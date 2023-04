By

उन्हाळा म्हटलं की दही, ताक हे थंड पेय खावसं किंवा प्यावसं वाटतं पण हे पेय पितानाही विशेष काळजी घ्यावी लागते. विशेषत: दही खाताना काही विशेष गोष्टींची काळजी घेणे अत्यावश्यक असते.

आज आम्ही तुम्हाला दह्यासोबत कोणत्या गोष्टी खाऊ नये, याविषयी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया त्या गोष्टी कोणत्या? (never eat these things with curd)