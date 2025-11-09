Kidney Disease: भारतात किडनीच्या आजारांचा विळखा, तब्बल 10 कोटींपेक्षा जास्त रुग्ण, अहवालात धक्कादायक माहिती समोर

kidney disease risk in India: भारत आता जगात दुसऱ्या क्रमांकावर क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKD) असलेल्या लोकांची संख्या आहे, असे द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन अभ्यासानुसार धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की 2023 मध्ये 138 दशलक्ष भारतीयांना CKD म्हणजेच किडनी संबंधित आजाराचा त्रास झाला होता, जो चीनच्या 152 दशलक्ष लोकांनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.वॉशिंग्टन विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (IHME) च्या संशोधकांच्या नेतृत्वाखालील या जागतिक अभ्यासात 1990 ते 2023 दरम्यान 204 देश आणि प्रदेशांमधील आरोग्य डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यात असे आढळून आले की CKD हे जगभरातील मृत्यूंचे नववे प्रमुख कारण होते, गेल्या वर्षीच सुमारे 15 लाख लोकांचा मृत्यू झाला..जागतिक आरोग्य संकट उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेमध्ये दीर्घकालीन मूत्रपिंडाच्या आजाराचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून आले, त्यानंतर दक्षिण आशिया (१६ टक्के) आणि उप-सहारा आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका (प्रत्येकी सुमारे १५ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. अभ्यासात असा इशारा देण्यात आला आहे की सीकेडी एक मूक साथीचा रोग बनत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये, जिथे निदान आणि उपचारांना अनेकदा विलंब होतो.."दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचा आजार हा आरोग्याच्या नुकसानाच्या इतर प्रमुख कारणांसाठी एक प्रमुख जोखीम घटक आहे आणि स्वतःच एक महत्त्वपूर्ण रोगाचा भार आहे," असे अभ्यासाचे वरिष्ठ लेखक आणि आयएचएमईचे प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर थियो वोस म्हणाले. "तरीही, इतर असंसर्गजन्य आजारांपेक्षा या आजाराकडे खूपच कमी धोरणात्मक लक्ष दिले जात आहे, जरी त्याचा परिणाम आधीच सर्वात मोठ्या आरोग्य असमानतेचा सामना करणाऱ्या प्रदेशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढत असला तरी.".Home Remedy For Cough: थंडी वाढली की कफ वाढतो? मग आजच करून बघा हे पारंपरिक घरगुती उपाय.संशोधकांनी स्पष्ट सांगितले आहे की सीकेडी हा हृदयरोगात प्रमुख योगदान देणारा आहे आणि 2023 मध्ये जागतिक स्तरावर हृदयरोगामुळे होणाऱ्या जवळजवळ 12 टक्के मृत्यूंसाठी तो जबाबदार होता. मधुमेह आणि लठ्ठपणानंतर हृदयाशी संबंधित मृत्युचे सातवे प्रमुख कारण म्हणून स्थान मिळवले.या अहवालात मूत्रपिंडाच्या आजारासाठी 14 प्रमुख जोखीम घटक उघड झाले आहेत, ज्यामध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा ही मूत्रपिंडाच्या आरोग्याच्या घसरणीची प्रमुख कारणे आहेत. अशावेळी अनेकदा एकमेकांशी जोडल्या जातात आणि जर त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर मूत्रपिंडाचे नुकसान होते..आहार आणि लाइफश्टाइलअभ्यासानुसार आहार योग्य असणे गरजेचे आहे. रोजच्या आहारात फळे, भाज्यांचा समावेश असावा. भारतात, जिथे उच्च-सोडियम प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि कमी फळांचे सेवन सामान्य आहे, तेथे आहारातील जागरूकतेची तातडीची गरज असल्याचे निष्कर्ष अधोरेखित करतात..तुमच्या किडनीचे आरोग्य कसे नियंत्रित ठेवावे? संशोधकांनी सांगितले की सीकेडी असलेले बहुतेक लोक या आजाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असतात, त्यामुळे लवकर तपासणी आणि प्रतिबंधात्मक काळजी घेणे महत्त्वाचे ठरते. वेळेवर निदान केल्याने मूत्रपिंड निकामी होण्याच्या प्रगत टप्प्यापर्यंत प्रगती होण्यास विलंब होऊ शकतो, ज्या टप्प्यात अनेकदा डायलिसिस किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असते.तथापि, भारतासह देशांमध्ये रिप्लेसमेंट थेरपीची उपलब्धता असमान आहे. "मूत्रपिंडाच्या आजाराचा वाढता भार कमी करण्यासाठी निदान आणि परवडणाऱ्या काळजीची उपलब्धता सुधारणे, प्रमुख जोखीम घटकांना तोंड देणे आणि प्रतिबंधात्मक धोरणांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे," असे अभ्यासाच्या लेखकांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.