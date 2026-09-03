आरोग्य

Egg Freezing & Future Fertility: आई-वडिल होण्यासाठी अंडी फ्रीज करण्याचा विचार करताय? आधी ‘या’ ४ गोष्टी समजून घ्या

Is Egg Freezing Safe for Future Pregnancy: भविष्यात आई-वडील होण्याचे नियोजन करत असाल तर Egg Freezing करण्यापूर्वी त्याची प्रक्रिया, सुरक्षितता, अंड्यांच्या साठ्यावर होणारा परिणाम आणि संभाव्य धोके जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Egg Freezing and Future Fertility

Egg Freezing and Future Fertility

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Best Age for Egg Freezing: करिअर, वैयक्तिक आयुष्य किंवा इतर कारणांमुळे अनेक महिला आई होण्याचा निर्णय पुढे ढकलतात. अशा वेळी अंडी फ्रीज करून ठेवण्याचा पर्याय निवडला जातो. यामुळे भविष्यात गर्भधारणा करण्यासाठी अंडी जपून ठेवता येतात. मात्र, अंडी फ्रीज केल्याने पुढे काही दुष्परिणाम होतात का? हा प्रश्न अनेक महिलांना पडतो.

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