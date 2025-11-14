प्रश्न १ : माझी मुलगी सात वर्षाची आहे. मात्र वयाच्या मानाने तिचं वजनही वाढत नाही व उंची सुद्धा वाढत नाही. तिच्या वर्गात ती सगळ्यात छोटी वाटते. याच्या करता काय उपचार करावे? कृपया सांगावे. - राहुल गुजर, दादर.उत्तर : प्रत्येक मुलांमध्ये अनुवंशिकतेप्रमाणे उंची वाढण्याची किंवा वजन वाढण्याची वेळ वेगवेगळी असू शकते. मुलींमध्ये साधारणता दहा बारा वर्षाच्या वयात उंची वाढताना जास्त प्रमाणात दिसते. उंची वाढवण्याकरता व तसेच वजन व्यवस्थित राहण्याकरिता मुलीला पोषणमूल्य युक्त अन्न देणे अत्यंत गरजेचे आहे. रोज सकाळी व संध्याकाळी एक कप गरम दूध संतुलन चैतन्य कल्प बरोबर द्यावे. शक्य असल्यास या दूधामध्ये आठवड्यातून दोन तीनदा तरी अर्धा चमचा खारकेची पूड घालून उकळून दूध तयार करून दिलेले जास्त उत्तम राहील. आहारामध्ये घरचे बनवलेले साजूक तूप, लोणी, नाचणी सत्व, गव्हाची तूप लावलेली पोळी, अमृत शर्करायुक्त पंचामृत, बदाम, अक्रोड इत्यादी आवर्जून ठेवावे. या सगळ्यामुळे शरीर शक्ती तर वाढेलच पण त्याच बरोबरीने विकासही व्यवस्थित व्हायला मदत होऊ शकेल. तसेच आठवड्यातून दोनदा तीनदा तरी संपूर्ण अंगाला संतुलन अभ्यंग सारख्या एखाद्या तेलाने अभ्यंग नक्की करावे. याने सुध्दा विकास व्यवस्थित व्हायला मदत मिळू शकेल..प्रश्न २ : दिवसातून किती वेळा जेवण घेणे अपेक्षित असते? सध्या समाजात सगळीकडे वेगवेगळे मत याविषयी दिसतात आहे. तसेच आहार कुठल्या वेळी घ्यावा हेही कृपया मार्गदर्शन करावे.- शैलजा कुलकर्णी, वसई.उत्तर : आयुर्वेदिक शास्त्रामध्ये जेवणाच्या वेळेबद्दल मार्गदर्शन करताना भूकेला सगळ्यात जास्ती महत्व दिलेले आहे. भूक लागल्यावर आहार घेणे व भूक नसताना आहार टाळणे हे सगळ्यात सोप्प समीकरण आहे. पण तरीसुद्धा प्रत्येकाने किमान सकाळी व संध्याकाळी नक्कीच जेवावे व तसेच भूक लागलेली असताना न खाणे सुद्धा अत्यंत चुकीचे असते. या आहाराच्या वेळा आपल्या प्रकृतीप्रमाणे ठरवता येऊ शकतात. जसं पित्ताच्या व्यक्तीला वारंवार भूक लागू शकते व त्याची पचनशक्ती चांगली असू शकते. कफाच्या व्यक्तीला मात्र भूक कमी लागते. त्यामुळे त्यांनी बेताचाच आहार घेतलेला बरा असतो व वाताच्या व्यक्तीला कमी जास्त व कधीही भूक लागू शकते. कुठलंही जेवण खाल्ल्यावर ते त्याचं पचन व्यवस्थित झालं आहे, याची जाणीव झाल्याशिवाय परत तोंडात काहीही घालू नये. दोन आहाराच्या मध्ये काहीही खाणे याला आयुर्वेदात अध्यशन असं सांगितलेलं आहे आणि ते संपूर्णपणे टाळणे गरजेचे असते. आजही इन्स्युलीन सारखा महत्त्वाचा हॉर्मोन्स बद्दल जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा ही जाणीव होते की सतत काहीतरी तोंडात घातल्यामुळे इन्सुलिनचे काम शरीरामध्ये व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे अगदी सोपे उत्तर असे आहे की दिवसातून दोन ते तीन वेळा आहार घेतलेला उत्तम. त्या आहाराच्या वेळा आपल्या भुकेच्या वेळेच्या हिशोबाने ठरवणे जास्त बरे राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.