Heart Health: हार्ट फेल्युअरवर उपचार कोणते? ‘रोपळेकर हेल्थ केअर’तर्फे परिषदेत होणार मार्गदर्शन

छत्रपती संभाजीनगर : रोपळेकर हेल्थ केअर सेंटरतर्फे हृदयविकारावर शनिवारी सकाळी साडेआठ ते दुपारी साडेचारदरम्यान आयएमए हॉल, समर्थनगर येथे विशेष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. .डॉ. महेश देशपांडे हार्ट फेल्युअर म्हणजे काय?, डॉ. केदार रोपळेकर हार्ट फेल्युअरचे टप्पे या विषयावर, तर डॉ. अजित भागवत उपचारांबाबत पहिल्या सत्रात मार्गदर्शन करणार असून उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन करणार आहेत. या शिबिरासाठी नोंदणी आवश्यक आहे..सकाळी अकरा ते साडेअकरादरम्यान उद्घाटन सत्र होणार असून 'नीती कथा व एकात्मता' या विषयावर डॉ. कांचन रोपळेकर साडेअकरा ते सव्वाबारादरम्यान मार्गदर्शन करणार आहेत. दुपारी भोजनानंतर 'न्यायवैद्यक' विषयावर सत्र होणार आहे. दुपारी दोन ते साडेचारदरम्यान डॉ. सतीश रोपळेकर रुग्णांचे हक्क, डॉ. अजय रोटे डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील दुरावत चाललेल्या संबंधावर मार्गदर्शन करणार आहेत. .तसेच डॉक्टरांच्या विरुद्ध तक्रारी वाढण्याचे प्रमाण या विषयावर चर्चासत्र होणार असून डॉ. संजीव इंदुरकर, डॉ. अजित भागवत, डॉ. अजय रोटे, डॉ. महेश देशपांडे, डॉ. कांचन रोपळेकर, डॉ. केदार रोपळेकर यांचा या चर्चासत्रात सहभाग असणार आहे..Facial Surgery Success Story: "सुसाईड डिसीज"वर यशस्वी शस्त्रक्रिया - ठाण्यात दोन रुग्णांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य.'दिल एक मंदिर'चे आयोजनरोपळेकर हेल्थ केअर सेंटरच्यावतीने जागतिक हृदयदिनानिमित्त ५ ऑक्टोबरला तापडिया नाट्यगृहात सायंकाळी सात ते दहादरम्यान 'दिल एक मंदिर' या संगीताच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही संकल्पना डॉ. सतीश आणि कांचन रोपळेकर यांची असून, सूत्रसंचालन पूजा कारवा तर व्यवस्थापन आणि दिग्दर्शन रतन यांचे आहे. यात डॉक्टर सादरीकरण करणार आहेत..