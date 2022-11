Healthy Lifestyle: खायच्या पानामध्ये चुना का लावतात?

By

भारतीय संस्कृतीत खायच्या पानाचे विशेष महत्त्व आहे. फार पूर्वी काळापासून जेवण झाल्यानंतर पान खाल्ले जायचे आणि आजही तेवढ्याच आवडीने जेवणानंतर किंवा कोणत्या समारंभात पान खाल्ले जाते.

विलायची, केसर, लवंग, सुंठ, विलायची ,सोप, गुलकंद, खोबरा खिस व चुना या सर्वांचा उपयोग म्हणून पान बनविले जातात. त्यामुळे ते अधिक टेस्टी वाटतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का खायच्या पानामध्ये चुना का लावतात? (why chuna include in betel leaf or paan)

हेही वाचा: Healthy Lifestyle : अष्टांग योगाने करा आरोग्यप्राप्ती

आरोग्यासाठी उत्तम असलेल्या खायच्या पानात लावत असलेला चुना आपल्यासाठी अधिक फायदेशीर असतो. चला तर या चुनाचे कोणते फायदे आपल्याला होतात, हे सविस्तर जाणून घेऊया.

हेही वाचा: Health Tips: मुड बुस्टअप करण्यासाठी ट्राय करा 'या' सिंपल टिप्स

हेही वाचा: Lifestyle: झोपण्यापूर्वीच्या ‘या’ सवयी आजच बदला नाहीतर तुमचा चांगला चेहरा...