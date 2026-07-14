इनर इंजिनिअरिंग : मानवतेचे भविष्य सांगणारी भृगुसंहिता

सद्गुरू : भृगू ऋषी हे भगवान शिवांचे पहिले सात शिष्य असणाऱ्या सप्तर्षींपैकी एक होते. शिवाप्रति असलेली स्वतःची भक्ती आणि आदर व्यक्त करण्यासाठी रोज शिवांना तीनदा प्रदक्षिणा घालणे हा त्यांचा नित्यक्रम होता. भृगू हे शिवांचे अत्यंत कट्टर भक्त होते आणि शिवांबाबत थोडे जास्तच आसक्त होते. एक दिवस त्यांनी विचार केला की, ‘मी पार्वतींना प्रदक्षिणा का घालू? शिवांच्या पत्नीशी माझा काहीच संबंध नाही. मला फक्त शिवांनाच प्रदक्षिणा घालायची आहे.’ म्हणून त्यांनी पार्वतींना बाजूला होण्यास सांगितले. याचा पार्वतींना खूप राग आला आणि त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे भुगूंनी एका लहान पक्ष्याचे रूप घेतले आणि पार्वतींना वगळून केवळ शिवांनाच प्रदक्षिणा घालू लागले. शिव या गंमतीशीर परिस्थितीकडे पाहत होते, तर दुसरीकडे भृगू केवळ शिवांनाच प्रदक्षिणा घालण्यावर ठाम असल्याने पार्वती अधिकाधिक संतप्त होत होत्या..शिव आणि पार्वती यांच्यामध्ये अजिबात जागा उरली नाही, तेव्हा भृगूंनी एका भुंग्याचे रूप घेतले आणि पुन्हा पार्वतींना वगळून केवळ शिवांच्या डोक्याभोवती प्रदक्षिणा घातली. या प्रकारामुळे त्या आणखीनच संतापल्या, शिवांना या सगळ्या नाटकाची खूप गंमत वाटत होती, त्यांनी पार्वतींना स्वतःमध्ये सामावून घेतले आणि त्यांना स्वतःचाच एक भाग बनवले, ते दोघे एकरूप होऊन बसले. त्यांनी स्वतःच्या अर्ध्या भागाचा त्याग केला आणि पत्नीचा त्यात समावेश केला आणि ते ‘अर्धनारीश्वर’ बनले. त्यानंतर, भृगूंनी भुंगा बनून केवळ उजव्या पायाभोवती प्रदक्षिणा घातली. शिव आणि पार्वती दोघेही हसले आणि म्हणाले, ‘हा पुरुष नाही, हा अत्यंत स्त्री-तत्त्वाचा आहे. तो ज्या गोष्टीला समर्पित आहे, तेच त्याचे सर्वस्व आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर सर्व गोष्टींबाबत तो अंध आहे.’.भक्ती ही नेहमीच स्त्री-तत्त्वाची राहिली आहे, कारण भक्तीचा अर्थ असा आहे की, तुम्ही स्वतःच्या पलीकडे असलेल्या एखाद्या गोष्टीला सर्वोच्च स्थान देण्यास सक्षम आहात.मानवी प्रणालीमध्ये पुरुष-तत्त्व आणि स्त्री-तत्त्व समान प्रमाणात समाविष्ट असते. जर एखाद्या व्यक्तीला या प्रणालीचे संगोपन कसे करायचे हे माहीत असेल, तर प्रत्येक मानवामध्ये हे दोन्ही पैलू पूर्णपणे सक्रिय आणि जिवंत राहतील. स्त्री-तत्त्व अनेक प्रकारे सक्रिय केले जाऊ शकते आणि योगशास्त्रात अशा अनेक पद्धती आहेत, ज्या पूर्णपणे स्त्री-तत्त्वावर लक्ष केंद्रित करतात, कारण जर तुम्ही तार्किक मार्गाने गेलात, तर तो एक मोठा प्रवास आहे. म्हणूनच, भृगू यांच्यासारख्या अनेक योगींनी स्त्री-तत्त्वाचा मार्ग निवडला, कारण त्यांना या सर्व पायऱ्यांमधून जाण्याची इच्छा नव्हती. त्यांना थेट ‘उडी’ मारायची होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.