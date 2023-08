Health Tips : शरीरात या कॅल्शिअमची कमी असेल तर Muscles Cramps जास्तच दमवतात!

Health Tips : बदललेल्या जीवनशैलीमुळे शरीराकडे दुर्लक्ष होत आहे. निरोगी राहण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले तरी त्यात यश मिळत नाही. सतत कोणतातरी अवयव दुखत असल्याची तक्रार अनेकजण करतात. त्यातीलच एक म्हणजे पायांच्या स्नायूंमध्ये होणाऱ्या वेदना. अनेकजण या समस्येने त्रस्त असतात.

पायातील स्नायूंमध्ये होणाऱ्या वेदना व्यायामादरम्यान किंवा एका जागी बसून उठल्यानंतर होतात. काहीवेळा शरीर ताठ केलं तरी पायातील पोटऱ्यांमध्ये गोळे येतात. असं जर सतत त्रास होत असेल तर तुम्ही त्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

ज्यांमुळे तुम्हाला स्नायूंमध्ये क्रॅम्प्स होऊ शकतात किंवा तुमच्या स्नायूंना नेहमीच क्रॅम्प्स असू शकतात. ही अशी कारणे आहेत ज्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. (Health Tips : People who are deficient in these 2 things are always troubled by Muscle Cramps, complain of muscle pain)

कॅल्शियमची कमतरता

टेटनी हे एक लक्षण आहे ज्यामुळे स्नायूंचे अनैच्छिक आकुंचन होते, म्हणजेच स्नायू उबळ होतात. हे सहसा रक्तातील कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे होते. आपण हे हायपोकॅल्सेमियाचे लक्षण म्हणून समजू शकता.

या आजाराच्या सामान्य लक्षणांमध्ये तोंडाभोवती बधीरपणा, स्नायूंमध्ये उबळ आणि हात आणि पायांवर परिणाम करणारे पॅरेस्थेसिया यांचा समावेश होतो. त्यामुळे, जर एखाद्याला वेळोवेळी स्नायूंच्या क्रॅम्पच्या समस्येने त्रास होत असेल तर त्याला कॅल्शियमची कमतरता आहे हे समजले पाहिजे. (Calcium For Health)

व्हिटॅमिन डीची कमतरता

व्हिटॅमिन डीची कमतरता असलेल्या लोकांना स्नायू दुखणे किंवा पेटके येणे, अशक्तपणा, थकवा आणि हाडांच्या समस्यांचा धोका असतो. व्हिटॅमिन डी हे चरबी-विरघळणारे जीवनसत्व आहे जे सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात असताना त्वचेमध्ये तयार होते आणि त्यांचे कार्य सुधारते. हे हाडे आणि स्नायूंच्या थरांना पोषण देते जेणेकरून पेटकेची समस्या उद्भवत नाही.

तर, आता तुम्हाला फक्त तुमच्या आहारात संत्री आणि दूध यासारख्या कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचा समावेश करायचा आहे. याशिवाय, तुम्ही मशरूम आणि अक्रोड सारखे ड्रायफ्रूट्स यांसारख्या व्हिटॅमिन डी समृद्ध पदार्थांचा समावेश करू शकता. (Muscle pain)

तुम्हाला तुमच्या स्नायूंच्या दुखन्याला कायमचे संपवायचे असेल तर कॅल्शिअम आणि व्हिटामिन डीची कमी भरून काढावी लागेल. तरीही तुम्हाला फरक पडला नाही, तर डॉक्टरांची भेट घ्या. (Vitamin D)

पाय दूखायला लागले तर काय करावं?

जेव्हा पायाच्या शिरांमध्ये रक्ताभिसरण नीट होत नाही, तेव्हा अनेकदा पाय दुखतात. यासाठी गरम पाण्याचा वापर करावा. यामुळं रक्तप्रवाह सुधारतो आणि पायाला आराम मिळतो. यासाठी तुम्ही गरम पाण्याच्या पिशव्या किंवा टॉवेल गरम करून त्याचा वापर करू शकता. याशिवाय, गरम पाण्यानं भरलेल्या बादलीत बसून त्यात तुमचे पाय बुडवू शकता.