इनर इंजिनिअरिंग : श्रेष्ठत्वाची आकांक्षा

महान होण्याची आकांक्षा ही मुळात अत्यंत क्षुद्र मनातून निर्माण होते. स्वतःला विशेष बनवण्याची आकांक्षा ही नेहमीच एका सामान्य मनाची असते. महान होण्याची किंवा विशेष ठरण्याची आकांक्षा बाळगण्याची काहीच आवश्यकता नाही. तुम्ही तुमच्या जीवनाचे लक्ष आणि व्याप्ती ही ‘तुम्ही कोण आहात’ या चिंतेच्या पलीकडे नेली, जर तुम्ही तुमच्या जीवनातून ‘माझे काय?’ हा एकच हिशेब काढून टाकला, तर तुम्ही आपोआपच एक महान व्यक्ती ठराल. तुम्ही किती महान ठराल आणि समाजात तुम्हाला कितपत मान्यता मिळेल, हे तुमच्या क्षमतांवर अवलंबून आहे. तुम्ही तुमच्या परिसरात किंवा घरात महान व्यक्ती असू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या देशात किंवा जगातही महान व्यक्ती बनू शकता. हे अनेक परिस्थितींवर अवलंबून असते. त्यातील एक घटक म्हणजे परिस्थिती - तुम्ही इतिहासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आहात. कदाचित, अनेक महनीय व्यक्ती आजच्या काळात असत्या, तर आज त्या त्या काळाइतक्या प्रसिद्ध झाल्या नसत्या, कारण त्या वेळी एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिती निर्माण झाली होती. योग्य वेळी योग्य प्रकारची चेतना प्रकट झाली आणि गोष्टी घडल्या. ते आजच्या राजकीय परिस्थितीत असते, तर कदाचित निवडूनही आले नसते. त्यांच्याकडे महानता आली ती त्यांनी महान होण्याचा प्रयत्न केला म्हणून नव्हे, तर जीवनाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन ‘माझे काय?’ या विचाराच्या खूप पलीकडे होता म्हणून..‘माझे काय?’ फक्त हा एकच हिशेब तुमच्या मनातून काढून टाका आणि तुमच्या क्षमतेच्या सर्वोच्च पातळीवर कार्य करा. मग कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे तुम्ही महान ठराल. तुम्ही एक अद्भुत मानव व्हाल, कारण एकदा का तुम्ही ‘माझे काय?’ हा विचार बाजूला ठेवला, की मग तुमचे लक्ष स्वाभाविकपणे ‘माझ्या सभोवतालच्या सर्व जीवनासाठी मी काय करू शकतो?’ याकडे वळते. एकदा का तुम्ही अशा प्रकारे पाहू लागलात, की मग तुमच्या क्षमताही स्वाभाविकपणे विकसित होतील, कारण करण्यासारखे खूप काही आहे! भारतात इतके लोक स्वतःला बेरोजगार का म्हणवतात, हे मला समजत नाही, कारण या देशात अजूनही करण्यासारखे बरेच काही आहे. पण तुम्ही ‘माझे काय?’ या विचारातच अडकून पडला आहात. तुम्ही केवळ विशिष्ट प्रकारचेच काम करण्यास तयार आहात, तुम्ही केवळ काही विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठीच काम करू इच्छिता, म्हणून तुम्हाला वाटते, की तुम्ही बेरोजगार आहात. अन्यथा या देशात करण्यासारखे खूप काही आहे. मग तुम्ही बेरोजगार कसे असू शकता?.हा एकच हिशेब बाजूला ठेवा आणि तुमच्या संपूर्ण क्षमतेने कार्य करा. जे घडायचे आहे, ते घडेल. लोक तुम्हाला महनीय म्हणतील किंवा म्हणणार नाहीत, याने काही फरक पडत नाही. तुम्ही त्यांच्यासारखे जीवन जगाल; तुम्ही महनीयच आहात. ज्या क्षणी तुम्ही तुमच्या मनातून ‘माझे काय?’ हा एकच हिशोब काढून टाकता, त्या क्षणी तुम्ही जीवनाचा एक महान अंश बनता. मग तुम्ही कुठेही असलात, तरी चमकून उठाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.