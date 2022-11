Healthy Lifestyle: ब्रेकफास्टमध्ये करा 'हे' पाच बदल; पोट दिसेल एकदम फ्लॅट

बदलत्या राहणीमानानुसार पोट वाढल्याच्या अनेक समस्या दिसतात. त्यासाठी आपण वाट्टेल ते प्रयत्न करतो. ब्रेकफास्ट, जेवण, एवढंच काय तर योगा, व्यायम यासारखे अनेक उपाय ट्राय केले जातात. मात्र अनेकदा त्याचा काहीही फायदा होताना दिसत नाही.

आज आम्ही तुम्हाला ब्रेकफास्टमधील काही बदलांमुळे पोट कसं सपाट किंवा फ्लॅट होतं, याविषयी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (do these changes in breakfast you will seem weight loss)

उठल्यानंतर लगेच शरिराला एनर्जीची आवश्यकता असते. त्यामुळे उठल्यानंतर अर्धा तासामध्ये नाश्ता करा. जर तुम्ही असं नाही कराल तर तुमची पचनशक्ती मंदावते आणि कॅलरी बर्न होणे बंद होते.

उठल्यानंतर लगेच एक ग्लास पानी प्या. याशिवाय जेवणापूर्वी दोन ग्लास पानी पित असाल तर तुमचं वजन कमी होण्यास मदत होते.

