आरोग्य

Explained: हृदयविकाराचे प्रमाण का वाढले आहे? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणं आणि करा जीवनशैलीत बदल

Lifestyle Factors That Increase Heart Risk हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन होण्याच्या प्रमाणांत वाढ होताना दिसत आहे. पण हे प्रमाण आता का वाढत आहे?
How to Prevent Heart Disease with Lifestyle Changes
How to Prevent Heart Disease with Lifestyle ChangesSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन होण्याच्या प्रमाणांत वाढ होताना दिसत आहे. आपल्या ओळखीत अशा घटना नक्की घडलेल्या असतात. अगदी तरुण वयातील मुलं-मुलीही हृदयविकाराच्या झटक्याने दगावल्याची प्रकरणं आपल्याला माहीत असतील. पण हे प्रमाण आता का वाढत आहे?

हे बदलत्या जीवनशैलीमुळे ओघानेच आलेले आजार आहेत का? बदलती जीवनशैली म्हणजे नक्की काय? याचे आपल्या जीवनावर आणि प्रकृतीवर कुठले परिणाम होतात आणि त्यावर आपण कोणता तोडगा काढू शकतो?

Loading content, please wait...
heart attack prevention
heart attack causes
Healthy Lifestyle
Lifestyle Changes for Sleep
Mental Stress and Health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com