How To Lose Belly Fat : पोटाची ढेरी वाढली आहे? 'या' गोष्टी चुकूनही खाऊ नका

धकाधकीच्या या आयुष्यात माणूस स्वत:च्या आरोग्याकडे फारसे लक्ष देऊ शकत नाही. अशावेळी वजन वाढणे, पोटाचा घेरा वाढणे, स्थुलपणा अशा अनेक समस्या दिसून येतात. यात वाढलेलं पोट कसं कमी करायचंय हा प्रश्नही निर्माण होतो.

रोजच्या दैनदिन आयुष्यात स्वत:ला देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. पोट कमी करताना काय खावे या पेक्षा काय खाऊ नये, हे जाणून घेणं जास्त महत्त्वाचं ठरतं. आज आपण त्याविषयीच जाणून घेणार आहोत. (How To Lose Belly Fat read what should not eat)

पोट कमी करण्यासाठी खालील गोष्टी चुकूनही खाऊ नये..

शरीरात जास्त कर्बोदके नसावीत त्यामुळे वजन वाढतं.

जेवायची ठराविक वेळ ठरवावी. उठसुठ केव्हाही खाऊ नये.

कोल्ड ड्रिंक किंवा कुठल्याही प्रकारचं ड्रिंक घेऊ नये.

तळलेलं काहीच खाऊ नये.

आठ तासापेक्षा कमी झोपू नये, शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळाली नाही तरी वजन कमी होतं नाही.

