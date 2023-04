By

मुंबई : प्रत्येक आजाराची काही ना काही लक्षणे असतात, ज्यावरून हा आजार शरीरात वाढू लागला आहे हे कळते. या लक्षणांकडे आपण दैनंदिन समस्या समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतो.

इतर आजारांप्रमाणेच स्तनाच्या कर्करोगाचीही अनेक लक्षणे शरीरात दिसून येतात, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास ते प्राणघातक ठरू शकते. कोणताही आजार टाळण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे शरीरात दिसणारी लक्षणे वेळेवर ओळखणे.

चला जाणून घेऊया ब्रेस्ट कॅन्सरची शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, ज्याकडे लोक अनेकदा दुर्लक्ष करण्याची चूक करतात. (how to diagnose breast cancer symptoms of breast cancer)

१. स्तनामध्ये गाठी होणे : जर तुम्हाला स्तनामध्ये गाठी जाणवू लागल्या तर त्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका. कारण तो कर्करोग असू शकतो. काहीवेळा महिलांच्या स्तनांमध्ये तयार होणाऱ्या गाठी सामान्य असतात. पण गाठ असल्यास डॉक्टरांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्करोग असल्यास, त्यावर वेळेवर उपचार सुरू करता येतील.

२. स्तनांच्या आकारात आणि संरचनेत बदल : जर तुम्हाला स्तनांमध्ये आकार किंवा संरचनेत कोणताही बदल जाणवत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. तत्काळ डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी जा. कारण ते स्तनाच्या कर्करोगाचे संकेत असू शकतात.

३. निप्पल डिस्चार्ज : स्तनाग्रातून पाणी येणे किंवा काही प्रकारचे द्रव बाहेर येणे हे स्तनाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. जर तुम्हाला स्तनांमध्ये निप्पल डिस्चार्ज सारखी लक्षणे दिसत असतील तर लगेच डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी जा.

४. स्तनावर डाग किंवा पुरळ येणे : जर स्तनावर पुरळ किंवा रेड स्पॉट्स दिसत असतील तर विलंब न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कारण ते स्तनाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.

५. काखेत गाठ : काखेत गाठ हे देखील स्तनाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. जर तुम्हाला काखेत गाठ वाटत असेल तर तपासणीसाठी उशीर करू नका.

६. इनव्हर्टेड निप्पल : जर तुमचे स्तनाग्र दुसरीकडे वळले असतील तर दुर्लक्ष करू नका. कारण तो स्तनाचा कर्करोग असू शकतो.

सूचना : या लेखात नमूद केलेल्या पद्धती आणि सूचनांचे अनुसरण करण्यापूर्वी, डॉक्टर किंवा संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.