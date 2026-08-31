आरोग्य

AF रुग्णांसाठी मोठी आशा! PFA आणि LAAOची भारतातील पहिली संयुक्त प्रक्रिया यशस्वी

Atrial Fibrillation: लिलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरमध्ये ७७ वर्षीय एएफ रुग्णावर भारतातील पहिली एकत्रित पल्स्ड फिल्ड अॅब्लेशन आणि एलएएओ प्रक्रिया यशस्वीरित्या करण्यात आली.
Atrial Fibrillation

Atrial Fibrillation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हृदयविकाराच्या उपचारांमधील एका मोठ्या टप्प्यावर मुंबईतील लिलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरने ७७ वर्षीय रुग्णावर अॅट्रियल फायब्रिलेशन (एएफ) साठी पल्स्ड फिल्ड अॅब्लेशन (पीएफए) सोबत लेफ्ट अॅट्रियल अॅपेंडेज ऑक्लुजन (एलएएओ) ही भारतातील पहिली आणि अद्वितीय एकत्रित कार्डियाक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. ही वैद्यकीय कामगिरी गुंतागुंतीच्या हृदयविकार उपचारांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे, यामुळे अनियमित ह्रदयस्पंदने आणि स्ट्रोकचा (पक्षाघात) धोका या दोन्ही समस्यांवर एकाच वेळी प्रगत, मिनिमली इन्व्हेसिव्ह शस्त्रक्रियेद्वारे उपचार करणे शक्य झाले आहे.

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