आवाज ऐकू आल्यानंतर डोकेदुखी होते. पण हे अगदी सामान्य आहे, जे थोडी विश्रांती घेतल्यानंतर बरे होते. परंतु बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, औषधाशिवाय डोकेदुखी बरी होत नाही. त्याच वेळी, काही लोक असे आहेत ज्यांची डोकेदुखी औषध घेतल्यानंतरही बरी होत नाही. डॉक्टरांच्या मते, जर तुमची डोकेदुखी औषधानेही बरी होत नसेल आणि ती पुन्हा पुन्हा येत असेल, तर तुमच्या काही दैनंदिन सवयींमुळे डोकेदुखी होऊ शकते.

