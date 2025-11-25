Weight Loss Plan : पोटभर भात-भाकरी-ब्रेड खावूनही 7 दिवसांत कमी केले 1.7Kg वजन; तुम्हीही फॉलो करू शकता ही स्मार्ट पद्धत

Lose weight in 7 days : तुम्हीही वजन कमी करायला निघालात तर लगेच जेवण अर्धवट सोडता, जिममध्ये तासन्तास कार्डिओ करता किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी विचित्र डिटॉक्स ड्रिंक पित बसता? पण बहुतेक वेळा हे सर्व करूनही वजन परत वाढतं, कारण पद्धत चुकीची असते. आता मात्र एका तरुणाने सिद्ध करून दाखवलं की, पोटभर चपाती, भाकरी , भात आणि ब्रेड खावूनही ७ दिवसांत १.७ किलो वजन आरामात कमी करता येतं.त्याचं गुपित फक्त एकच कॅलरी संतुलन..विज्ञान सांगतं, वजन कमी करायचं असेल तर जितक्या कॅलरी आत घेता, त्यापेक्षा जरा जास्त बाहेर पडायला हव्या. या तरुणाच्या शरीराला दररोज साधारण २५०० कॅलरी लागत होत्या वजन स्थिर ठेवण्यासाठी. त्याने फक्त २०० कॅलरी कमी केल्या आणि रोज २,३०० कॅलरी घेतल्या. भुकेने तडफडण्याची गरज नाही, ना जेवण सोडण्याचीही गरज नाही..DMart चा फूल फॉर्म काय? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर, यामागे लपले आहे स्वस्तात मस्त वस्तूंचं रहस्य.त्याचा एक दिवस असा होतासकाळी उठल्याबरोबर १ लिटर पाणी, मग ९ वाजता १०-१० ग्रॅम बदाम, काजू, अक्रोड आणि मिक्स बिया.नाश्त्याला २ पूर्ण स्क्रॅम्बल्ड एग्स (बटरमध्ये), २ एग व्हाईट्स आणि ३ ब्रेड स्लाईस.दुपारचं जेवण घरच्या गव्हाच्या पिठाच्या २ चपात्या (१०० ग्रॅम), ५० ग्रॅम सोयाबीन चंक्स आणि ६० ग्रॅम डाळीचं वरण.जिमला जायच्या आधी ८० ग्रॅम (कच्चा) भात – ऊर्जेसाठी उत्तम कार्ब्स असतातव्यायाम झाल्यावर ७० ग्रॅम खजूर + १ स्कूप व्हे प्रोटीन.रात्री २ पूर्ण अंडी + १ एग व्हाईट + भरपूर सॅलड..Nano Banana Pro : गुगलने नुकतच लाँच केलेलं Nano Banana Pro कसं वापरायचं? इंटरनेट धुमाकूळ घालणारा हा एडिटर एकदा बघाच.व्यायामरोज दीड तास वेट ट्रेनिंग (दोन बॉडी पार्ट्स), त्यानंतर ३० मिनिटं बॅडमिंटन आणि ८-९ हजार पावले चालणं. आठवड्यात पाठ, छाती, खांदे, हात-पाय सगळंच कव्हर केलं. झोप ७ तास पक्की, पाणी ३.५ लिटरहून जास्त, मल्टीविटामिन-फिश ऑइलही घेतलं. याने ७ दिवसांत तब्बल १.७ किलो वजन खाली आणि तेही पुन्हा वाढलं नाही. कारण ही पद्धत शाश्वत आहे, भुकेने हैराण करत नाही आणि चवीलाही मजा येते.तुम्हालाही हवीय ही स्मार्ट वजन कमी करायची ट्रिक..मग फक्त तुमच्या शरीराच्या गरजेनुसार कॅलरी मोजा, थोडी कमी करा आणि पोटभर आवडीचं जेवण खा. वजन कमी करणं खरंच सोपं आहे, फक्त बुद्धीनेच करायचं आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.