Heart Attack: सोमवारीच हार्ट अटॅक का येतो? जाणून घ्या यामागचं खरे कारण

थोडक्यात:सोमवारी कामाच्या ताणामुळे हार्ट अटॅक होण्याचा धोका १३% ने वाढतो.सकाळी ३ ते ६ वाजेच्या दरम्यान हार्ट अटॅकची शक्यता जास्त असते.हिवाळ्यात थंडीमुळे रक्त प्रवाह मंदावल्याने हृदयविकाराचा धोका ३३% ने वाढतो..Heart Attack on Monday: हृदय ठणठणीत राहावे म्हणून अनेक जण व्यायामापासून ते आहारापर्यंत प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेतात. काही जण मात्र हृदयविकाराचा धक्का आल्यावरच आपल्या आरोग्याची काळजी घेतात..पण हार्ट अटॅक येण्याचा आणि आठवड्याच्या विशिष्ट दिवसाचा काही संबंध असतो का? विशेषतः सोमवारी का हा धोका अधिक वाढतो? कदाचित याचं उत्तर ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण एका संशोधनातून याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे..Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब अँड सिंध बँकमध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदाची मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि वयोमर्यादा.सोमवारी हार्ट अटॅक का वाढतो?आयरलंडमधील रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असे स्पष्ट झाले आहे की, आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी हार्ट अटॅक होण्याची शक्यता इतर दिवसांच्या तुलनेत १३% जास्त असते. हे मुख्यत्वे करून आठवड्याच्या शेवटी झालेल्या विश्रांतीनंतर कामाच्या ताणामुळे होते. सोमवारी परत कामावर जाणं, नवीन टार्गेट्स आणि दडपणामुळे शरीरात तणाव निर्माण होतो, ज्याचा थेट परिणाम हृदयावर होतो..हार्ट अटॅक येण्याची वेळसंशोधनामध्ये असेही आढळले आहे की, सकाळी ३ ते ६ वाजेच्या दरम्यान हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता जास्त असते. यामागे उच्च रक्तदाब, कमी शारीरिक हालचाल आणि इतर अनेक कारणे असू शकतात.हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका वाढतोभारतामध्ये हिवाळ्यात हृदयविकाराचा धोका सुमारे ३३% ने वाढतो. थंडीमुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताचा प्रवाह मंदावतो, ज्यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो..BSF Recruitment 2025: हेड कॉन्स्टेबल बनण्याची सुवर्णसंधी! BSF मध्ये मोठी भरती; पात्रता, पगार आणि अर्जाची अंतिम तारीख जाणून घ्या एकाच ठिकाणी.कशी घ्यावी काळजी?शुक्रवार, शनिवार, रविवार या दिवसांत ताण तणाव कमी करा.जर हृदयात कोणतीही असामान्य वेदना किंवा दुखणे जाणवले, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.नियमित व्यायाम करा, तणाव कमी करण्याचे उपाय करा आणि आहारावर लक्ष ठेवा.धूम्रपान व मद्यपान टाळा..हार्ट अटॅकचे आकडेजगभरात दरवर्षी सुमारे 90 लाख लोकांचा हृदयविकारामुळे मृत्यू होतो, तर भारतात हा आकडा अधिक चिंताजनक आहे. २०२२ मध्ये भारतात ३२,४५७ लोकांचा मृत्यू हार्ट अटॅकमुळे झाला आहे. बदलती जीवनशैली, ताणतणाव आणि आरोग्याशी निगडित चुकीच्या सवयी यामुळे हृदयविकाराच्या समस्या वाढत आहेत.जर छातीत दुखत असेल, दम लागत असेल, थकवा अधिक जाणवत असेल तर ते दुर्लक्षित करू नका. त्वरित तपासणी करा.- डॉ. अजय दंडे, हृदयरोगतज्ज्ञ.FAQs1. सोमवारी हार्ट अटॅक का जास्त होतो? (Why do heart attacks happen more on Mondays?)सोमवारी कामाचा ताण आणि तणाव वाढतो, ज्यामुळे हृदयावर अधिक दबाव पडतो आणि हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो.2. हार्ट अटॅक येण्याची वेळ कोणती आहे? (What is the common time for heart attacks to occur?)सकाळी ३ ते ६ वाजेच्या दरम्यान हार्ट अटॅक होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.3. हिवाळ्यात हार्ट अटॅकचा धोका का वाढतो? (Why does the risk of heart attack increase in winter?)थंडीमुळे रक्तवाहिन्यांमधील रक्त प्रवाह मंदावतो, ज्यामुळे हृदयावर ताण वाढतो आणि हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो.4. हार्ट अटॅक टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी? (What precautions should be taken to prevent a heart attack?)नियमित व्यायाम करा, तणाव कमी करा, धूम्रपान-मद्यपान टाळा आणि वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.