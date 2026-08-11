H1N1 Virus Delhi: दिल्लीमध्ये H1N1 चा कहर! फ्लू समजून दुर्लक्ष करणं पडू शकतं महागात! जाणून घ्या लक्षणं आणि बचावाचे उपाय

दिल्लीमध्ये सध्या H1N1 फ्लूने पुन्हा चिंता वाढवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी रुग्णसंख्येत तब्बल सहा पटीने वाढ झाली असून, आतापर्यंत १,३४४ रुग्णांची नोंद झाली आहे. सुरुवातीला साधा ताप, खोकला किंवा अंगदुखी वाटणारा हा संसर्ग काही लोकांसाठी गंभीर ठरू शकतो. त्यामुळे H1N1 ची नेमकी लक्षणे कोणती, कोणाला जास्त धोका आहे आणि संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..काय आहे H1N1 व्हायरस? H1N1 हा इन्फ्लुएन्झा A विषाणूचा एक प्रकार आहे. यामुळे माणसांना श्वसनाशी संबंधित संसर्ग होतो आणि तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पसरू शकतो. याला सामान्यतः ‘स्वाइन फ्लू’ असेही म्हटले जाते. २००९ मध्ये आढळलेल्या H1N1 विषाणूमध्ये डुक्कर, पक्षी आणि माणसांमधील फ्लूच्या विषाणूंचे काही भाग आढळले होते. त्यामुळे त्याला ‘स्वाइन फ्लू’ हे नाव मिळाले. सध्या H1N1 हा हंगामी फ्लूचा एक सामान्य प्रकार म्हणून आढळतो..H1N1 ची सामान्य लक्षणं कोणती?H1N1 ची लक्षणे साधारण फ्लूसारखीच असतात. यामध्ये पुढील लक्षणे दिसू शकतात:ताप किंवा थंडी वाजणेखोकलाघसा दुखणेनाक वाहणे किंवा नाक बंद होणेडोकेदुखीअंगदुखी किंवा स्नायूंमध्ये वेदनाजास्त थकवा किंवा अशक्तपणाभूक कमी होणेघाम येणेकाही रुग्णांमध्ये श्वास घेण्यास त्रासलहान मुलांमध्ये मळमळ, उलटी आणि जुलाब यांसारखी पोटाशी संबंधित लक्षणेही दिसू शकतात..H1N1 बद्दल चिंता का वाढली?H1N1 हा इन्फ्लुएन्झा विषाणूमुळे होणारा संसर्ग आहे. निरोगी व्यक्तींमध्ये याची लक्षणे साधारणपणे सौम्य असतात आणि काही दिवसांत बरी होऊ शकतात. मात्र, काही लोकांमध्ये हा संसर्ग गंभीर होण्याचा धोका जास्त असतो.वृद्ध व्यक्ती, गर्भवती महिला, लहान मुले, मधुमेह असलेले लोक तसेच हृदय किंवा फुफ्फुसांशी संबंधित आजार असलेल्या व्यक्तींना H1N1 मुळे गंभीर त्रास होण्याची शक्यता अधिक असते. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींनीही विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे..H1N1 पासून बचाव कसा कराल?H1N1 चा संसर्ग टाळण्यासाठी काही सोप्या गोष्टींची काळजी घेता येते.डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दरवर्षी फ्लूची लस घेण्याचा विचार करा.हात साबणाने किंवा सॅनिटायझरने नियमित स्वच्छ करा.खोकताना किंवा शिंकताना नाक आणि तोंड झाका.आजारी व्यक्तीच्या खूप जवळ जाणे टाळा.स्वतःला फ्लूची लक्षणे असल्यास शक्यतो घरीच राहा आणि इतरांच्या संपर्कात येणे टाळा.ताप, खोकला किंवा श्वास घेण्यास त्रास यांसारखी लक्षणे वाढत असल्यास वेळ न घालवता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..H1N1 वर अँटिबायोटिक्स काम करतात का?H1N1 हा विषाणूमुळे होणारा संसर्ग असल्याने अँटिबायोटिक्स त्यावर काम करत नाहीत. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक्स घेणे टाळावे. गरजेनुसार आणि रुग्णाची स्थिती पाहून डॉक्टर अँटीव्हायरल औषधे देऊ शकतात. विशेषतः गंभीर लक्षणे असलेल्या किंवा ज्या व्यक्तींना गुंतागुंत होण्याचा धोका जास्त आहे, त्यांच्यासाठी अशी औषधे विचारात घेतली जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.