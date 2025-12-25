Hormone Balance Tips: हार्मोन संतुलित ठेवायचे आहेत? सायली शिंदेचे खास योग व जीवनशैली टिप्स; दैनंदिन जीवनात कसे अमलात आणायचे पाहा

सायली शिंदे, योगतज्ज्ञHealthy Lifestyle Tips: आज अनेक महिलांना पीसीओडी, थायरॉइड, चिडचिड, नैराश्य, अनियमित पाळी, वजनवाढ अशा समस्या भेडसावत आहेत. यामागे मुख्य कारण म्हणजे हार्मोन्सचे असंतुलन. औषधांसोबतच योग्य योग, प्राणायाम, आहार आणि दिनचर्या यामुळे हार्मोन्स नैसर्गिकरीत्या संतुलित ठेवता येतात..हार्मोन्स संतुलित करणारी योगासने(दररोज २०-२५ मिनिटे पुरेशी)भुजंगासन : अंडाशय, थायरॉइड व मेटाबॉलिझम सुधारतेसेतुबंधासन : थायरॉइड ग्रंथी सक्रिय करतेसुप्त बद्धकोनासन: पीसीओडी, पाळीचे विकार कमी करतेमलासन : पेल्विक भागातील रक्तप्रवाह सुधारतोबालासन : तणाव कमी करून हार्मोन्स शांत करतेविपरीत करणी: मूड स्विंग्स व थकवा क्रमी करते.Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज.प्राणायाम : हार्मोनल संतुलनासाठीअनुलोम-विलोम : एंडोक्राइन सिस्टीम संतुलित करतेभ्रामरी : ताण, चिंता व चिडचिड कमी करतेउज्जायी प्राणायाम : थायरॉईडसाठीलाभदायकचंद्रभेदन : मूड स्विंग्ज व उष्णता कमी करते(प्राणायाम नेहमी रिकाम्या पोटी करावेत).नैसर्गिक हार्मोन सपोर्ट देणारा आहारहिरव्या पालेभाज्या, डाळी, उसळीजवस, तीळ, अक्रोड, बदामफळे : सफरचंद, डाळिंब, पेरूहळद, आले, जिरेयुक्त आहारभरपूर पाणी व कोमट पाणीजास्त साखर, बेकरी पदार्थ, जंक फूड टाळावेत.Morning Skincare Routine Tips: सकाळी सगळ्यात आधी चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावायचं की मॉइश्चरायझर? जाणून घ्या स्किनकेअर रूटीन टिप्स.दिवसाची आदर्श दिनचर्यासकाळी लवकर उठून सूर्यप्रकाश घ्यावा. रोज किमान ३० मिनिटे हालचाल /योग. वेळेवर व हलके जेवण. रात्री दहा-अकरापर्यंत झोप.मोबाईल व स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवावा. छंद जोपासा मन शांत ठेवण्यासाठी. गाणे, नृत्य, लेखन, बागकाम, फिरणे, ध्यान.आवडते छंद डोपामिन व सेरोटोनिन वाढवतात, जे हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. योग, प्राणायाम, योग्य आहार व सकारात्मक जीवनशैली यांचा संगम म्हणजे नैसर्गिक हार्मोन बॅलन्स. नियमित सराव केल्यास औषधांवर अवलंबित्व कमी होऊन आरोग्य व मनःशांती दोन्ही सुधारतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.