Blood Pressure: हाय बीपीवर फक्त मीठ कमी करण्याचा उपाय पुरेसा नाही; पोटॅशियम वाढवणेही गरजेचे! संशोधनातून नवा खुलासा...

How to lower blood pressure with potassium: उच्च रक्तदाब (Hypertension) नियंत्रित ठेवण्यासाठी आतापर्यंत फक्त आहारातील मिठाचे (सोडियम) प्रमाण कमी करण्याचा सल्ला दिला जात होता. पण, नुकत्याच झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय संशोधनाने या पारंपारिक कल्पनेला छेद दिला आहे. केवळ मीठ कमी करून भागणार नसून, आहारात पोटॅशियमचे (Potassium) प्रमाण वाढवणे उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे 'द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन'मध्ये प्रकाशित अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.तज्ज्ञांच्या मते, शरीरातील सोडियम आणि पोटॅशियमचे गुणोत्तर (Ratio) हे हृदयाच्या आरोग्याचा सर्वात अचूक निर्देशांक आहे..पोटॅशियम रक्तदाब कसा नियंत्रित करतो?आरोग्य तज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांच्या मते, पोटॅशियम शरीरातून अतिरिक्त सोडियम बाहेर टाकण्यास मदत करते. यामुळे रक्ताभिसरण करणाऱ्या वाहिन्यांवरील (Blood Vessels) ताण कमी होऊन त्या शिथिल होतात, ज्यामुळे रक्तदाब आपोआप नियंत्रणात राहतो.संशोधनानुसार, रोजच्या आहारात सुमारे 2,000 मिग्रॅ पोटॅशियम वाढवल्यास सिस्टोलिक रक्तदाब (Systolic BP) 5 mmHg पर्यंत कमी होऊ शकतो. सोडियम कमी करणे आणि पोटॅशियम वाढवणे या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्यास हायपरटेंशनवर मात करणे अधिक सोपे होते..Nutrition Tips: व्हिटॅमिन D2 की D3? स्नायू अन् हृदयासाठी कोणते व्हिटॅमिन सर्वात उत्तम? ICMR च्या संशोधनातून मोठा खुलासा!.पोटॅशियम समृद्ध आहाराचे प्रमुख स्रोतरक्तदाबाची समस्या असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आहाराच्या माध्यमातून पोटॅशियम वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. पोटॅशियम पुरवणारे प्रमुख नैसर्गिक अन्नपदार्थ खालीलप्रमाणे आहेत-उकडलेला बटाटा (सालीसह): 919 मिग्रॅ पोटॅशियम (एका मध्यम बटाट्यात)शिजवलेला पालक (अर्धा कप): 591 मिग्रॅखरबूज (१ कप): 417 मिग्रॅदूध (1 कप): 388 मिग्रॅशिजवलेले बीन्स/डाळी (अर्धा कप): 373 मिग्रॅकेळी, सॅल्मन मासा आणि दही: पोटॅशियमचे उत्तम स्रोतअमेरिकन हार्ट असोसिएशननुसार, वयस्क व्यक्तीने रोज 3,500 ते 5,000 मिग्रॅ पोटॅशियम आणि जास्तीत जास्त 2,300 मिग्रॅ (शक्यतो 1,500 मिग्रॅ) सोडियमचे सेवन केले पाहिजे..'या' लोकांनी खबरदारी घेणे आवश्यकपोटॅशियम वाढवणे फायदेशीर असले, तरी प्रत्येकासाठी ही एकच पद्धत लागू होत नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी खालील रुग्णांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे-किडनीचे आजार (Chronic Kidney Disease): किडनीचे विकार किंवा हार्ट फेल्युअर असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय आहारात पोटॅशियम वाढवू नये.हायपरकॅलेमिया (Hyperkalemia): ज्यांच्या रक्तात आधीच पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी.औषधांचा प्रभाव: ACE इनहिबिटर्स सारखी हायपरटेंशनची विशिष्ट औषधे घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये पोटॅशियम जास्त झाल्यास हृदयाच्या ठोक्यांचे संतुलन बिघडू शकते.तज्ज्ञांच्या मते, थेट पोटॅशियमच्या गोळ्या किंवा सप्लीमेंट्स घेण्याऐवजी नैसर्गिक अन्नपदार्थांमधून (Whole Foods) ते मिळवणे सर्वात सुरक्षित मानले जाते..Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.