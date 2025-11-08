Yoga for Diabetes and Hernia: फक्त पचनासाठी नाही तर मधुमेह अन् हार्नियावरही प्रभावी ठरते 'हलासन'; जाणून घ्या करण्याची योग्य पद्धत

Halasana Yoga Benefits for Digestion, Diabetes & Hernia: आहार-विहाराच्या चुकीच्या सवयींमुळे आपण आजारपणाला आमंत्रण देत असतो. म्हणून रोजच्या जीवनात काही गोष्टी कटाक्षाने टाळाव्या. शिळे अन्न, तेलकट, तिखट, आंबट आणि पचण्यास जड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाऊ नये. कॉफी आदी उष्ण पदार्थ, उपहारगृहातील अस्वच्छ व सडक्या पदार्थांचे सेवन करू नये. भूक नसताना जेवू नये तसेच भूक लागल्यानंतर जेवल्याशिवाय राहू नये. ऋतुमानाप्रमाणे वयोमानाप्रमाणे आपला आहार असावा..हलासन करण्याची पद्धतस्थिती : उताणे झोपून .(1) दोन्ही पाय दिसेपर्यंत उचला .(2) 90 अंशात सरळ उभे ठेवा .(3) कंबर उचलून पाय डोक्याकडे एक हात उंची वर थांबवा.(4) पाय जमिनीकडे न्या पण टेकवू नका. ही झाली पूर्णस्थिती .(5) पाय एक हात उंची वर आणा. स्थिती तीन प्रमाणे.(6) कंबर टेकवून पाय 90 अंशात उभे ठेवा .(7) पाय अर्ध्या वर आणा .(8) पाय खाली ठेवा. ही झाली पूर्वस्थिती ..वेळ दररोज फक्त 3 मिनिटे हे आसन करा. .लाभमधुमेह आणि हर्नियाच्या रोग्यांसाठी विशेष उपयोगी. पाठीचा कणा मजबूत व लवचिक होतो. यकृत पांथरीसंबंधी विकार दूर होतात. निःसंतान स्त्रियांसाठी आशाजनक आसन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.