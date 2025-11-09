आरोग्य

Kidney Disease: भारतात किडनीच्या आजारांचा विळखा, तब्बल 10 कोटींपेक्षा जास्त रुग्ण, अहवालात धक्कादायक माहिती समोर

kidney disease risk in India: भारतातील किडनी आजाराचे प्रमाण चिंताजनक, चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर
पुजा बोनकिले
kidney disease risk in India: भारत आता जगात दुसऱ्या क्रमांकावर क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKD) असलेल्या लोकांची संख्या आहे, असे द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन अभ्यासानुसार धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की 2023 मध्ये 138 दशलक्ष भारतीयांना CKD म्हणजेच किडनी संबंधित आजाराचा त्रास झाला होता, जो चीनच्या 152 दशलक्ष लोकांनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

वॉशिंग्टन विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (IHME) च्या संशोधकांच्या नेतृत्वाखालील या जागतिक अभ्यासात 1990 ते 2023 दरम्यान 204 देश आणि प्रदेशांमधील आरोग्य डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यात असे आढळून आले की CKD हे जगभरातील मृत्यूंचे नववे प्रमुख कारण होते, गेल्या वर्षीच सुमारे 15 लाख लोकांचा मृत्यू झाला.

