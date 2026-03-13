Pre Sleep Habits: दिवसभराचा थकवा आणि चिडचिड घालवायची असेल, तर झोपण्यापूर्वी 'या' गोष्टींना करा कायमचा टाटा!

आजच्या युगात कामाचा ताण, मोबाईल आणि इंटरनेटचा वाढता वापर आणि सतत व्यस्त राहण्याची सवय यामुळे अनेकजण झोपेची उपेक्षा करतात. परंतु झोप ही केवळ विश्रांतीसाठी नसून, ती आपल्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. चांगली झोप मिळाल्यास मन शांत राहते, लक्ष केंद्रित होते आणि ताण कमी होतो..शरीराचं नैसर्गिक घड्याळडॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या शरीरात एक २४ तासांचं नैसर्गिक घड्याळ असतं, ज्याला सर्केडियन रिदम म्हणतात. दिवसा सूर्यप्रकाश मिळाल्यावर शरीराला जागं आणि सक्रिय राहण्याचा सिग्नल मिळतो. संध्याकाळी अंधार वाढल्यावर मेंदू मेलाटोनिन नावाचं हार्मोन तयार करतो, जे शरीराला झोपेची तयारी करण्यास सांगतं.पण आजकाल मोबाईल, लॅपटॉप आणि टीव्हीमधून येणारा ब्लू लाईट या प्रक्रियेत अडथळा आणतो. त्यामुळे झोप उशिरा येते किंवा झोपेची गुणवत्ता कमी होते..ताण आणि झोप यांचं नातंताण आणि झोप यांचा एकमेकांशी थेट संबंध आहे. ताण वाढल्यास शरीरात कॉर्टिसोल नावाचे हार्मोन वाढते, ज्यामुळे झोप येणे कठीण होते आणि गाढ झोप कमी होते.झोप पुरेशी न झाल्यास दुसऱ्या दिवशी लहानसहान कामेही अवघड वाटू लागतात. लक्ष केंद्रित होत नाही, चिडचिड वाढते आणि भावनिक स्थिरता कमी होते. संशोधनानुसार, दीर्घकाळ झोपेची कमतरता राहिल्यास चिंता, नैराश्य आणि थकवा यांसारख्या समस्या वाढू शकतात..झोप का महत्त्वाची आहे?चांगली झोप केवळ मनासाठीच नव्हे तर शरीरासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. झोपेमुळे शरीर स्वतःची दुरुस्ती करते, ऊर्जा पुनः प्राप्त करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवते. त्यामुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य टिकवण्यासाठी पुरेशी झोप घेणं अत्यावश्यक आहे..रोजच्या आयुष्यातील काही सोप्या सवयीझोपण्यापूर्वी किमान १ तास मोबाईल किंवा स्क्रीनपासून दूर राहादररोज जवळपास त्याच वेळेला झोपणे आणि उठणेसंध्याकाळी कॅफिन (कॉफी, एनर्जी ड्रिंक) कमी घ्याहलका व्यायाम किंवा चालणेझोपण्यापूर्वी शांत वातावरण तयार कराया छोट्या सवयी पाळल्या तर झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकते आणि मनही अधिक शांत आणि स्थिर राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.