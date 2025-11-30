Momos Health Tips: दररोज मोमोज खातायं? Under 50 राहण्यासाठी एक्सपर्ट सांगतात 3 स्मार्ट टिप्स

daily momos diet: आजकाल सर्व वयोगटातील आणि सर्वत्र मोमोजची क्रेझ इतकी पसरली आहे की ती लपवणे कठीण आहे. तुम्हाला प्रत्येक रस्त्याच्या कोपऱ्यावर किंवा मॉलच्या बाहेरही अनेक मोमोचे छोटे दुकाने दिसतील. दिवसातून 3-4 प्लेट मोमोज खाणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे! पण मोमोज खाण्याचा मोह कोणालाच आवरत नाही. पण ज्यांना वजन कमी करायचे आहे पण मोमो खाण्याची सवय बदलायची नाही त्यांच्याबद्दल काय? तुमच्यापैकी बरेच जण तुमचे वजन 50 च्या आत ठेवू इच्छितात, पण मोमो खाण्याची आवड आहे वजन वाढत जाते. पण तज्ज्ञांनी काही टिप्स दिल्या आहेत ज्या फॉलो करुन तुम्ही मोमोज् खाउन देखील वजन नियंत्रणात ठेऊ शकता. .हळूहळू मोमो खाणे कमी करातुमचे वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी सर्वात आधी मोमोज खाण्याची संख्या कमी करा. म्हणजे दिवसाला तुम्ही जर ४ प्लेट मोमोज् खात असाल तर २ प्लेट मोमोज खावे. तज्ज्ञ हळूहळू मोमोज खाण्याची सवय कमी करायला सांगतात. ही एक हळूहळू प्रक्रिया असावी, ज्यामुळे तुमच्या शरीराला नवीन पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ मिळेल..व्यायामजर तुम्हाला संध्याकाळी मोमोज खाणेच आवश्यक असेल, तर तुमचा दैनंदिन दिनक्रम सुधारा, जसे की सकाळी लवकर उठून फिरायला जाणे, व्यायाम करणे किंवा इतर काही शारीरिक हालचाली करणे. जर तुम्ही तुमचे वजन नियंत्रित करत असाल, तर तुम्ही संध्याकाळी मर्यादित प्रमाणात मोमोज खाऊ शकता, ज्यामुळे तुमचे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. .आहारात प्रथिने आणि फायबरचे प्रमाण वाढवामोमोजमध्ये मैदा असते, जे कार्बोहायड्रेटचे एक रूप आहे. परंतु जर तुम्हाला तुमचे वजन नियंत्रित करायचे असेल तर तुमचे प्रथिने आणि फायबरचे सेवन वाढवा. तुमचे वजन व्यवस्थापन ध्येय साध्य करण्यासाठी या दोन पोषक तत्वांचे प्रमाण वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रथिने तुम्हाला जास्त काळ पोट भरण्यास मदत करतात. ज्यामुळे तुम्हाला वारंवार भूक लागणे आणि पुढच्या जेवणात कमी खाणे टाळण्यास मदत होते..रात्री हलके जेवण करावेजेव्हा तुम्ही जास्त जेवता आणि सतत खाता तेव्हा वजन वाढते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही संध्याकाळी दोन प्लेट मोमोज खाल्ले आणि नंतर रात्री चार रोट्या खाल्ल्या तर यामुळे वजन वाढेल आणि पचनाच्या समस्या निर्माण होतील. म्हणून, जर तुम्ही संध्याकाळी मोमोज खाल्ले तर प्रथम ते कमी प्रमाणात खा आणि नंतर रात्री कमी प्रमाणात खा, जसे की एक किंवा दोन रोट्या. याचा तुमच्या पचनावर परिणाम होणार नाही..मोमोजसोबत इतर पदार्थ खावेजेवणानंतर बडीशेप खाण्याची जुनी परंपरा केवळ तोंडाला ताजेतवाने करण्यासाठी नाही तर ती पचनास देखील मदत करते. मोमोज खाल्ल्यानंतर बडीशेप चघळणे, विशेषतः मैद्याचे बनलेले, जडपणा किंवा पोटफुगी कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. पचन सुधारण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.