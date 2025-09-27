5 ते 9 वयोगटातील मुलामध्ये रक्तातील चरबीचे प्रमाण वाढलं, हृदयरोगाचे प्रमुख कारण; मंत्रालयाकडून अधिकृत माहिती जाहीर

देशातील पाच ते नऊ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी वाढल्याने हृदयरोगाचा धोका वाढला आहे. जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १९.१ टक्के असून केरळमध्ये सर्वात कमी आहे. 'चिल्ड्रन इन इंडिया २०२५' अहवालाने या बाबींचा उलगडा केला आहे..High triglycerides in children aged 5-9 heart disease risk: देशातील पाच ते नऊ वर्षे वयोगटातील एकतृतीयांश मुलांमध्ये ‘ट्रायग्लिसराइड्स’ची पातळी जास्त असल्याची शक्यता असून, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांत हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे सरकारी अहवालातून समोर आले आहे. ‘ट्रायग्लिसराइड्स’ ही रक्तात आढळणारी चरबी असून यामुळे भविष्यात हृदयरोगाचा धोका वाढवते, हे वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेले आहे. ‘चिल्ड्रन इन इंडिया २०२५’ हा २००८ नंतरचा चौथा अहवाल हा सांख्यिकी व उपक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २५ सप्टेंबर रोजी चंडीगड येथे झालेल्या ‘सेंट्रल अँड स्टेट स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन्स’च्या २९व्या परिषदेत प्रकाशित केला..राज्याला दिलासा ईशान्येकडील राज्यांतील मुलांमध्ये ट्रायग्लिसराइड्स’ची पातळी जास्त असल्याची शक्यता वर्तवणाऱ्या या अहवालात महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बाब या अहवालातून उघड झाली आहे, महाराष्ट्रात हे प्रमाण १९.१ टक्के एवढे असून केरळ मध्ये हे प्रमाण सर्वांत कमी १६.६ टक्के एवढे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल देशातील बालकांच्या कल्याणाविषयी विविध बाबींवर प्रकाश टाकणारा सर्वसमावेशक आणि सविस्तर विश्लेषण असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. सरकारची विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या माध्यमातून मिळवलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. आरोग्यासह ‘शिक्षण व विकास’, तसेच ‘बालगुन्हे व बालसंरक्षण’ या विषयांवरील माहितीही अहवालात समाविष्ट करण्यात आली आहे..Video: करिना कपूरच्या डायटीशियन ऋजुता दिवेकर यांचा नवरात्री डायट प्लॅन, 'या' 4 पदार्थांनी उपवासात राहा तंदुरुस्त .अहवालातील ठळक मुद्देजन्मानंतरच्या पहिल्या २९ दिवसांत बाळांच्या मृत्यूचे सर्वांत मोठे कारण अकाली प्रसूती आणि जन्मावेळी कमी वजन असणे हे आहे. राष्ट्रीयस्तरावरील याचे प्रमाण ४८ टक्के देशातील सुमारे पाच टक्के किशोरवयीन मुलांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास. दिल्लीमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक १० टक्के असून, त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशात ८.६ टक्के, मणिपूरमध्ये ८.३ टक्के आणि छत्तीसगडमध्ये ७ टक्के भारतातील १६ टक्क्यांहून अधिक किशोरवयीन मुलांमध्ये ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी जास्त भारतातील एकूण ६३.१ टक्के किशोरवयीन साक्षर आहेत, सात वर्षे व त्यावरील वयोगटात हे प्रमाण ७३.१ टक्के आहे. देशातील मुलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण५७% आसाम५०% जम्मू-काश्मीर५५% नागालँड६७% पश्चिम बंगाल६४% सिक्कीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.