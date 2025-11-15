Hidden Dangers of Eating Too Much Sugar: प्रमाणापेक्षा जास्त साखर खाल्ल्याने शरीरावर होतात 'हे' परिणाम होतात! वेळीच सावध व्हा

Shocking Effects of High Sugar Intake on Your Body: आपल्या रोजच्या दैनंदिनीत दिवसातून बऱ्याचवेळा आपण या ना त्या कारणाने साखर खातच असतो. सकाळ- संध्याकाळचा चहा किंवा कॉफी, बिस्किट्स, जेवणानंतरचं गोड तर बहुतेक जण न चुकता खातात. कधी कधी कोल्ड ड्रिंक्स असतील, ब्रेड असेल; असं बरंच काही आपण नकळत साखरेसह खातो.अधूनमधून गोड खाणं ठीक असलं, तरीही प्रक्रिया केलेल्या साखरेचं (Processed Sugar) सेवन शरीरावर गंभीर परिणाम करू शकते. मुख्य म्हणेज जास्त प्रमाणात साखर खाल्ली तर आपल्या शरीरातल्या अनेक अवयवांवर (Body Organs) विपरीत परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे प्रमाणात साखर खाणे गरजेचे आहे. .तोंड (Oral)गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात साखर खाल्ली तर, तोंडात असलेला बॅक्टरीया साखरेचे ब्रेकडाऊन करून अॅसिड तयार करतात. तोंडातली लाळ हे अॅसिड कमी करू शकते, पण साखरेचंच प्रमाण जास्त असेल, तर दातांचे एनॅमल झिजते आणि कॅव्हिटीचा धोका वाढतो.मेंदू (Brain)मेंदूसाठी ग्लुकोजमार्फत ऊर्जा मिळते. गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर रक्तातील साखर अचानक वाढते आणि थोड्याच वेळात पुन्हा लवकर कमी होते. या चढउतारामुळे चिडचिड, थकवा आणि पुन्हा गोड खाण्याची तीव्र इच्छा निर्माण होते. शिवाय, साखरेमुळे डोपामिन हा आनंद देणारा रसायन वाढतो, त्यामुळे गोड खाण्याची ही सवय हळूहळू व्यसनासारखी बनू शकते..Blood Sugar Danger Signs: नोर्मल रिपोर्ट्स असले तरी शुगर लेव्हल ‘Out of Control’? 'ही' 5 लक्षणं ओळखा आणि गंभीर परिणाम टाळा!.आतडे (Gut Health)पोटात साखर पचली की ती ग्लुकोज व फ्रुक्टोजमध्ये विभागली जाते. ग्लुकोज हे सहज शोषले जाते, तर काही लोकांना फ्रुक्टोज पचायला कठीण जाते. त्यातही साखर असलेल्या पेयांमधील फ्रुक्टोज हे पचायला कठीण असते. जर एखाद्या व्यक्तीने याचे सेवन केले तर गॅसेस होणे, पोटफुगी(Bloating), इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम याची शक्यता वाढू शकते.यकृत (Liver)जास्त प्रमाणात साखर खाल्ली, तर ती साखर किंवा प्रक्रियायुक्त साखरेतील फ्रुक्टोज यकृतात जाऊन त्याचे रूपांतर फॅटमध्ये होते. आणि जर ही चरबी यकृतात साठत गेली की फॅटी लिव्हर होण्याची शक्यता वाढते. खूप वेळ याकडे लक्ष दिले नाही, तर यकृतात सूज (Inflammation) होऊ शकते..Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा.स्वादुपिंड (Pancreas)गोड खाल्ल्यावर रक्तातील साखर वाढते आणि ती कमी करण्यासाठी स्वादुपिंड इन्सुलिन तयार करतं. पण दीर्घकाळ खूप साखर खाल्ली तर स्वादुपिंड थकायला लागते, इन्सुलिन नीट काम करत नाही आणि पुढे टाइप-२ डायबिटीज होण्याचा धोका वाढतो.हृदय (Heart)जास्त साखर खाल्ल्याने रक्तदाब वाढतो, शरीरात सूज वाढते आणि ट्रायग्लिसराइड्स नावाचे हानिकारक फॅटही वाढतात. या तिन्ही गोष्टी एकत्र येऊन हृदयरोगाचा धोका वाढवतात. त्याव्यतिरिक्त, साखरेमुळे वजनही वाढतं, जे हृदयासाठी आणखी हानिकारक ठरू शकतं..हाडे आणि सांधे (Bones & Joints)खूप साखर खाल्ल्याने शरीरात सूज वाढते, ज्यामुळे सांधेदुखी किंवा आर्थ्रायटिसची समस्या तीव्र होऊ शकते. तसेच हाडांची ताकदही कमी व्हायला लागते आणि त्यामुळे फ्रॅक्चर होण्याची किंवा ऑस्टिओपोरोसिसची होण्याची शक्यता वाढते..Right Time to Eat Sweets: जेवणानंतर गोड खाणं आरोग्यासाठी का फायदेशीर आहे? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत.साखर किती प्रमाणात खाल्ली पाहिजे?आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की आपल्या दिवसाच्या एकूण कॅलरीजपैकी १०% पेक्षा जास्त साखर नसावी. २,००० कॅलरीच्या आहारात ही मर्यादा साधारण ५० ग्रॅम साखरेइतकी होते. American Heart Association च्या मते - महिलांनी दिवसाला जास्तीत जास्त २५ ग्रॅम - पुरुषांनी ३६ ग्रॅमपेक्षा जास्त साखर घेऊ नये. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.