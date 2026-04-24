सहलीचे दिवस

डॉ. मालविका तांबे प रीक्षा संपल्या की तयारी होते कुठेतरी सुट्टीला जाण्याची, प्रवास करायचा, नवीन जागा पाहायच्या, बाहेरच जेवायचं, या सगळ्यामुळे कधीतरी सुट्टीचा पूर्ण आनंद मिळण्याच्या जागी सुट्टी करत असताना किंवा सुट्टीनंतर आजारपण बहुतांशी लोकांना येतं. सुट्टीचा आनंद खरं मिळण्याकरिता सुट्टीची तयारी, सुट्टीतली मजा व त्यावेळेस विश्रांती होणं हे गरजेचं असतं. यासाठी आयुर्वेद शास्त्राच्या दिनचर्येतनं आपल्याला मदत मिळवता येऊ शकेल, ते आज आपण बघूया. .१. प्रवासआपण किती वेळाचा प्रवास करून पोहोचणार आहोत हे लक्षात घेणं आवश्यक असतं. प्रवास जेवढा जास्त असेल तेवढा शारीरिक थकवा वाढतो व शरीरात वातसुद्धा वाढतो. जास्त प्रवास होत असल्यास पोहोचल्यानंतर थोडा तरी वेळ आराम करावा. विश्रांतीबरोबर शरीराला तेल लावण्याचा फायदा मिळू शकेल. कुठेतरी पोचल्या पोचल्या लगेचच फिरायला सुरुवात केल्यास या थकव्याचं प्रमाण वाढत जातं. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे सहलीकरिता परदेशात जात असल्यास तिथल्या स्थानिक वेळा बदलत असतात. त्यामुळे नियोजन करताना स्थानिक वेळांचा विचार व शरीराला त्याच्याशी अॅडजस्ट करून घेण्याचा वेळ मिळतोय का, याचाही विचार करावा. परतल्यावर हा प्रवास आणि वेळापत्रक बदल यामध्येही हिशेबाने बदल व्हायला वेळ ठेवावा..२. तापमानातले बदलआपल्या देशात हा उन्हाळ्याच्या ऋतू असल्यामुळे बहुधा थंड प्रदेशातली सहल जास्त ठरवली जाते. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आपलं शरीर उच्च तापमानाकरिता व उन्हाळ्याकरिता तयार होत असतं. अशा वेळेला एकदम तापमानात बदल होऊन थंडीशी सामना करावा लागतो. गरमीतून थंडीत गेल्यामुळे बऱ्याचशा लोकांना त्याचा आनंद वाटून गरम कपडे न घालणं, थंडीत फिरणं हे काही वेळाकरिता सुखदायक वाटू शकतं; पण शरीराच्या चयापचय क्रियेला मात्र याच्याकरिता मोठी किंमत मोजावी लागते. त्यामुळे थंडीपासून शरीराला मदत करण्याचे सगळे उपाय खरं लगेचच सुरू केले पाहिजे. गरम कपडे घालणं तर गरजेचं आहेच, पण त्याच बरोबरीने थोडं गरम पाणी पिणं, संतुलन सीतोपलादी चूर्णासारखं एखादं चूर्ण मधाबरोबर घेणं, आल्याचा किंवा कुठलाही हर्बल चहा घेणं हे वरचेवर केलेलं उत्तम आहे. काही गार गोष्ट खाल्ल्यास त्याच्यावर थोडं कोमट पाणी घेणं इष्ट ठरतं. नाकामध्ये संतुलन नस्यसेनसारखं एखादं तूप घालणं, कानांमध्ये संतुलन श्रुति तेलाचे भिजवून बोळे ठेवणे, हे सुद्धा उत्तम राहतं. विमानाचा फार काळ प्रवास होणार असल्यास या दोन्ही गोष्टींचा उपयोग होतो. विमानामध्ये सतत एसीत बसल्यामुळे नाक कोरडं पडणं किंवा प्रेशर डिफरन्समुळे कानात दुखणं या दोन्ही त्रासांपासून आपल्याला बचाव करता येऊ शकतो. लहान मुलांना तर प्रवास करण्यापूर्वी कमीत कमी दोन दिवस आधी तरी नाकामध्ये तूप घालणं आणि कानात तेल घालणं हे नक्की सुरू करावं..तापमानात खूपच फरक असल्यास त्वचेचे त्रास जाणवू लागतात. काही लोकांना त्वचा कोरडी पडणे, खाज सुटणे, त्याच्यावर लालसर पुरळ येणे इत्यादी सारखे त्रास दिसू शकतात. समुद्रात किंवा सार्वजनिक स्विमिंग पूलमध्ये पोहल्याससुद्धा त्वचेचे वेगवेगळे त्रास दिसू शकतात. म्हणून स्वतःबरोबर एखादे नैसर्गिक चांगले मॉइश्चरायझिंग लोशन नेणे उदाहरणार्थ संतुलनचे क्रेमे रोझ, बेबी क्रीम किंवा बॉडी लोशन अशा वेळेला लावता येऊ शकतं. तसेच रोज रात्री झोपताना संतुलन रोझ ब्युटी तेलासारखे आयुर्वेदिक पद्धतीने संस्कारित केलेलं तेल संपूर्ण अंगाला हलक्या हाताने लावल्यास त्वचेला कुठल्याही त्रासापासून वाचवायला मदत मिळू शकते. हे तेल शरीरात पटकन सामावल्यामुळे लावायला दोन पाच मिनिटांच्या वर वेळ खर्च करावा लागत नाही.उन्हात फार फिरल्यामुळे त्रास होतो. सहलीला जाताना स्वतःबरोबर एखादी टोपी, मफलर, गॉगल हा नक्की ठेवावा. तसंच उष्णतेचा त्रास होऊ नये याच्याकरता पाणी नियमित पिणे. शहाळ किंवा फळांचे रस सहलीच्या वेळेला नियमित घेणे. स्वतःबरोबर पाण्याची एक बॉटल ठेवणे हे अत्यंत आवश्यक असतं. याच बरोबरीने संतुलनचं प्रवाळ पंचामृत मोतीयुक्त घेतल्यास त्याचाही फायदा मिळू शकतो..अपचन, उलट्या, जुलाबबाहेरचं अन्न सतत खाल्ल्यामुळे बऱ्याचशा लोकांना अपचनाचा किंवा उलट्या जुलाबांचा त्रास होताना दिसतो. पचन सुधरवण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जेवणानंतर संतुलनच्या अन्नयोग आणि संतुलन पित्तशांती गोळ्या घेणं उत्तम ठरतं. याच्याने पचनसुद्धा व्यवस्थित राहतं व तसेच पित्त वगैरे सारखे त्रास होत नाहीत. तसेच रात्री झोपताना संतुलनचे अविपत्तिकर किंवा संतुलन सॅन्कूल चूर्ण घेतल्यास दुसऱ्या दिवशी पोटही साफ राहतं, पचनही चांगलं राहतं व कुठल्याही प्रकारचं पोटातला जडपणा किंवा अस्वस्थता राहत नाही. पोटामध्ये गॅसचा त्रास झाल्यास संतुलनचे रोज ब्युटी तेल हलक्या हाताने लावल्यास त्याचा फायदा होतो. बरोबर लहान मुलं असल्यास संतुलन रोज ब्युटी तेल बरोबर ठेवलेलंच जास्त उत्तम राहतं. लहान मुलांकरितासुद्धा सॅन अग्नि सिरप व तसेच कूल सॅन सिरप हे बरोबर ठेवल्यास अपचन, आम्लपित्त इत्यादी त्रासांमध्ये पटकन देता येऊ शकते. कुठेही जाण्यापूर्वी शक्य असल्यास त्या जागेला तुमचे खाण्यापिण्याच्या सवयीचे थोडे अंदाज दिल्यास आहारात फारश्या चुका होत नाहीत. संपूर्ण वेळ तळलेलं, तिखट, मसालेदार आहार घेतल्यास त्रासदायक होऊ शकतं. तसेच ताजे व चांगल्या प्रतीचे अन्न मिळेल याची खात्री प्रत्येकाने करणे अत्यंत आवश्यक असतं..ज्येष्ठ नागरिक सोबत असल्यास त्यांना अपचनाच्या त्रासामुळे बऱ्याचदा छातीत दुखणं किंवा पोटामध्ये जडपणाचा त्रास झाल्यास रक्तदाब वाढेल काय, अशी शंका येऊ शकते. त्यांच्याकरिता आलं, लिंबू आणि मध याचं मिश्रण करून काचेच्या बाटलीत बरोबर ठेवावे. काही त्रास जाणवल्यास हे औषध लगेच द्यावं. अपचनाचा त्रास असल्यास लगेचच बरं वाटतं; पण क्वचित कधीतरी खरोखरी हृदयाशी संबंधित त्रास असला तर आलं आणि मध याचं मिश्रण त्याच्याकरिता थोडी मदत करू शकतं. आयुर्वेदाप्रमाणे या दोन्ही गोष्टी हृद्य असल्यामुळे दवाखान्यात जाण्यापर्यंत त्याचा फायदा मिळू शकतो.सांधेदुखी - फिरायला गेलेलं असताना बऱ्याचदा फार जास्त प्रमाणात चालावं लागतं. सतत गाडीतून उतरायचं, परत बसायचं तसेच उंच चढ किंवा खाली उतरण्याचीसुद्धा गरज पडते. अशा वेळेला पायांवरती व गुडघ्यांवरती खूप प्रमाणात जोर येतो व दुखणी सुरू होतात. फिरायला जाण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच गुडघ्यांवरती संतुलनचे शांती तेलासारखं एखादं तेल हलक्या हाताने लावणे व तसेच संपूर्ण पायांना संतुलन अभ्यंग सेसमी तेल खालून वरती हलक्या हाताने लावायला सुरुवात करावी. याच्याने तिथला वात कमी होतो व सांध्यांची व हाडांची ताकदसुद्धा वाढायला मदत मिळते. तसेच फिरत असतानासुद्धा घरी परत आल्यावर एखाद मिनिट वेळ काढून गुडघ्यांना तरी तेल नक्की लावावे. याच्याने रक्त संवाहन पण व्यवस्थित राहतं व सांध्यांवरती आलेला अवाजवी जोर कमी होतो. बरोबरीने संतुलनच्या वातबल गोळ्या, कॅल्सीसॅन गोळ्या यासुद्धा नियमित घेतल्याचा फायदा मिळू शकेल. बरोबर घेऊन जाणारे शूज किंवा चपला या नेहमी सुखकर असल्या पाहिजेत. जास्त चालायचं असल्यास चालण्याचे जोडे, एखादी काठीही बरोबर ठेवावी. म्हणजेच सांध्यांवरचा ताण कमी होतो..औषधे व उपचारस्वतःच्या प्रथमोपचार पेटीमध्ये पट्ट्या अॅंटीसेप्टिक क्रीमबरोबरच संतुलनचं सॅनहील मलमसुद्धा ठेवलेलं उत्तम ठरेल. हे मलम लावल्याने कुठल्याही प्रकारचा घाव लगेच भरायला मदत मिळते. कुठल्याही सहलीला जाताना आपली नेहमीची औषधं व्यवस्थितपणे बरोबर नेणं अत्यंत आवश्यक असतं. सध्याच्या काळात तर मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास बहुतांशी लोकांना दिसतो. त्यांनी किती दिवस जातात आहेत त्याच्या हिशेबाने मोजून औषधं सोबत ठेवायला पाहिजे. कितीही फिरण्यात दंग असलं तरी औषधं वेळच्या वेळी घेणं हे अत्यंत गरजेचे असते. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात तर स्वतःबरोबर थोडीशी औषधं जास्तच ठेवलेली उत्तम असतात. एवढेच नव्हे, तर वैद्यांच प्रिस्क्रिप्शन, औषधांचे सगळे डिटेल्सही बरोबर ठेवलेले उत्तम राहते. आमच्या ओळखीचे एक गृहस्थ कुवेतमध्ये राहत असताना आई-वडिलांना दहा दिवस सुट्टीला बोलवलं. त्याच दरम्यान युद्धाची सुरुवात झाल्यामुळे आई-वडिलांचा परतीचा प्रवास लांबणीवर पडला. दहा दिवसांच्या जागी दोन महिन्यांची औषधं बरोबर ठेवण्याची पद्धत पाळल्यामुळे त्यांना राहायचे दिवस वाढल्यावरसुद्धा चिंता वाटली नाही. त्याचप्रमाणे स्वतःबरोबर सर्दी, खोकला, जुलाब, उलट्या याची साधी औषधं आपल्या फॅमिली डॉक्टर किंवा आयुर्वेदिक तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सोबत नक्की न्यावे. याच्याने अनोळखी ठिकाणी छोट्या मोठ्या त्रासांकरिता धावपळ करण्याची गरज पडत नाही..झोप व विश्रांतीसुट्टीवरून ताजेतवाने होऊन परत येण्याकरिता पुरेशा प्रमाणात झोप होणे व विश्रांती घेणेसुद्धा आवश्यक असतं. जेवढे दिवस फिरणार आहोत त्याच्याच बरोबरीने एखाद दोन दिवस आरामाचेसुद्धा ठेवणे अत्यंत गरजेचे असते. स्वतःच्या मित्र परिवाराबरोबर किंवा ज्या समूहाबरोबर फिरायला गेलो आहोत, त्यांच्याबरोबर थोडा वेळ गप्पा मारणे, शांत वेळ घालवणे व तसेच वेळेत झोपणे हेही सुट्टीच्या दिवसांमध्ये खूप महत्त्वाचे असते. रात्री झोपताना वेळ असल्यास पादाभ्यंग करून घेणे किंवा श्री गुरू डॉक्टर बालाजी तांबे यांची योगनिद्रा ऐकणे हे विश्रांती व्यवस्थित होण्याकरिता मदत करू शकतं.अशा प्रकारे सहलीला गेल्यावर स्वतःच्या आहाराचा व दिनचर्येच्या काही नियमांचे पालन केल्याने सहल जास्त आनंददायक ठरू शकेल व तसंच घरी परत आल्यावर उत्साह व ताकद टिकून राहून देहाला व मनाला विश्रांती मिळाल्याने पुढची कामं जास्त जोमाने करता येऊ शकतील. 