Egg Freezing & Future Fertility: आई-वडिल होण्यासाठी अंडी फ्रीज करण्याचा विचार करताय? आधी ‘या’ ४ गोष्टी समजून घ्या

Best Age for Egg Freezing: करिअर, वैयक्तिक आयुष्य किंवा इतर कारणांमुळे अनेक महिला आई होण्याचा निर्णय पुढे ढकलतात. अशा वेळी अंडी फ्रीज करून ठेवण्याचा पर्याय निवडला जातो. यामुळे भविष्यात गर्भधारणा करण्यासाठी अंडी जपून ठेवता येतात. मात्र, अंडी फ्रीज केल्याने पुढे काही दुष्परिणाम होतात का? हा प्रश्न अनेक महिलांना पडतो..अंडे फ्रीज करणे म्हणजे काय?अंडे फ्रीज करणे म्हणजेच Oocyte Cryopreservation. या प्रक्रियेत महिलेच्या अंडाशयातून परिपक्व अंडी काढली जातात आणि भविष्यात वापरण्यासाठी ती फ्रीज करून ठेवली जातात.साधारणपणे अंडे फ्रीज करण्याची एक प्रक्रिया १० ते १४ दिवसांची असते. यामध्ये ओव्हेरियन स्टिम्युलेशन नावाची प्रक्रिया केली जाते. यासाठी हार्मोनल औषधांचा वापर करून अंडाशयातील एकापेक्षा जास्त अंडी विकसित होण्यास मदत केली जाते. अंडी परिपक्व झाल्यानंतर ती एका छोट्या शस्त्रक्रियेद्वारे काढली जातात..World IVF Day 2026: वंध्यत्व फक्त वयामुळे होत नाही; गर्भधारणेवर परिणाम करणारी ही कारणं प्रत्येक जोडप्याने जाणून घ्यायलाच हवी.या प्रक्रियेदरम्यान वापरली जाणारी औषधे भविष्यातील प्रजननक्षमतेवर परिणाम करतील का, वारंवार अंडे फ्रीज केल्याने अंडाशयाला नुकसान होईल का किंवा फ्रीज केलेल्या अंड्यांमध्ये काही समस्या निर्माण होतील का, असे प्रश्न अनेक महिलांना पडतात. मात्र, सध्या उपलब्ध असलेले संशोधन या बाबतीत बऱ्यापैकी आश्वासक आहे..अंडे फ्रीज केल्याने अंड्यांचा साठा कमी होतो का?“ज्या पद्धतीने अनेकांना वाटते, त्या पद्धतीने अंड्यांचा साठा कमी होत नाही,” असे डॉ. मंजुनाथ यांनी सांगितले.अंडे फ्रीज करण्याच्या प्रक्रियेत औषधांच्या मदतीने त्या मासिक पाळीच्या चक्रात आधीच विकसित होण्यासाठी तयार झालेली अनेक अंडी परिपक्व केली जातात. त्यापैकी जी अंडी काढली जातात, ती फ्रीज केली जातात. मात्र, अंडाशयात उरलेली अंडी तिथेच राहतात..Male Fertility Warning: पुरुषांनो सावधान! ताण, अपुरी झोप आणि 'या' सवयींमुळे होऊ शकतो तुमच्या fertility वर परिणाम.त्यामुळे अंडे फ्रीज केल्याने भविष्यात नैसर्गिक पद्धतीने गर्भधारणा करण्याची शक्यता थांबत नाही. भविष्यात नैसर्गिक गर्भधारणा होण्याची शक्यता ही वय, अंड्यांचा साठा आणि प्रजनन आरोग्याशी संबंधित इतर घटकांवर अवलंबून असते..फ्रीज केलेल्या अड्यांचे पुढे काय होते?आजकाल अंडी फ्रीज करण्यासाठी Vitrification या आधुनिक पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीत अंडी अतिशय वेगाने फ्रीज केली जातात. त्यामुळे बर्फाचे स्फटिक तयार होण्याची शक्यता कमी होते.आतापर्यंत झालेल्या अभ्यासांमध्ये ही पद्धत सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे दिसून आले आहे. फ्रीज केलेल्या अंड्यांचा वापर करून झालेल्या गर्भधारणा आणि त्यातून जन्मलेल्या बाळांबाबतही उपलब्ध परिणाम आश्वासक आहेत..अंडे फ्रीज करण्याबाबत लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टीअंडे फ्रीज केल्याने अंडाशयातील सर्व अंडी संपून जात नाहीत.अंडे फ्रीज केल्यानंतर भविष्यात नैसर्गिक गर्भधारणेचा प्रयत्न करता येतो.Vitrification ही अंडी फ्रीज करण्याची सुरक्षित आणि प्रचलित पद्धत आहे.अंडे फ्रीज केल्याने भविष्यात गर्भधारणा होईलच, याची हमी मिळत नाही..Infertility Causes: आई-बाबा होण्यात येतोय अडथळा? 'ही' ३ कारणं ठरू शकतात जबाबदार; तज्ज्ञांनी सांगितले प्रभावी उपाय.वारंवार अंडे फ्रीज केल्याने कॅन्सरचा धोका वाढतो का?अधिक अंडी फ्रीज करण्यासाठी काही महिलांना एकापेक्षा जास्त वेळा अंडे फ्रीज करण्याची प्रक्रिया करावी लागू शकते. त्यामुळे या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या औषधांमुळे भविष्यात कॅन्सरचा धोका वाढतो का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.