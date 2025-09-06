आरोग्य

Red - White Onion: लाल आणि पांढरा कांदा खाताय? हे नक्की वाचाचं

Health Benefits And Uses of Red And White Onions: कांदा फक्त चव वाढवत नाही, तर आरोग्यालाही फायदेशीर असतो. तुम्ही लाल आणि पांढरा कांदा खात असाल, तर ही माहिती आवर्जून वाचा
  1. लाल आणि पांढरा कांदा दोघेही आरोग्यासाठी उपयुक्त असून त्यांचे गुणधर्म व उपयोग वेगवेगळे आहेत.

  2. लाल कांदा हृदय, रक्तदाब आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे.

  3. पांढरा कांदा पचन सुधारतो, शरीर थंड ठेवतो आणि मधुमेहासाठी फायदेशीर ठरतो.

