Sleep: फक्त 5 मिनिटात कसे झोपावे?

माणसाच्या आयुष्यात झोप हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. झोप ही माणसाची प्रिय गोष्ट आहे. मात्र हीच झोप अनेकांना सहजासहजी येत नाही. रात्री उशीरापर्यंत अनेकांना लवकर झोप येत नाही. पण आज आम्ही तुम्हाला अगदी पाच मिनिटात झोप येण्यासाठी काही खास टिप्स सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (How to sleep in five minutes)

तुमच्या जीवनशैलीत आवश्यक बदल करावे लागतील.

दिवसा कधीच झोपू नये

दिनचर्चा अत्यंत बिझी ठेवावी.

पोटाची भूक भागेल एवढे घरचे सकस अन्न ग्रहण करावे. संध्याकाळी जमल्यास आठ ते साडे आठ पर्यंत रात्री हलका आहार घ्यावा.

