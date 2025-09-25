आरोग्य

Heart Health: हार्ट फेल्युअरवर उपचार कोणते? ‘रोपळेकर हेल्थ केअर’तर्फे परिषदेत होणार मार्गदर्शन

Heart health seminar in Chhatrapati Sambhajinagar: रोपळेकर हेल्थ केअर सेंटरच्या वतीने हृदयविकारावर विशेष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सत्रात तज्ज्ञ डॉक्टर हार्ट फेल्युअर, उपचार व रुग्ण हक्कांवर मार्गदर्शन करतील.
Heart Health

Heart Health

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : रोपळेकर हेल्थ केअर सेंटरतर्फे हृदयविकारावर शनिवारी सकाळी साडेआठ ते दुपारी साडेचारदरम्यान आयएमए हॉल, समर्थनगर येथे विशेष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Medical
doctor
Patient
health
Heart
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com