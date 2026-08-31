AF रुग्णांसाठी मोठी आशा! PFA आणि LAAOची भारतातील पहिली संयुक्त प्रक्रिया यशस्वी

हृदयविकाराच्या उपचारांमधील एका मोठ्या टप्प्यावर मुंबईतील लिलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरने ७७ वर्षीय रुग्णावर अॅट्रियल फायब्रिलेशन (एएफ) साठी पल्स्ड फिल्ड अॅब्लेशन (पीएफए) सोबत लेफ्ट अॅट्रियल अॅपेंडेज ऑक्लुजन (एलएएओ) ही भारतातील पहिली आणि अद्वितीय एकत्रित कार्डियाक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. ही वैद्यकीय कामगिरी गुंतागुंतीच्या हृदयविकार उपचारांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे, यामुळे अनियमित ह्रदयस्पंदने आणि स्ट्रोकचा (पक्षाघात) धोका या दोन्ही समस्यांवर एकाच वेळी प्रगत, मिनिमली इन्व्हेसिव्ह शस्त्रक्रियेद्वारे उपचार करणे शक्य झाले आहे. .मुंबईतील जुहू येथील रहिवासी असलेले जगदीप शाह यांची काही वर्षांपूर्वी कोरोनरी आर्टरी बायपास सर्जरी झाली होती, ज्यानंतर त्यांना हृदयविकाराचा त्रास होता. कालांतराने त्यांना अॅट्रियल फायब्रिलेशन (एएफ)चे पुनरावृत्ती होणारे आणि त्रासदायक झटके येऊ लागले. एएफ हा हृदयाच्या ठोक्यांचा एक अत्यंत सामान्य आजार आहे आणि स्ट्रोकचा मुख्य धोका मानला जातो. हृदयातील एक लहान पिशवीसारखा भाग लेफ्ट अॅट्रियल अॅपेंडेज (एलएए)मध्ये रक्ताच्या गाठी तयार होत असल्याने एएफमुळे स्ट्रोकचा धोका पाच पटीने वाढतो..Sugar Before Age 2: वयाच्या २ वर्षांपूर्वी मुलांना किती साखर देता? याचा परिणाम मोठेपणीही होतो; संशोधनात मोठा खुलासा.हा धोका कमी करण्यासाठी, रुग्णाला कमीत-कमी डोसमध्ये ओरल अँटीकोग्युलंट्स (एओएसी) (रक्त पातळ करण्याची औषधे) देण्यात आली होती. पण, प्रत्येक वेळी औषधे दिल्यानंतर पोटात असलेल्या अल्सरमुळे तीव्र पोटदुखी आणि रक्तस्त्राव होत असे, ज्यामुळे अनेकदा त्यांना रक्त द्यावे लागायचे आणि औषध बंद करावे लागायचे. त्यांची प्रकृती आणि इतर वैद्यकीय आजार पाहता त्यांना स्ट्रोकचा मोठा धोका होता. पण, रक्त पातळ करणारी औषधे सहन न करू शकल्यामुळे त्यांच्या उपचारांमध्ये मोठी गुंतागुंत निर्माण झाली होती..त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी डॉ. धीरज गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली आणि डॉ. दर्शन झाला, डॉ. विवेक मेहन, डॉ. मालव झाला, अॅनेस्थेटिस्ट्स डॉ. जय कोठारी, डॉ. माधुरी खारवडकर व डॉ. नितीन गोखले यांचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने १४ ऑगस्ट रोजी पल्स्ड फिल्ड अॅब्लेशन आणि लेफ्ट अॅट्रियल अॅपेंडेज ऑक्लुजन ही गुंतागुंतीची एकत्रित प्रक्रिया पार पाडली. एकाच प्रक्रियेत अॅट्रियल फायब्रिलेशन आणि स्ट्रोकचा धोका या दोन्हींवर मात करून या टीमने अति-धोकादायक कार्डियाक केसेसमध्ये प्रगत आणि रुग्ण-केंद्री उपचार देण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे..या प्रक्रियेची माहिती देताना लिलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, मुंबई येथील व्हिजिटिंग कार्डिओलॉजिस्ट आणि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉ. धीरज गुप्ता म्हणाले, "जगदीप शाह यांचे वय आणि स्ट्रोकचे अनेक धोके पाहता ही आव्हानात्मक केस होती, तसेच रक्तस्त्रावाच्या त्रासामुळे त्यांना आयुष्यभर रक्त पातळ करणारी औषधे देणे कठीण होते. एकाच प्रक्रियेत या दोन्ही समस्यांवर मात करणे हे आमचे उद्दिष्ट होते. .प्रक्रियेदरम्यान, आम्ही एलएएओ द्वारे रक्ताची गाठ तयार होणारा मुख्य भाग बंद केला आणि पीएफएद्वारे हृदयाच्या असामान्य ठोक्यांवर उपचार केले. या मिनिमली इन्व्हेसिव्ह पद्धतीमुळे आम्ही ही केस अवघ्या १ तास ३० मिनिटांत पूर्ण करू शकलो. यामुळे या वयोवृद्ध आणि उच्च धोक्याच्या श्रेणीत असणाऱ्या रुग्णाला सुरक्षित आणि अधिक प्रभावी उपाय मिळाला, ज्यामुळे त्यांच्या स्ट्रोकचा धोका कमी झाला असून जीवनाचा दर्जाही सुधारला आहे. भारतात नुकतीच सुरू झालेली पल्स्ड फिल्ड अॅब्लेशन ही अॅब्लेशन उपचारांच्या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रगती ठरत आहे.".Kishori Balika Yojana: १४ ते १८ वर्षांच्या मुलींना ३०० दिवस पोषण आहार; 'पोषण ट्रॅकर ॲप'द्वारे कशी करायची नावनोंदणी?.आपल्या वडिलांच्या या प्रवासाची आठवण सांगताना कौशल शाह म्हणाले, "माझे वडील अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेच्या वातावरणात जगत होते. रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असताना त्यांना तीव्र रक्तस्त्रावाचा धोका असायचा, ज्याचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर आणि मोकळेपणाने जगण्याच्या आत्मविश्वासावर होत होता. साध्या-साध्या गोष्टींचीही रोज चिंता वाटायची. ही प्रक्रिया झाल्यापासून त्यांना पुन्हा आपल्या दैनंदिन दिनचर्येत परतण्याचा आणि भीतीशिवाय जगण्याचा आत्मविश्वास मिळाला आहे. यामुळे त्यांना आणि आपल्या सर्वांना एक नवीन आशेचा किरण मिळाला आहे. त्यांना उत्तम दर्जाचे आयुष्य जगण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही लिलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरच्या वैद्यकीय टीमचे अत्यंत आभारी आहोत."."दोन आठवड्यांनंतर २७ ऑगस्ट रोजी रुग्णाची पुन्हा तपासणी करण्यात आली, तेव्हा इमेजिंगद्वारे एलएएओ डिवाईस योग्य ठिकाणी बसल्याचे आणि त्यांच्या हृदयाचे ठोके सामान्य असल्याचे निश्चित झाले," असे डॉ. धीरज पुढे म्हणाले. या केसमधून निदर्शनास येते की, बहुविद्याशाखीय उपचार पद्धती, क्लिनिकल नैपुण्य आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतातील गुंतागुंतीच्या कार्डियाक रुग्णांच्या उपचारांचे निकाल अधिक उत्तम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.