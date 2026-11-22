हिवाळ्यात सण-समारंभ आणि वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांची रेलचेल असते. त्यामुळे अनेकदा आपल्या आहाराकडे दुर्लक्ष होतं. कधी गोड पदार्थ, तर कधी तळलेले पदार्थ खाण्याचं प्रमाण वाढतं. अशा वेळी रोजच्या आहारात एक पौष्टिक पदार्थ समाविष्ट केल्यास आरोग्याला अनेक फायदे मिळू शकतात..अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे कार्यरत असलेले आणि AIIMS, हार्वर्ड व स्टॅनफोर्ड विद्यापीठांत प्रशिक्षण घेतलेले गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी या पदार्थाबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, रोज मूठभर सुकामेवा (Nuts) खाणं आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं.इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी रोज सुकामेवा खाण्याचे काही फायदे सांगितले आहेत..रोज मूठभर सुकामेवा खाण्याचे फायदे1. कोलन कॅन्सरचा धोका कमी होण्यास मदत: सुकामेव्यामध्ये फायबर आणि इतर पोषक घटक असतात. त्यामुळे आतड्यांच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकतो.2. लिव्हरच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर: सुकामेव्यामध्ये व्हिटॅमिन ई असतं. हे एक अँटीऑक्सिडंट असून लिव्हरच्या पेशींचं संरक्षण करण्यास मदत करू शकतं..3. पित्ताशयाचं आरोग्य सुधारण्यास मदत: सुकामेव्याचे सेवन पित्ताशयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तसेच पित्ताशयात खडे होण्याचा धोका कमी होण्यास मदत होऊ शकते.4. ॲसिडिटीचा त्रास कमी होण्यास मदत: सुकामेव्यामध्ये फायबर आणि कॅल्शियम असतं. त्यामुळे पचनक्रियेला मदत होऊ शकते.5. मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर: सुकामेव्यामध्ये असलेले पोषक घटक मेंदूच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असतात. त्यामुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या कार्याला फायदा होऊ शकतो..कोणत्या सुकामेव्यामध्ये किती पोषक घटक असतात?बाजारात बदाम, काजू, अक्रोड, पिस्ता, शेंगदाणे असे अनेक प्रकारचे सुकामेवे मिळतात. प्रत्येकामध्ये ऊर्जा, प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थांचे (Fat) प्रमाण वेगवेगळे असते..आहारात सुकामेव्याचा समावेश करा!सुकामेवा हा ऊर्जा, प्रथिने, चांगले फॅट्स आणि विविध पोषक घटकांचा उत्तम स्रोत आहे. त्यामुळे रोजच्या आहारात योग्य प्रमाणात सुकामेव्याचा समावेश करता येतो. मात्र, त्याचे सेवन करताना प्रमाणाकडे लक्ष द्या. तसेच कोणत्याही एका पदार्थामुळे कॅन्सर किंवा इतर आजारांचा धोका पूर्णपणे टळतो, असे समजू नये. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामही तितकेच महत्त्वाचे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.