आरोग्य

व्यायाम दुखापतमुक्त धावण्याचा

धावणे हा व्यायामाचा सर्वांत स्वस्त आणि मस्त अर्थात सोयीचा प्रकार आहे.
running exercise

running exercise

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- महेंद्र गोखले, फिटनेसविषयक प्रशिक्षक

धावणे हा व्यायामाचा सर्वांत स्वस्त आणि मस्त अर्थात सोयीचा प्रकार आहे. परंतु आपण जिममध्ये, आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या उद्यानातील पायवाटेवर, घरी ट्रेडमिलवर धावत असताना, आपल्या सांध्यांना इजा करत आहोत का, असा प्रश्न पडेल. धावण्याने होणाऱ्या हालचालीमुळे आपल्या गुडघ्यांना दुखापत होईल का?

Loading content, please wait...
exercise
Proof
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com