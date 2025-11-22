H5N5 Virus: 'बर्ड फ्लू'च्या दुर्मिळ विषाणूचा धोका वाढला, 'इथे' झाला पहिला मृत्यू; आरोग्य विभागाकडून निवेदन

Bird Flu New Strain: मागच्या दशकापासून जगभरात अनेक विषाणूंचं संक्रमण झाल्याचं बघायला मिळालं. कोरोना व्हायरस हे त्यातलं मोठं उदाहरण. या नवनव्या आजारांमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडतो. नुकत्याच हाती आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्ये बर्ड फ्लू व्हायरलचा प्रादुर्भाव बघायला मिळतोय..रिपोर्ट्सनुसार, वॉशिंग्टनमध्ये बर्ड फ्लूच्या दुर्मिळ प्रकारामुळे पहिला मृत्यू झालाय. या वृत्तामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. राज्याच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी काळजीची करु नये, असं आवाहन केलं आहे. वॉशिंग्टन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यांच्याकडून शुक्रवारी या विषाणूबाबत अपडेट देण्यात आलेलं आहे..आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बर्ड फ्लूमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं वय जास्त होतं. ते आधीपासूनच अनेक व्याधींनी ग्रस्त होते. मृत व्यक्ती हे पोल्ट्रीच्या संपर्कात रहायचे. तिथूनच त्यांना बर्ड फ्लूची बाधा झाली असावी, असा अंदाज आहे..एकदम कातिल! रेखाच्या एव्हरग्रीन गाण्यावर रिंकू राजगुरूचा जबरदस्त डान्स; दिलखेचक अदा पाहून चाहते घायाळ.दरम्यान, मागच्या वर्षीच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये अनेक देशात बर्ड फ्लूचे प्रकार समोर आलेले होते. वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या एका मृत्यूनंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने विशेष खबरदारी घेतल्याचं दिसतंय. एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, बर्ड फ्लूच्या या प्रकाराचा धोका फार जास्त नाही. मृत व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या सगळ्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सध्यातरी हा व्हायरस कुठेही पसरला नसल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे..चालू महिन्याच्या सुरुवातीला सेंटर्स फॉर डीसीज कंट्रोल अँड प्रिवेन्शन बोर्डाने बर्ड फ्लूच्या संबंधाने एक स्टेटमेंट केलं होतं. ज्यात म्हटलं होतं की, बर्ड फ्लूच्या नव्या स्ट्रेन्सच्या अभ्यासात असे कुठलेही घटक आढळले नाहीत, ज्याचा मानवला धोका असेल..Horoscope Prediction : पुढच्या 72 तासात 'या' 4 राशीच्या लोकांचं नशीब बदलणार; पाहा यात तुमची रास आहे का?.मेडिकल रिपोर्ट्समध्ये H5N5 व्हेरिएंटला आतापर्यंत पसरणाऱ्या बर्ड फ्लूपेक्षा जास्त घातक ठरवण्यात आलेलं नाही. H5N1 मुळे २०२४ ते २०२५ मध्ये एकट्या अमेरिकेत ७० लोकांना संक्रमण झालेलं होतं. यामध्ये जास्तीत जास्त लोक हे डेयरी आणि पोल्ट्री फार्ममध्ये काम करणारे लोक होते. विशेषतः या सगळ्यांमध्ये हलकी लक्षणं होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.